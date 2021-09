หนังคนละม้วน! แอดมินเพจดังเผยหลังไลฟ์ช่วยหมูป่า ถูกโต้กลับไม่มีการข่มขืนมีแต่ค้าประเวณี (ชมคลิป)

จากกรณีเจ้าของเพจน้องแมวชื่อดังอย่าง “Kingdom Of Tigers : ทูนหัวของบ่าว” ได้แชร์เรื่องราวที่เข้าช่วยเหลือหมูป่า ที่อาศัยในตึกร้างกว่า 20 ตัว แต่กลับไปเจอเรื่องสลดกว่าหลังพบหญิงสติไม่ดีถูกชายเวียนมาข่มขืนซ้ำ ด้านชาวเน็ตต่างหดหู่ วอนเจ้าหน้าที่รัฐลงพื้นที่เข้าช่วยทั้งหมูป่า และหญิงรายดังกล่าวด้วยตามที่นำเสนอข่าวไปแล้วนั้น คลิกอ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง >>แอดมินเพจดังไลฟ์! วอนเข้าช่วยหมูป่าในตึกร้าง แต่กลับเจอหญิงสติไม่ดีถูกข่มขืน (ชมคลิป) วันนี้ (2 ก.ย.) เฟซบุ๊ก"Nutch Prasopsin"ซึ่งเป็นเจ้าของเพจน้องแมวชื่อดังอย่าง “Kingdom Of Tigers : ทูนหัวของบ่าว” ได้ออกมาเผยความคืบหน้าของกรณีดังกล่าว หลังพบว่ามีกระแสตีกลับจากคนในพื้นที่ ระบุว่าหญิงรายดังกล่าวไม่ได้ถูกข่มขืน และสติดี อาจมีการเสพยา และเป็นการขายบริการด้วยความเต็มใจ ซึ่งทางเจ้าของโพสต์รู้สึกเสียใจที่ไม่มีเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบช่วยเหลือ แต่หลายด้านกลับมองว่าตนเองเข้าไปยุ่งเรื่องที่ไม่ควรยุ่งโดยระบุว่า "เกิดอะไรขึ้นเหรอ นักข่าวแทบทุกสำนักโทรกลับมาบอกว่า "หนังคนละม้วน ไม่มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ไม่มีเรื่องขืนใจ ไม่มีการค้าประเวณี ไม่มียาเสพติด ไม่มีอาการจิตเวช ไม่มีอะไรที่เราพูดเลย ไม่มีเลย เมื่อวานเราถ่ายติดผีเหรอ ตำรวจที่พูดในคลิปคือวิญญาณงี้ หมอปลาต้องมาแล้วนะ มาค่ะทุกสื่อจะมาสัมภาษณ์อีกทีก็ได้ปักพิกัดมาที่ Catster by Kingdomoftigers เลย พร้อมให้สัมภาษณ์ ขนลุกไปหมดเลย ถ่ายติดผีมา ขอทุกคนช่วยดันกระแส #ที่นี่สมุทรปราการ หน่อยค่ะยิ่งกว่าผีเด้"ทั้งนี้ ผู้หญิงที่ถูกถ่ายได้ขณะที่เจ้าของโพสต์ได้ไลฟ์เพื่อช่วยชีวิตหมูป่านั้น ชื่อแดง นามที่คนแถวนี้เรียกกัน อายุ 29 ติดสารเสพติด สติไม่ดี เคยก่อเหตุเผาบ้านตัวเอง จนพ่อแม่ตัดหางปล่อยวัด เลยออกมาใช้ชีวิตข้างถนน นอนตามป้ายรถเมล์ แถวนี้ย่านโรงงาน คนขับรถบรรทุก คนเสพยา ใช้บริการเธอบ่อยครั้ง ข้อมูลจากคนที่พบเห็น บางครั้งคนที่แต่งตัวดี ขับรถดีดี ก็ยังมาใช้บริการ เงินคงได้ไม่เยอะหรอก ถ้าได้เยอะคงไม่มานอนบ้านร้างแบบนี้ หรือได้คงเอาไปเสพยาหมด และทางเพจได้ลงรูปที่นักข่าวหลายสำนักได้ลงพื้นที่บริเวณบ้านดังกล่าว พบกล่องถุงยางที่ใช้แล้วจำนวนมาก ทั้งที่เรื่องราวที่แจ้งไปถูกปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริง