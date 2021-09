ผู้ว่าฯ ททท.มอบรางวัลแก่ผู้โชคดีโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 มูลค่ารวมกว่า 2 ล้านบาท

วันนี้ (27 ก.ย.) นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผู้โชคดีโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 ณ บริเวณหน้าอาคาร ททท.​นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า โครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 ได้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม - 15 กันยายน 2564 โดยมีพันธมิตรหลัก ประกอบด้วย เครือ Asset World, บริษัทในกลุ่มเซ็นทรัล, FN outlet, King Power, MBK, สมาคมผู้ประกอบวิสาหกิจในย่านราชประสงค์, กลุ่มบริษัท สยามพิวรรธน์, The Mall Group, Terminal 21, Air Asia, Bangkok Airways, Lion Air, Nok Air, Thai Smile, Thai Vietjet Air, Siam Global House, Major, MAYA, OR, JD Centra, Lazada, M Online, Shopee, UTU, JCB, UnionPay International (Thailand), VISA, Nissan และผู้ประกอบการทั่วประเทศ รวมกว่า 10,000 ราย ร่วมมอบสิทธิพิเศษและโปรโมชั่นลดราคาสูงสุด 80% เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่พำนักในประเทศไทย (EXPAT) รวมทั้ง ส่งเสริมภาพลักษณ์ ให้ประเทศไทยเป็น Shopping Destination เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งตลอดระยะเวลา 2 เดือน มีผู้ใช้จ่ายซื้อสินค้าและบริการในร้านค้า ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยมีจำนวนสิทธิ์ในการชิงโชคลุ้นรับรางวัลใหญ่มากกว่า 5,000,000 สิทธิ์ (ทุกการใช้จ่าย 2,000 บาท ได้รับ 1 สิทธิ์) และมีรายได้จากโครงการรวมประมาณกว่า 10,000,000,000 บาท​นอกจากนี้ ผู้ว่าฯ ททท. ได้กล่าวแสดงความยินดีกับท่านผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจากโครงการ Amazing Thailand Grand Sale 2021 และขอขอบคุณผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่าน รวมทั้ง พันธมิตรร่วมโครงการ ที่มอบสิทธิพิเศษสำหรับนักท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายมากมาย และสนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงการสนับสนุนของรางวัลต่าง ๆ เชื่อว่าความสำเร็จของโครงการในวันนี้เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วน ททท. จะขอเป็นส่วนหนึ่งในการกระตุ้นเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศและสร้างบรรยากาศเชิงบวก ให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยให้กลับมาฟื้นตัวได้โดยเร็วที่สุด และในวันนี้ ททท. ได้จัดพิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี จำนวน 293 รางวัล รวมมูลค่ารวมกว่า 2,000,000 บาท โดยมีรายชื่อผู้โชคดีได้รับรางวัล ที่ 1-4 ดังนี้​รางวัลที่ 1 รถยนต์ All-New Nissan Kicks E-Power รุ่น V จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,049,000 บาท​ได้แก่ Ms. SHU KIAT AMY WONG​รางวัลที่ 2 iPhone 12 Pro Max 256 GB จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 43,900 บาท ​​ได้แก่ นายพินิจ อินวกูล​รางวัลที่ 3 บัตรห้องพักโรงแรม Centara Grand Beach Resort Phuket ห้อง Deluxe 2 คืน พร้อมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน จำนวน 1 รางวัล มูลค่า 30,800 บาท​ได้แก่ นายพงศ์ศิริ วงศ์สวัสดิ์​รางวัลที่ 4 ทองคำรูปพรรณ หนัก 1 บาท จำนวน 3 รางวัล รางวัลละ 27,250 บาท รวมมูลค่า 81,750 บาท ได้แก่​​1. นายวัชรพงศ์ โรจนศักดิ์เดชาภูมิ​ ​2. นายธนากร แซ่ว่าง​ ​3. นายอภิสิทธิ์ ศรีสว่าง​ทั้งนี้ ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอื่น ๆ และรายละเอียดต่าง ๆ ได้ที่ www.amazingthailandgrandsale.com หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานกลยุทธ์ส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว กองวางแผนลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ฝ่ายส่งเสริมการลงทุนอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ททท. โทรศัพท์ 0 2250 5500 ต่อ 2940-2945 หรือ Facebook Page: Amazing Thailand Grand Sale 2021 และ Line Official : @thailandgrandsale