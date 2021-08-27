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"ไบเดน" ลั่นตามล่า! หลัง IS บึ้ม "อัฟกัน" ตายทะลุ 70 ทหารสหรัฐฯ ดับ 13
เผยแพร่:
27 ส.ค. 2564 21:24
ปรับปรุง:
27 ส.ค. 2564 21:24
โดย: ผู้จัดการออนไลน์
"ไบเดน" ลั่นตามล่า! หลัง IS บึ้ม "อัฟกัน" ตายทะลุ 70 ทหารสหรัฐฯ ดับ 13
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