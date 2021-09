ผู้ว่าฯปู ตั้งเป้า ฉีด "ไฟเซอร์" เด็ก 16-18 ปี 100 เปอร์เซ็นต์ หนุนเปิดเรียน วอนผู้ใหญ่อย่ามาแย่ง

วันนี้ (5 ก.ย.) นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัว "วีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี" ระบุ เตรียมแผนฉีดวัคซีน "ไฟเซอร์" ในเด็ก เพื่อช่วยหนุนให้กลับเปิดเรียนหากได้รับจัดสรร ทั้งนี้ เจ้าตัวระบุข้อความว่า"ก่อนเที่ยงวันเสาร์ ผมแวะไปเยี่ยมจุดบริการวัคซีน ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านมหาชัย (เทศบาล ที่นี่บริการทั้งคนจอง และแบบ Walk in สถานที่กว้างขวางมาก เป็นอาคารโดมขนาดใหญ่ โปร่ง โล่งสบาย แบ่งทางเข้าออก จุดลงทะเบียน จุดฉีด จุดสังเกตอาการ เป็นส่วนๆชัดเจน ไปที่อื่นคิวเยอะ รอนาน คนแน่น มาที่นี่เถอะเห็นความร่วมมือของบุคลากรทางการแพทย์ สาธารณสุข อสม. แล้วชื่นใจครับ เพราะทุกคนตั้งใจและทุ่มเทให้กับชุมชนอย่างจริงจัง งานล้นมืออย่างนี้ คงมีความไม่สะดวกบ้าง อย่าว่ากันเลยนะครับ ใครบางคนถามผมว่า คนต่างชาติจะสามารถ Walk in ฉีดวัคซีนได้ไหม “ได้ครับ”ทุกคนที่อยู่สมุทรสาคร ต้องมีสิทธิ์ทุกคนไม่ว่าจะมีทะเบียนบ้านอยู่นี่หรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือต่างชาติ เพียงแต่ต่างชาติอาจยุ่งยากนิดหน่อยเรื่องภาษา ขอให้เริ่ม Walk in ได้ตั้งแต่ 11 กันยายน ใช้เวลานี้เตรียมล่ามไว้ให้พร้อมก่อน ทราบจากตารางจัดสรรว่า วัคซีนไฟเซอร์จะเข้ามาในปลายเดือนนี้หากสมุทรสาครได้รับ จะฉีดให้กลุ่มเด็ก 16-18 ปีก่อน ตั้งเป้าที่ 100% ของจำนวนเด็กที่มี เด็กโตเหล่านี้จะได้เรียนหนังสือสักที เรื่องนี้ไม่รู้อังกฤษลอกสมุทรสาคร หรือสมุทรสาครเลียนแบบอังกฤษ เพราะวิธีการเหมือนกัน หวังเป้าจะเปิดเรียนให้เด็ก ที่ได้รับวัคซีนก่อน อายุต่ำกว่านี้ ยังสงวนไม่ให้ฉีด เพราะกลัวผลข้างเคียงกับเด็กๆ นายกรัฐมนตรีอังกฤษ บอริส จอห์นสัน บอกไว้ชัดเจน ที่ต้องฉีดไฟเซอร์ให้เด็กก่อนคนอื่นว่า “ถ้าเราไม่ทำตอนนี้ ต้องถามตัวเองว่าจะทำเมื่อไหร่” รู้อย่างนี้แล้ว ผู้ใหญ่อย่าแย่งวัคซีนเด็กนะครับ"