ประกาศแล้ว! สุดยอดนักออกแบบแฟชั่นจากโครงการการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” โดย สศท.

สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) หรือ สศท. ได้จัดการประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ภายใต้หัวข้อโดยมีวัตถุประสงค์ในการเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีความสามารถด้านการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกาย ได้นำเสนอแนวคิดการสร้างสรรค์ผลงานการออกแบบแฟชั่น และเครื่องแต่งกายผ้าไทยให้มีความร่วมสมัย ใส่ได้จริง เข้ากับวิถีชีวิตคนในยุคปัจจุบันมากขึ้น เพื่อเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ และส่งเสริมให้ผ้าไทยเป็นที่รู้จัก จนเกิดเป็นค่านิยมให้คนทั่วไปหันมาสวมใส่ผ้าไทยมากขึ้น เพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้แก่ผ้าไทย นำไปสู่การต่อยอดผลงานเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งการประกวดดังกล่าวได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2564 จนบัดนี้ได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 การประกวดผลงานศิลปหัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ SACIT Award 2021 ภายใต้หัวข้อ “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” ได้ดำเนินมาถึงรอบสุดท้าย และได้จัดแสดงแฟชั่นโชว์ในรูปแบบ SACIT Virtual Fashion Runway ผ่านทาง Facebook : SACIT Award 2021 และ Facebook : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย โดยมีคณะกรรมการส่วนกลาง ได้แก่ นายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน), รศ.(พิเศษ) ระพี ลีละสิริ, รศ.ดร.น้ำฝน ไล่สัตรูไกล, นางจิราพร ศรีสอ้าน และ นายดนัย อุ่นอนันต์ รวมถึงคณะกรรมการส่วนภูมิภาคร่วมตัดสินผลงาน ซึ่งผู้ที่คว้ารางวัลชนะเลิศในแต่ละภาคจะได้รับเงินรางวัล พร้อมโล่เกียรติยศจาก นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โดยมีผู้ชนะเลิศประเภทบุคคลทั่วไปในแต่ละภูมิภาค ดังนี้รางวัลชนะเลิศ ภาคเหนือ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศGeneration Baby Boomer ได้แก่ นายสมชัย ธงชัยสว่าง เจ้าของผลงาน Wabi SabiGeneration X ได้แก่ นายปรรณกร แก้วรากมุข เจ้าของผลงาน Tai Lue modishGeneration Y ได้แก่ นายวารินทร์ อินทะยศ เจ้าของผลงาน GLAMPER แกลมเปอร์รางวัลชนะเลิศ ภาคใต้ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศGeneration Baby Boomer ได้แก่ นายชนะจิตร หนูเดช เจ้าของผลงาน Paradise of the southernGeneration X ได้แก่ นายชนะจิตร หนูเดช เจ้าของผลงาน Deformation of the natureGeneration Y ได้แก่ นางสาวซูมัยยะห์ ตอรี, นายประพนธ์ ชนะพล และ นางสาวณัฐชนา นวลยัง เจ้าของผลงาน มนต์เสน่ห์เมืองใต้รางวัลชนะเลิศ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศGeneration Baby Boomer ได้แก่ นางสาวณัฐวิกา บุญอาจ เจ้าของผลงาน ออนซอน มยุรีGeneration X ได้แก่ นายวัชรพล คำพรมมา เจ้าของผลงาน The icon of CultureGeneration Y ได้แก่ นางสาวเบญจพร ครุฑกุล เจ้าของผลงาน SPIRIT OF THAIรางวัลชนะเลิศ ภาคกลาง ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศGeneration Baby Boomer ได้แก่ นายณรงค์ยศ ทีจันทร์มาตย์ เจ้าของผลงาน Line Way of lifeGeneration X ได้แก่ นายวัชระ ยาสุกแสง เจ้าของผลงาน Slow lifeGeneration Y ได้แก่ นายอภิสิทธิ์ เพิ่มลาภ เจ้าของผลงาน ฝันว่าได้เที่ยวส่วนรางวัลชนะเลิศ ประเภทนิสิต/นักศึกษาใน Generation Z จะได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่นางสาวสาลินี ไพบูลย์รุ่งโรจน์ และ นางสาวณัฐพร ธีรสุปาณี เจ้าของผลงาน SKATER The New Waveและ รางวัล Popular vote ได้รับเงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศ ได้แก่ นายสรชาติ พานิช เจ้าของผลงาน เลื่อมลายวรรณโดยผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทจะได้รับการส่งเสริม พัฒนาและอบรมองค์ความรู้เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่วงการแฟชั่นนายพรพล เอกอรรถพร รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) กล่าวว่า สำหรับภาพรวมของการประกวดในปีนี้นะครับ ทางสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องค์การมหาชน) มีความยินดีอย่างยิ่งที่มีผู้ให้ความสนใจส่งผลงานเข้าประกวด 300 กว่าผลงาน จนคัดเหลือ 130 ผลงาน และหาผู้ชนะเลิศทั้ง 13 ผลงานในวันนี้ ผมขอขอบคุณผู้เข้าประกวดทุกท่านที่ได้เข้าร่วมโครงการของเราในครั้งนี้ ผมเชื่อว่า การประกวดในครั้งนี้จะเป็นประตูบานใหญ่ที่จะพาทุกท่านก้าวสู่ความฝันอีกระดับนึง หวังว่า ท่านจะได้ประสบการณ์และความรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับตัวท่านเองไม่มากก็น้อย จึงอยากให้ทุกทีมอย่าหยุดพัฒนาผลงานและทำสิ่งที่ทำอยู่ให้ดียิ่งขึ้นในอนาคตสำหรับผู้ที่พลาดชมการประกวดงาน SACIT Award 2021 “ผ้าไทยใส่ได้ทุก Gen” รอบชิงชนะเลิศในครั้งนี้ สามารถรับชมย้อนหลังได้ทาง Facebook : SACIT Award 2021 และ Facebook : สถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมไทย