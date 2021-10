เตือนภัยอีเมลแอบอ้างไปรษณีย์ไทย อ้างจัดส่งพัสดุไม่ได้ ที่แท้หลอกให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิต

วันนี้ (5 ต.ค.) น.ส.กิตติมา ธารารัตนกุล ผู้ประกาศข่าวสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมนิวส์วัน โพสต์ภาพพร้อมข้อความหัวข้อ "#เตือนภัยมิจฉาชีพค่ะ" ระบุว่า"วันนี้ได้รับเมล ผู้ส่งใช้ชื่อ THAILANDPOST แจ้งว่าจัดส่งพัสดุไม่ได้เพราะที่อยู่ผิด ต้องแก้ไขและเสียค่าส่งใหม่ 48 บาท กอปรกับเมื่อวานเพิ่งไปส่งของมา เลยคลิกเข้าไปดู (แต่ระหว่างที่อ่านเมล มีคนที่ได้รับของส่งข้อความมาบอกว่าได้ของแล้วนะ) ในเมลบังคับต้องเสีย 48บาททางบ้ตรเครดิตเท่านั้น ให้รายละเอียดมากรอก (ดูตามภาพได้เลย) เอะใจ ถ้าที่อยู่ผิดจริง ควรต้องบอกว่ากล่องไหน เพราะเมื่อวานส่งหลายกล่อง พยายามหารายละเอียด ซึ่งไม่มี ลองคลิกตามเลข ParceI INFO ก็กลายเป็นเบอร์โทรแทน เช็ครายละเอียดอะไรไม่ได้เลยจริงๆ มีแต่ให้กรอกรายละเอียดบัตรเครดิต ก็เอะใจแล้ว พอตั้งสติอีกที เมื่อวานไม่ได้บอกอีเมล จนท.ไปรษณีย์เลยนี่หว่า น่าจะเป็นมิจฉาชีพแล้วล่ะ เพื่อความมั่นใจ เลยขับรถไปไปรษณีย์ ถาม จนท. ยืนยันตรงกัน #มันคือมิจฉาชีพ เลยฝากให้ช่วยเตือนคนอื่นๆด้วย จนท.บอกเพิ่งเห็นเคสลักษณะของเราเป็นครั้งแรก ปกติจะหลอกแบบอื่น มันก็เปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆ เอาจริง ถ้าไม่ทันยั้งคิด และถ้าเมื่อวานส่งแค่กล่องเดียว อาจจะกรอกข้อมูลไปแล้วก็ได้ ตามฉายา คุณพิมโอนไว 555สิ่งสำคัญที่สุดคือสติ เวลาเจออะไรแบบนี้ อย่าใจร้อน ค่อยๆคิด ค่อยๆเช็ค คนตั้งใจมาหลอก มันวางแผนมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะ #เราอาจจะพลาดได้ถ้าขาดสติ"ผู้สื่อข่าว MGR Online พยายามแกะรอยโดยเข้าไปที่เว็บไซต์ของมิจฉาชีพ thailandpost-serviceonline.com พบว่ามีโลโก้ไปรษณีย์ไทย พร้อมข้อความภาษาอังกฤษระบุว่า STEP 1 : PAYMENT OF NEW SHIPPING CHARGES AMOUT : 48 ฿ PAYMENT METHON : CREDIT CARD (ขั้นตอนที่ 1 : ชำระเงินค่าบริการจัดส่งใหม่ จำนวนเงิน 48 บาท ชำระผ่านบัตรเครดิต) เมื่อกดปุ่ม CONTINUE จะพบว่าให้กรอกข้อมูลบัตรเครดิต โดยทำหน้าจอคล้ายกับเวลาทำธุรกรรม แต่เมื่อทดลองกรอกข้อมูลบัตรเครดิตลงไปแล้วพบว่าหน้าจอจะเด้งข้อความตอบโต้ แต่ไม่มีข้อความ และคำว่า Close และไม่สามารถหน้าต่อไปได้นอกจากนี้ เมื่อตรวจสอบความเป็นเจ้าของโดเมน พบว่าเพิ่งจดทะเบียนเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 2564 ที่ผ่านมา ผ่านทาง NameCheap, Inc. และใช้เซิร์ฟเวอร์ NSS1333.WEBSITEWELCOME.COM และ NSS1334.WEBSITEWELCOME.COMก่อนหน้านี้ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด แจ้งเตือนผู้ใช้บริการระวังมิจฉาชีพแอบอ้างส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) ระบุว่าเป็นอีเมลจาก ไปรษณีย์ไทย แจ้งว่าไม่สามารถจัดส่งพัสดุของลูกค้าได้ เนื่องจากไม่มีการชำระภาษีศุลกากร หรือเหตุผลอื่น ๆ พร้อมแนบลิงก์เพื่อยืนยันและติดตามการจัดส่งพัสดุที่เว็บไซต์ปลอม โดยไปรษณีย์ไทยขอยืนยันว่าไม่เป็นความจริง จึงขอแจ้งเตือนผู้ใช้บริการอย่าหลงเชื่อและกดลิงค์ที่แนบมาในอีเมลแอบอ้าง เนื่องจากอาจหลอกลวงขอข้อมูลบัตรเครดิต และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการ ส่วนอีเมล postalcare@thailandpost.co.th ที่ส่งโดยไปรษณีย์ไทยนั้น จะใช้สำหรับตอบลูกค้าที่สอบถามปัญหาเข้ามาเท่านั้น และไม่มีนโยบายในการแจ้งเรียกเก็บค่าดำเนินการต่าง ๆ ผ่านทางอีเมล สำหรับผู้ใช้บริการที่ต้องการตรวจสอบสถานะสิ่งของฝากส่งทางไปรษณีย์ สามารถตรวจสอบได้ที่ www.thailandpost.co.th และแอปพลิเคชัน Track&Trace Thailand Post