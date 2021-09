ม็อบแยกอโศก ทยอยปราศรัยอัดรัฐบาล “ประยุทธ์” ล้มเหลวบริหารจัดการประเทศ ระบุตั้งแต่ 6 ก.ย.นี้ จัดคาร์ม็อบผนึกชุมนุมที่แยกอโศกทุกวัน

ม็อบ

วันนี้ (5 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า บรรยากาศการชุมนุมที่แยกอโศกมนตรี หลังการแสดงดนตรีจบ ก็มีการขึ้นปราศรัยของกลุ่มที่มาร่วม ซึ่งกิจกรรมจัดโดยมี นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ และ นายสมบัติ บุญงามอนงค์ หรือ บก.ลายจุด เป็นแกนนำต่อมมาเวลา 16.52 น. เป็นกิจกรรมการแสดงของกลุ่มนักเรียนเลว จากนั้นต่อด้วยการปราศรัยที่พูดถึงความเครียดของเด็กนักเรียนกับระบบการศึกษาที่ต้องเรียนออนไลน์ จนบางรายต้องจากไปอย่างน่าเศร้า และยังรวมไปถึงวัคซีนโควิด-19 ที่ไม่ทั่วถึง เมื่อไหร่ที่จะได้กลับไปโรงเรียน ไปเจอกับเพื่อน ชีวิตในช่วงวัยที่ต้องขาดหายไป พร้อมเชิญชวนให้นักเรียนทั่วประเทศร่วมกันหยุดเรียนออนไลน์ 6-10 ก.ย.นี้ แสดงอารยะขัดขืน พร้อม 5 ข้อเรียกร้อง1. เอาวัคซีนคุณภาพมาฉีดให้ทุกคนโดยไม่มีข้อแม้2. ทำให้นักเรียนกลับไปเรียนในโรงเรียน ให้การเรียนที่ดีกลับมา3. หากเปิดเรียนไม่ได้ ขอให้สนับสนุนการเรียนออนไลน์ ชดเชยตามจริง4. ปรับลดตัวชี้วัดการเรียน ลดภาระของนักเรียนและครู จัดการสอนให้เหมาะกับออนไลน์5. จัดผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาสุขภาพจิตนักเรียนที่มีความเครียดจากการเรียนออนไลน์ต่อมาเวลา 17.15 น. ตัวแทนกลุ่มทะลุฟ้า ขึ้นปราศรัยถึงการทำงานของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี การจัดการควบคุมโควิด-19 ที่ล้มเหลว ผู้เสียชีวิตมากมายต้องจากไป วัคซีนที่ไม่สามารถต่อสู้กับโควิดสายพันธุ์เดลตาได้ ความผิดพลาดที่ก่อขึ้นก็ไม่ได้รับผิดชอบ แต่ภาระกลับมาตกอยู่ที่บุคลากรทางการแพทย์และด่านหน้า ไม่สามารถดูแลทุกข์สุขของประเทศได้ และการไว้วางใจรัฐบาลก็ไม่ได้มาจากเสียงของประชาชนอย่างแท้จริง ประชาชนยังไม่เคยได้รับคำขอโทษจากรัฐบาล นอกจากนี้ ยังรวมไปถึงชุดตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ที่มีราคาแพง ค่าแรงขั้นต่ำแทบซื้อไม่ได้ หน้ากากอนามัย รวมถึงสิ่งต่างๆ ในการป้องกันตัวเองจากโควิด ที่ต้องตกเป็นภาระของประชาชน พร้อมย้ำในช่วงท้ายว่าประชาชนจะสู้ต่อไปต่อมาเวลา 17.43 น. มวลชนยังคงทยอยร่วมฟังการปราศรัยที่แยกอโศกมนตรี ในเวลาต่อมา เอ้ - กุลจิรา ทองคง หรือ เอ้ เดอะวอยซ์ ร่วมขึ้นเวทีร้องเพลงให้ผู้ชุมนุมได้รับฟัง ทั้งเพลง For What It's Worth ของ Buffalo Springfield ต่อด้วย เพลงสายลมที่หวังดี