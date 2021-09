คู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ ฉบับเพิ่มเติม

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) โดยกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) จัดการประชุมเผยแพร่ผลการศึกษาการใช้คู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศ ฉบับเพิ่มเติมปี ค.ศ. 2019 refinement ภายใต้โครงการวิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงวิชาการจากรายงานฉบับพิเศษของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดนโยบายและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Application Zoom) โดย ดร.ณัฏฐนิช อัศวภูษิตกุล ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุม ต่อจากนั้น เป็นการนำเสนอผลการศึกษาข้อมูลกิจกรรมของคู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศฉบับเพิ่มเติมปี ค.ศ. 2019 และคู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศปี ค.ศ. 2006 รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปรับปรุงการใช้คู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศฉบับเพิ่มเติมปี ค.ศ. 2019 ของประเทศ การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมการประชุม ประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ ผู้เชี่ยวชาญ นักวิชาการ สถาบันการศึกษา และเจ้าหน้าที่ สผ. รวมทั้งสิ้น 140 คนปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็นปัญหาที่ท้าทายและส่งผลกระทบต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมในระดับโลก ซึ่งมีสาเหตุสำคัญมาจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของมนุษย์ที่สูงขึ้นมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรมอาทิเช่น การใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล กระบวนการอุตสาหกรรมบางประเภท การตัดไม้ทำลายป่า การเลี้ยงสัตว์ การใส่ปุ๋ยในพื้นที่เพาะปลูก และการทิ้งขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ทำให้ก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศที่มีคุณสมบัติในการดูดซับและปลดปล่อยรังสีความร้อนจากดวงอาทิตย์ มีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดภาวะโลกร้อนและปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆ ดังเช่นในเดือนที่ผ่านมาเราได้เห็นน้ำท่วมใหญ่ทั้งในประเทศจีน สหภาพยุโรป และฟิลิปปินส์ประเทศไทยในฐานะรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (UNFCCC) ได้ ขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาอย่างต่อเนื่อง และมีพันธกรณีที่จะต้องรายงานบัญชีก๊าซเรือนกระจกตามคู่มือของคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศสำหรับการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกในระดับประเทศ (IPCC Guidelines of National Greenhouse Gas Inventories) ซึ่งการรายงานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทยในปัจจุบัน สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้จัดทำและเสนอรายงานความก้าวหน้ารายสองปี ฉบับที่ 3 (Third Biennial Update Report: TBUR) ต่อสำนักเลขาธิการของ UNFCCC ซึ่งเป็นรายงานการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกฉบับล่าสุด โดยใช้การคำนวณตามคู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศฉบับปี ค.ศ. 2006 (รูปที่ 1)นับจากคู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศฉบับปี ค.ศ. 2006 ที่ได้รับการปรับปรุงจากคู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศฉบับปรับปรุงปี ค.ศ. 1996 เพื่อการรายงานปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากแหล่งกำเนิดและการกักเก็บจากแหล่งดูดซับของแต่ละประเทศ สำหรับนำไปวิเคราะห์และหาแนวทางให้ทุกประเทศร่วมมือกันลดปริมาณการสะสมของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศโลก และแก้ไขปัญหาด้านผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการ IPCC สมัยที่ 44 ณ กรุงเทพฯ ประเทศไทย ได้มีมติให้ปรับปรุงวิธีการคำนวณในคู่มือฉบับปี ค.