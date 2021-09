“คลินิกแก้หนี้ by SAM” เร่งช่วยคนเป็นหนี้เสียบัตร หั่นดอกเบี้ยเหลือ 5% ต่อปี

ตลอดปีครึ่งกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่งผลให้จำนวนคดีความและการฟ้องร้อง โดยเฉพาะคดีแพ่งเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จากข้อมูลของ “กรมบังคับคดี” นับตั้งแต่ ต.ค. 2563-เม.ย. 2564 มีคดีแพ่งเข้าสู่ชั้นศาลสูงถึง 1.3 แสนคดี โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นคดีหนี้บัตรเครดิต สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเช่าซื้อรถ ซึ่งล้วนแต่มีผลพวงจากโควิด-19 ระบาด ทำให้คนขาดรายได้และมีปัญหาการชำระหนี้ที่ผ่านมา “รัฐบาล” เร่งออกมาตรการแก้ปัญหาหนี้สินให้ประชาชนหลายกลุ่ม หนึ่งในนั้นคือการแก้ปัญหาหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอยู่ถึง 49.9 ล้านบัญชี โดยธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ได้ผลักดันให้มีการช่วยเหลือลูกหนี้ให้ครอบคลุมทุกกลุ่มด้วยการจัดโครงการต่างๆ ทั้งงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ โครงการรวมหนี้ มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย ระยะ 3 ทางด่วนแก้หนี้ หมอหนี้เพื่อประชาชนและคลินิกแก้หนี้ by SAMนายธรัฐพร เตชะกิจขจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) หรือ SAM เปิดเผยว่า “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” พร้อมดำเนินการตามมาตรการของ ธปท. ในการช่วยเหลือลูกค้าที่เป็นหนี้เสียบัตรเครดิต บัตรกดเงินสด และสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันของธนาคารพาณิชย์และผู้ประกอบธุรกิจทางการเงิน (Non-bank) ที่เข้าร่วมโครงการ ขอขยายความลูกค้าที่เป็นหนี้เสียตรงนี้ให้เข้าใจง่ายๆ ได้ว่าหมายถึงลูกค้าที่ค้างจ่ายหรือไม่ได้จ่ายหนี้บัตรเกินกว่า 90 วัน และช่วงนี้สำหรับกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ระลอก 3 “โครงการคลินิกแก้หนี้ by SAM” ได้ต่ออายุมาตรการ “จ่ายเท่าที่ไหว” ไปจนถึงเดือนธันวาคม 2564 ซึ่งลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่จะได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1-2% ในช่วงเดือน ก.ค.- ธ.ค. 64 แบ่งออกเป็น 1. ลูกค้าที่ชำระค่างวดเกินกว่าร้อยละ 80 ได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 2% และ 2. ลูกค้าที่ชำระค่างวดเกินร้อยละ 40 แต่ไม่ถึงร้อยละ 80 ได้รับส่วนลดดอกเบี้ย 1% เรียกว่า เป็นความพิเศษของมาตรการที่ผ่อนปรนและให้โอกาสคนที่เป็นหนี้เสียบัตรสามารถเลือกผ่อนชำระได้ตามความสามารถที่แท้จริง โดยลูกค้าที่เข้าโครงการ หากพบว่าตนเองไม่สามารถผ่อนชำระได้ในอัตราเดิมที่เคยได้รับในวันทำสัญญา ก็สามารถจ่ายเท่าที่จ่ายไหวเพื่อรักษาสถานะการอยู่ในโครงการของตนเองต่อไปและสามารถกลับไปดำเนินชีวิตได้ตามปกติ ไม่ต้องหนีหรือออกจากโครงการซึ่งอาจนำไปสู่การฟ้องร้องหรือปัญหาทางด้านหนี้สินที่ยืดเยื้อในอนาคตนอกจากนี้ คลินิกแก้หนี้ by SAM ยังปรับอัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราเดียว (Single Rate) เหลือเพียง 5% ต่อปี เรียกว่าดอกเบี้ยต่ำที่สุดในระบบ เพื่อช่วยให้คนที่เป็นหนี้เสียบัตรที่เข้าเงื่อนไขสามารถชำระหนี้ได้ตามความสามารถ และเป็นทางที่จะให้ลูกหนี้ชนะหนี้เสียบัตรได้ เทียบกับดอกเบี้ยบัตรปกติแล้วจ่ายกันอยู่ที่ 15-25%ยกตัวอย่างวิธีการคิดง่ายๆ สมมติว่า เป็นหนี้ 150,000 บาท แบ่งเป็นหนี้เงินต้น 1 แสนบาท ดอกเบี้ย 5 หมื่นบาท คลินิกแก้หนี้ by SAM จะเอาเงินต้นเพียวๆ 1 แสนบาท มาคิดดอกเบี้ยใหม่ 5% โดยพักดอกเบี้ยเก่าไว้ ดังนั้น ต่อเดือนจะผ่อนประมาณ 1,200 บาท จากเดิมเคยผ่อนเดือนละหมื่นบาท ที่สำคัญ ย้ำเลย!! ถ้าคุณใช้หนี้หมดและปฏิบัติตามสัญญาที่ทำกับคลินิกแก้หนี้ ดอกเบี้ยเก่าที่พักไว้ตอนแรก ยกให้เลย ไม่ต้องจ่ายคุณสมบัติเบื้องต้น คือ เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้ มีอายุไม่เกิน 70 ปี มียอดหนี้เสียบัตรจะใบเดียวหรือหลายใบรวมกันไม่เกิน 2 ล้านบาท และเป็นหนี้เสียก่อน 1 ก.พ. 64 เพื่อความรวดเร็วในการพิจารณาผลการสมัคร ตามแนวคิด “เอกสารครบ-จบไว” ควรเตรียมเอกสารสำคัญประกอบการสมัคร ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชน ผู้มีรายได้ประจำ : สลิปเงินเดือนย้อนหลัง 1 เดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ผู้มีอาชีพอิสระ : รายการเดินบัญชี (Statement) อย่างน้อย 3 เดือน หรือหนังสือรับรอง รายได้ และเอกสารรายงานเครดิตบูโรสมัครผ่านเว็บไซต์ www.คลินิกแก้หนี้.com หรือ www.debtclinicbysam.com ผ่านทางไลน์ ID: @debtclinicbysam สมัครทางไปรษณีย์ ดาวน์โหลดใบสมัคร https://bit.ly/3CrPEj1 แล้วส่งเอกสารมาที่ : ตู้ ปณ.40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905 สมัครด้วยตนเอง : เตรียมเอกสารให้ครบ แล้วมาสมัครที่ สำนักงาน คลินิกแก้หนี้ ชั้น 4 ศูนย์การค้า ไลฟ์สไตล์ อเวนิว รัชโยธิน ลง BTS ที่สถานีรัชโยธิน แต่สำหรับช่วงโควิดนี้ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ใช้บริการทุกท่าน คลินิกแก้หนี้ by SAM ขอแจ้งให้ท่านที่จะเดินทางมาที่สำนักงาน โปรดนัดหมายล่วงหน้าที่หมายเลข 065 240 6153 โดยสามารถติดตามข้อมูลและรายละเอียดได้ทาง เพจเฟซบุ๊ก คลินิกแก้หนี้ by SAM หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สายด่วน 1443