ของทราย - อินทิรา เจริญปุระ จากนั้นปราศรัยสั้นๆ ถึงอาชีพนักดนตรีกลางคืนที่ไม่สามารถประกอบอาชีพได้จากการประกาศปิดกิจการกิจกรรมของรัฐ และในฐานะภาคี Save บางกลอย ขอเรียกร้องแทนกลุ่มชาติพันธุ์ต่อมาเวลา 18.00 น. ผู้ชุมนุมร่วมกันส่งเสียงให้กำลังใจไปถึงนักเคลื่อนไหวทางการเมืองทุกรายที่ถูกจับกุมคุมขังในขณะนี้ จากนั้น เป็นการปราศรัยของ น.ส.สิตานัน สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ พี่สาวของ นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งถูกอุ้มหาย ส่วนบรรยากาศในจุดนี้ก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่พบเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนในจุดนี้ต่อมาเวลา 18.15 น. ที่บริเวณปั๊มเชลล์ ใกล้กรมดุริยางค์ทหารบก ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีกลุ่มมวลชน ขับขี่รถจักรยานยนต์ กลุ่มใหญ่ เข้าไปประชิดรั้ว กรมดุริยางค์ทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต ทั้งนี้ มีเสียงดังคล้ายประทัด ขณะที่เจ้าหน้าที่ คฝ.มีการขว้างแก๊สน้ำตาออกมาเพื่อเป็นการตอบโต้ เพื่อป้องกันไม่ให้กลุ่มผู้ชุมนุมบุกเข้าไปแล้วอย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ตำรวจมีการประกาศว่า จะมีการตั้งแนวกำลัง ทางกลุ่มรถจักรยานยนต์ มีการถอนร่นออกมา ล่าสุด สถานการณ์ยังสงบนิ่ง ยังไม่มีการแสดงกำลังจากเจ้าหน้าที่แต่อย่างใดต่อมาเวลา 19.20 น. นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ขึ้นปราศรัยวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาล โดยระบุว่า ในวันพรุ่งนี้ เวลา 16.00 น. ตนจะรวบรวมประชาชนจากจุดต่างๆ โดยนำชบวนรถจากแยกราชประสงค์ เวลา 16.00 น. ผ่านมาทางถนนสุขุมวิท เมื่อผ่านแยกอโศกจะบีบแตรยาวๆ จากนั้นจะยูเทิร์นกลับมาอีก แล้วบีบแตรยาว อย่างนี้ไปเรื่อยๆ โดยไม่มีจุดหมาย ไม่อย่างนั้นตนจะโดนหมายซึ่งมีจำนวนมากอยู่แล้ว แยกอโศกจะเป็นฐานที่มั่นในการต่อสู้ ตนจะพาพี่น้องเคลื่อนไหว เมื่อพร้อมจะนัดหมายแสดงพลังครั้งใหญ่อีกครั้ง“นี่คือที่มั่นการต่อสู้ของประชาชนใจกลางมหานคร ใครสะดวกมาที่นี่ มีกิจกรรม จะจัดเป็นวันๆ เช่น วันถนนอาหาร วันถนนวัฒนธรรม ถนนกิจกรรมต่างๆ จะเปิดช่องทาง ใครสมัครใจจะเอาอาหารมาเลี้ยงพี่น้องให้ติดต่อเข้ามา ใครสมัครใจที่จะแสดงศิลปวัฒนธรรมติดต่อเข้ามา ใครสมัครใจเข้ามาร่วมทำอะไรตรงนี้ติดต่อเข้ามา แล้วเราจะสู้เคียงไหล่ใกล้บ่าไปด้วยกัน” นายณัฐวุฒิกล่าวต่อมาเวลา 19.58 น. ร่วมกันร้องเพลง ‘เราคือเพื่อนกัน’ ของวงสามัญชน ผู้ชุมนุมพากันเปิดแฟลช โยกไปตามจังหวะเพลงจากนั้นประกาศยุติชุมนุมเมื่อเวลา 20.03 น.