ศ. 2006 ให้สมบูรณ์และเป็นปัจจุบันบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์มากขึ้น บทสรุปจึงออกมาเป็นคู่มือฉบับปี ค.ศ. 2019 ซึ่งต่อมามติของการประชุมคณะกรรมการ IPCC สมัยที่ 49 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ได้เห็นชอบต่อคู่มือฉบับปี ค.ศ. 2019 นี้ ร่วมกับคู่มือฉบับปี ค.ศ. 2006 (2019 Refinement to the 2006 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories) โดย IPCC มีการเผยแพร่เมื่อ ปี ค.ศ. 2019 (รูปที่ 2)สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) จึงดำเนินการตามพันธกรณีกรอบอนุสัญญาฯ UNFCCC โดยศึกษาและวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศทั้งสองฉบับในประเด็นต่างๆ ได้แก่ หมวดหมู่การรายงาน วิธีการคำนวณ ข้อมูลกิจกรรม และค่าการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการวิเคราะห์ช่องว่างของข้อมูล และนำมาหารือร่วมกับหน่วยงานของประเทศซึ่งมาจากกระทรวงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องตามกรอบการดำเนินงานที่มีอยู่เดิมภายใต้โครงสร้างเชิงสถาบันในการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย และหน่วยงานใหม่ที่จำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลเพิ่มเติม ก่อนจะนำผลลัพธ์ที่ได้มาสรุปผลเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาการใช้คู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศฉบับเพิ่มเติมปี ค.ศ. 2019 (IPCC 2019 refinement)ผลการศึกษาการใช้คู่มือการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศฉบับเพิ่มเติมปี ค.ศ. 2019จากการวิเคราะห์คู่มือฉบับปี ค.ศ. 2019 และฉบับปี ค.ศ. 2006 ซึ่งประกอบด้วย 5 ภาคส่วน คือ ภาคพลังงาน ภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ภาคเกษตร ภาคของเสีย และภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและ ภาคป่าไม้ พบว่ามีความแตกต่างที่น่าสนใจ กล่าวคือ มีหมวดหมู่เพิ่มเติมขึ้นมาในภาคพลังงาน เช่นเดียวกับภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้คู่มือมีการรายงานที่ครอบคลุม ทันสมัย และมีความเป็นสากลยิ่งขึ้นภาคพลังงาน หมวดหมู่ที่เพิ่มขึ้น 8 หมวดหมู่ ได้แก่ (1) การสำรวจถ่านหิน (2) การผลิตถ่านและถ่านชีวภาพ (3) การผลิตถ่านโค้ก (4) การผลิตเชื้อเพลิงแข็งด้วยเชื้อเพลิงแข็ง (5) การแปรสภาพเป็นแก๊ส (6) บ่อน้ำมันทิ้งร้าง (7) การปล่อยจาก Post-Meter และ (8) บ่อก๊าซทิ้งร้างภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ มีหมวดหมู่ที่เพิ่มขึ้น 4 หมวดหมู่ ได้แก่(1) การผลิตไฮโดรเจน (2) การผลิตแร่แรร์เอิร์ธ (3) ระบบไฟฟ้าเครื่องกลจุลภาค และ (4) การใช้ SF6 และ PFC ในผลิตภัณฑ์อื่น ในภาคนี้ส่วนใหญ่ไม่ต้องรายงานการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกเพิ่มเติม เนื่องจากในบ้านเรายังไม่มีกระบวนการผลิตที่ทำให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการผลิตต้นน้ำในขณะที่ ภาคเกษตร ภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและภาคป่าไม้ และภาคของเสีย ไม่มีการปรับเปลี่ยนหมวดหมู่เพิ่มเติม แต่มีการปรับปรุงวิธีการคำนวณและข้อมูลกิจกรรมที่ต้องจัดเก็บเพิ่มเติม ของหมวดหมู่ในแต่ละภาคภาคเกษตร ได้แก่ (1) การหมักในระบบย่อยอาหารสัตว์ (2) การจัดการมูลสัตว์ (3) การเผาชีวมวลในพื้นที่เพาะปลูก (4) การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางตรงจากดินที่มีการจัดการ (5) การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางอ้อมจากดินที่มีการจัดการ (6) การปล่อยก๊าซไนตรัสออกไซด์ทางอ้อมจากการจัดการมูลสัตว์ และ (7) การปลูกข้าวภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและภาคป่าไม้ ได้แก่ (1) พื้นที่ป่าไม้ยังคงเป็นพื้นที่ป่าไม้ (2) พื้นที่ดินเปลี่ยนเป็นพื้นที่ป่าไม้ (3) พื้นที่เพาะปลูกยังคงเป็นพื้นที่เพาะปลูก (4) พื้นที่ดินเปลี่ยนเป็นพื้นที่เพาะปลูก (5) พื้นที่ทุ่งหญ้ายังคงเป็นพื้นที่ทุ่งหญ้า (6) พื้นที่ดินเปลี่ยนเป็นพื้นที่ทุ่งหญ้า (7) พื้นที่น้ำท่วมขังยังคงเป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง (8) พื้นที่ดินเปลี่ยนเป็นพื้นที่น้ำท่วมขัง และ (9) ผลิตภัณฑ์ไม้ภาคของเสีย ได้แก่ (1) พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการจัดการดี (2) พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยที่มีการจัดการไม่ดี (3) พื้นที่กำจัดขยะมูลฝอยที่ไม่สามารถระบุวิธีการจัดการได้ (4) การเผาในเตาเผา (5) การเผากลางแจ้ง (6) การบำบัดน้ำเสียชุมชนและการระบายทิ้ง และ (7) การบำบัดน้ำเสียอุตสาหกรรมและการระบายทิ้งนอกเหนือจากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างในบริบทของการดำเนินงานของประเทศแล้ว สผ. ก็ยังพบข้อจำกัดในบางประการ อาทิเช่น ความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลที่จำเป็นบางอย่างยังไม่อยู่ในขอบเขตตามภารกิจของหน่วยงาน อาจเป็นไปได้ว่ายังมีข้อจำกัดด้านกฎระเบียบหรือกฎหมายบังคับในการรายงานข้อมูลกิจกรรม การเก็บข้อมูลกิจกรรมให้สมบูรณ์ตามคู่มือ IPCC เป็นภารกิจที่ท้าทายอย่างมาก ซึ่งจำเป็นต้องบูรณาการความร่วมมือกันจากทุกฝ่ายในการหาทางออกร่วมกันเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการรายงานและรวบรวมข้อมูลกิจกรรมเพื่อจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศตามคู่มือ IPCC 2019 refinement ได้ภาคพลังงาน หมวดหมู่การผลิตเชื้อเพลิงแข็งด้วยเชื้อเพลิงแข็ง ยังไม่มีค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสม จึงขอเสนอแนะให้จัดตั้งคณะทำงานที่ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญเพื่อจัดทำค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่เหมาะสมของหมวดหมู่นี้ โดยอาจทบทวนวรรณกรรมจากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินวัฏจักรชีวิตของการผลิตเชื้อเพลิงชีวมวล และนำมาศึกษาและทดลองถึงค่าสัมประสิทธิ์การปล่อยก๊าซเรือนกระจกภาคกระบวนการอุตสาหกรรมและการใช้ผลิตภัณฑ์ ในปัจจุบันยังไม่มีหน่วยงานทำหน้าที่ในการรวบรวมข้อมูลการผลิตไฮโดรเจน เนื่องจากไม่มีกฎหมายบังคับการรายงานข้อมูลจากโรงงานอุตสาหกรรม จึงเสนอแนะให้คณะทำงานการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกควรแต่งตั้งหน่วยงานสำหรับทำหน้าที่รวบรวมข้อมูล หรือเพิ่มเติมแบบฟอร์มการรายงานข้อมูลกิจกรรมจากโรงงานอุตสาหกรรม เพื่อจัดเก็บข้อมูลสำหรับจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศตามคู่มือ IPCC 2019 refinementภาคเกษตร มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากในการประเมินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ สามารถกำหนดรูปแบบผลิตภาพจากข้อมูลและการเลี้ยงปศุสัตว์ที่มีข้อมูลอยู่ในปัจจุบันได้ผ่านข้อตกลงร่วมกัน ตามค่าอ้างอิงแนะนำของคู่มือ IPCC โดยเฉพาะกรมปศุสัตว์ อีกทั้งกรมปศุสัตว์มีแผนดำเนินการเพื่อปรับปรุงข้อมูลประกอบในการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคปศุสัตว์ จึงอาจเพิ่มเติมข้อมูลที่ต้องการร่วมในการปรับปรุงนี้ด้วยภาคการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินและภาคป่าไม้ การประเมินปริมาณคาร์บอนในแหล่งสะสมคาร์บอนในดิน ซึ่งมีข้อแนะนำที่เพิ่มเติมรายละเอียดและข้อแนะนำใหม่ในกลุ่มการใช้ประโยชน์ที่ดินต่างๆ สำหรับประเทศไทยยังไม่เคยมีการรายงาน หากต้องการเตรียมความพร้อมในการรายงานควรเริ่มในพื้นที่เพาะปลูกก่อนพื้นที่ประเภทอื่น เนื่องจากพื้นที่ประเภทอื่นมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างช้าภาคของเสีย การบำบัดน้ำเสียชุมชนและการระบายทิ้ง มีการปรับเปลี่ยนและเพิ่มเติมวิธีการคำนวณค่อนข้างมาก โดยมีการพิจารณาสารอินทรีย์ที่อยู่ในรูปกากตะกอนซึ่งจำเป็นต้องทราบข้อมูลปริมาณกากตะกอนจากการบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศ ดังนั้น ควรมีการวางแผนจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมและประสานงานกับหน่วยงานจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้รับทราบถึงวัตถุประสงค์ของการรายงานข้อมูลที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีศักยภาพเพียงพอในการปรับปรุงการจัดเก็บข้อมูล และอาจมีบางหน่วยงานที่ต้องจัดเก็บข้อมูลกิจกรรมเพิ่มเติม ซึ่งภาครัฐอาจต้องหารือระหว่างหน่วยงานถึงความเป็นไปได้ในการจัดเก็บข้อมูลกิจกรรม เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลและนำมาซึ่งโอกาสสำคัญที่จะนำไปต่อเติมให้เห็นภาพการพัฒนาและการปรับปรุงการจัดทำบัญชีก๊าซเรือนกระจกที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในอนาคต