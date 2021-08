CREALOGIX จัดสัมมนาออนไลน์ Conversational Banking "The New Face of Digital" ยกระดับความสามารถระบบเทคโนโลยีในการให้บริการบริหารความมั่งคั่ง

เมื่อวันที่ 27 ส.ค. CREALOGIX หนึ่งในบริษัทจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ซึ่งได้รับการจัดอันดับในกลุ่ม Fintech 100 และเป็นผู้ให้บริการธนาคารบนช่องทางดิจิทัลชั้นนำ พร้อมแล้วสำหรับการจัดสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ “Conversational Banking "The New Face of Digital" เพื่อการบริหารความมั่งคั่งและสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม” พาเปิดประสบการณ์รูปแบบการบริการที่จะใช้เทคโนโลยีใหม่ในการให้บริการทำธุรกรรมและการสื่อสารระหว่างลูกค้าและเจ้าหน้าที่ธนาคารด้วยโซลูชั่น Conversational Banking ซึ่งจะช่วยให้ธนาคารสามารถเข้าถึงและโต้ตอบกับลูกค้า (2-way communication) ได้อย่างง่ายดาย ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ โดยมีความสะดวกสบายมากขึ้นจากรูปแบบการให้บริการของระบบธนาคารแบบเดิม การสัมมนาออนไลน์นี้จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2564 เวลา 13.00-13.45 น. (เวลาประเทศไทย GMT+7) โดยได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญชั้นนำของ CREALOGIX และผู้เชี่ยวชาญจากทั่วทั้งอุตสาหกรรมทางการเงิน ถือเป็นอีกหนึ่งวันที่ผู้เข้าร่วมการสัมมนาจะได้ค้นพบว่าการใช้ระบบประมวลผลภาษาธรรมชาติ (NLP) และปัญญาประดิษฐ์ (AI) จะสามารถช่วยยกระดับการให้บริการธนาคาร ให้เหนือชั้นขึ้นไปอีกขั้นได้อย่างไรบริการ Conversational AI ของ CREALOGIX เป็นการผสมผสานความทรงพลังของ AI และระบบ Automation เข้ากับการสื่อสารแบบดิจิทัลส่วนบุคคลเพื่อลูกค้ายุคใหม่โดยเฉพาะ การสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้จะแสดงให้ทุกท่านได้เห็นถึงประโยชน์ของนวัตกรรมดิจิทัลนี้เมื่อนำไปใช้งานจริง อีกทั้งยังเป็นการนำเสนอว่าธนาคารจะสามารถสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าตามบริบทในแง่ของการแนะนำผลิตภัณฑ์ การแก้ไขปัญหา และตอบคำถามต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างลูกค้ารายใหม่ พร้อมทั้งลดความซับซ้อนของการทำธุรกรรม และยกระดับประสบการณ์ของลูกค้าตลอดการใช้บริการได้อย่างไรนอกจากนั้น การสัมมนารูปแบบออนไลน์ครั้งนี้ยังรวมไปถึงการสาธิตกรณีตัวอย่าง สำหรับการบริหารความมั่งคั่งและการให้บริการสินเชื่อสำหรับธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้เห็นถึงการให้บริการและประสบการณ์ที่แตกต่างอย่างชาญฉลาด และครอบคลุมทุกช่องทางอย่างแท้จริง เพื่อให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าแต่ละราย ในด้านการบริหารความมั่งคั่งแก่ผู้บริโภคกลุ่ม Mass Affluent ที่มีกำลังจ่ายสูงและผู้มีสินทรัพย์สูง ด้วยผลิตภัณฑ์และการบริการที่เป็นมากกว่าการบริการทางการเงินและการธนาคารเพียงเท่านั้น สำหรับสินเชื่อธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมนั้น ผู้เข้าร่วมจะได้รับทราบเทคโนโลยีล่าสุดที่สถาบันการเงินสามารถให้บริการแก่กลุ่มธุรกิจเหล่านี้ โดยยกระดับการเข้าถึงเงินทุนเพื่อการเติบโตทางธุรกิจ (วงเงินเบิกเกินบัญชีและวงเงินสินเชื่อหมุนเวียน) ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้อย่างไรในการสัมมนาออนไลน์ครั้งนี้ เราได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียงจากทั้งภาคการธนาคารและดิจิทัลซึ่งเพียบพร้อมด้วยทักษะและประสบการณ์ที่ทรงคุณค่า ประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญจาก CREALOGIX และพันธมิตรทางธุรกิจต่าง ๆ อย่าง Simon-Kucher & Partnersคุณคาร์สเทิน เคมนา (Karsten Kemna) กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของ CREALOGIX ได้เน้นเกี่ยวกับความสำคัญของการจัดสัมมนาออนไลน์ในช่วงสถานการณ์และท่ามกลางโรคระบาดเช่นนี้ว่า "การระบาดใหญ่ของโรคโควิด-19 ครั้งนี้นับเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรมต่าง ๆ เร่งคิดค้นนวัตกรรมและนำระบบดิจิทัลมาปรับใช้ได้เร็วยิ่งขึ้น โดยเฉพาะสถาบันการเงิน อนึ่ง ในหลาย ๆ ประเทศที่ยังมีการล็อกดาวน์อย่างต่อเนื่องนั้น สถาบันการเงินจึงจำเป็นต้องมีช่องทางการสื่อสารที่สอดรับกับความต้องการของลูกค้าแต่ละรายเพื่อให้สามารถมีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของลูกค้าคนสำคัญได้อย่างเต็มที่”“Conversational AI ของ CREALOGIX สามารถสร้างประโยชน์นานัปการสำหรับภาคส่วนต่าง ๆ ของธนาคาร และทำให้สถาบันการเงินสามารถมีปฏิสัมพันธ์และให้บริการกับลูกค้าได้แบบเรียลไทม์ ชาญฉลาด ครอบคลุม และก้าวข้ามข้อจำกัดที่มีอยู่ได้มากกว่าที่เคย” คุณคาร์สเทิน เคมนา ได้กล่าวเสริมไว้