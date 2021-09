ททท. เดินหน้ากระตุ้นการเดินทางในประเทศกับโครงการ Workation Thailand “ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ : Work from Everywhere”

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน ส่งผลต่อการเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทยได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ซึ่งรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้ร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย ททท. จึงได้ดำเนินการโครงการ Workation Thailand “ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ : Work from Everywhere” ซึ่งคาดว่าจะสามารถกระตุ้นให้เกิดการเดินทางในประเทศมากขึ้นโดยเป็นการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมธุรกิจในภาคของการบริการที่พัก มาให้บริการเพื่อรองรับรูปแบบการทำงานที่เป็นอิสระเรื่องสถานที่ทำงานมากขึ้น เนื่องจากปัจจุบันทุกคนไม่จำเป็นต้องทำงานในที่ทำงานเสมอไป สามารถเปลี่ยนทุกที่ให้เป็นที่ทำงาน จัดกิจกรรม การประชุม เจรจาธุรกิจ หรือการพบปะสังสรรค์ได้ โดยสามารถเลือกสถานที่ทำงานได้ตามต้องการเพื่อสร้างแรงบันดาลใจและผ่อนคลายด้วยบรรยากาศที่แตกต่างไปจากเดิมทั้งนี้ทาง ททท. ได้สร้างช่องทางการนำเสนอสินค้าท่องเที่ยวในกลุ่ม Workation ผ่านออนไลน์ เพื่อความสะดวกในการเข้าถึงสินค้าของคนทำงานยุคใหม่ได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้เข้าสู่อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวสามารถปรับและเปลี่ยนจากธุรกิจที่พักแบบเดิมมาสู่มิติใหม่ของการบริการเพื่อตอบโจทย์ความนิยมในปัจจุบัน คือ การทำงานและท่องเที่ยวในเวลาเดียวกันได้ เป็นโอกาสและการยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวของประเทศไทยให้สามารถเดินหน้าได้อย่างยั่งยืนโดยโครงการ Workation Thailand “ทำงานเที่ยวได้ รวมใจช่วยชาติ : Work from Everywhere” ททท. จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจ เป็นการกระตุ้นตลาดท่องเที่ยวของไทยภายใต้สถานการณ์ โควิด-19 รวมถึงเป็นการตอบสนองความต้องการของคนยุคใหม่ที่กำลังเปลี่ยนแปลง กิจกรรมนี้ได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เช่น สมาคมผู้ประกอบการนำเที่ยวไทย สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว สมาคมธุรกิจท่องเที่ยวภายในประเทศ ฯลฯ ในการสร้างสินค้าและพัฒนาการท่องเที่ยวในรูปแบบวิถีปกติใหม่ หรือ New Normal โดยจัดทำเป็นแพ็คเกจ สำหรับการทำงานที่เป็นอิสระ เป็น 6 ประเภท คือ 1. Homestay / Homelodge / Resort & Hotel 2. CSR Outing 3. Special Interest 4. Luxury 5. Gastronomy และ 6. Staycationปัจจุบันผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการได้จัดทำแพ็คเกจต่างๆ ไว้ให้เลือกสรรเป็นจำนวนมากถึง 313 แพ็คเกจ สำหรับผู้ที่สนใจซื้อแพ็กเกจและ ผู้ประกอบการที่ต้องการเสนอขายแพ็คเกจ สามารถเลือกใช้บริการและศึกษารายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.workationthailand.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Official Line : @workationthailand ตั้งแต่วันนี้ - 31 ธันวาคม 2564