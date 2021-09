ย้ำอีกครั้ง! แบงก์กรุงศรีปิดระบบชั่วคราวศุกร์-เสาร์ นี้ แนะวางแผน-เตรียมสำรองเงินสดใช้จ่าย

วันนี้ (16 ก.ย.) รายงานข่าวจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ระบุว่า จะปิดให้บริการช่องทางต่างๆ ชั่วคราว เพื่อพัฒนาระบบและยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 23.50 น. และจะเปิดให้บริการตามปกติในวันเสาร์ที่ 18 กันยายน 2564 เวลา 21.00 น. ส่งผลทำให้ช่องทางและบริการที่ไม่สามารถใช้งานได้ในช่วงเวลาดังกล่าว ได้แก่ สาขาและสำนักแลกเปลี่ยนเงินของธนาคารกรุงศรีอยุธยาทั่วประเทศ บัตรเดบิตทุกประเภท เครื่องเอทีเอ็ม เครื่องรับฝากเงิน และเครื่องปรับสมุดบัญชีอัตโนมัติช่องทางดิจิทัล ทั้งสำหรับลูกค้าบุคคล และลูกค้าธุรกิจ (Krungsri Mobile App (KMA), Krungsri Online (KOL), Kept, การเปิดบัญชีออนไลน์ทุกช่องทาง, บริการยืนยันตัวตน Krungsri i-CONFIRM, Krungsri Biz Online (KBOL), Krungsri Biz Mobile (KBMO), Krungsri CashLink, Krungsri TradeLink, Krungsri e-Payment, Krungsri e-Customs, Krungsri e-Cess, Krungsri e-Tax, Krungsri e-SSO, Krungsri e-Excise, Direct Approve, Krungsri Supply Chain, Krungsri e-Guarantee) ช่องทางการให้บริการรับชำระเงินและฝากเงินผ่านตัวแทนธนาคาร (Banking Agent) ทุกช่องทาง กรุงศรี โฟน (IVR) กรุงศรี เวสเทิร์น ยูเนี่ยน จุดบริการยืนยันตัวตน Krungsri i-CONFIRM เป็นต้นส่วนช่องทางและบริการที่สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้แก่ การใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี, KRUNGSRI PRIME App, GO App, UCHOOSE App (ยกเว้น UCARD, UCASH, Pay with KMA) เป็นต้น จึงขอแจ้งเตือนลูกค้าวางแผนการทำธุรกรรมล่วงหน้า รวมถึงเตรียมสำรองเงินสดในการใช้จ่าย โดยช่องทางสาขาและสำนักแลกเปลี่ยนเงินจะเปิดให้บริการตามเวลาทำการปกติในวันอาทิตย์ที่ 19 กันยายน 2564 สำหรับสาขาที่เปิดทำการ 7 วัน และวันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 สำหรับสาขาที่เปิดให้บริการ 5 และ 6 วันอนึ่ง ปัจจุบันกรุงศรีมีสาขาของธนาคาร 656 สาขา เครื่องเอทีเอ็ม 6,251 เครื่อง จุดให้บริการผ่านตัวแทนธนาคารกว่า 1.91 แสนแห่ง ส่วนฐานลูกค้าแอปพลิเคชัน KMA อยู่ที่ประมาณ 3 ล้านรายด้านธนาคารแต่ละแห่งประกาศว่า ลูกค้าจะไม่สามารถทำธุรกรรมต่างๆ กับธนาคารกรุงศรี ได้แก่ โอนเงินไปยังบัญชีธนาคารกรุงศรี (บัญชีปลายทาง) โดยใช้หมายเลขพร้อมเพย์ หรือหมายเลขบัญชีธนาคารกรุงศรี ผ่านทุกช่องทาง เช่น ATM, Mobile Application, Internet Banking, สาขา รวมทั้งการฝากหรือถอนเงินสดที่เครื่อง ATM / ADM ของธนาคารกรุงศรี และฝากเงินสดเข้าบัญชีธนาคารกรุงศรี ที่เครื่องรับฝากเงินของทุกธนาคาร ทั้งนี้ ลูกค้ายังสามารถทำธุรกรรมของแต่ละธนาคารในทุกช่องทางได้ตามปกติ