เผยวัตถุประสงค์ “อเมริกา” บริจาค Pfizer ให้ไทย 1.5 ล้านโดส ต้องการมอบให้บุคลากรทางการแพทย์ก่อน

เมื่อวันที่ 4 ก.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Ruktai Ace Prurapark” หรือ ดร.รักไทย บูรพ์ภาค อนุกรรมการประจำคณะกรรมาธิการการพลังงาน และอาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโวฒ ออกมากล่าวถึงประเด็นที่สหรัฐอเมริกาได้บริจาควัคซีน Pfizer 1.5 ล้านโดสให้แก่ประเทศไทย โดยจุดประสงค์ในการบริจาควัคซีนในครั้งนี้เพื่อต้องการมอบให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ก่อน โดย ดร.รักไทยได้ระบุข้อความว่า“เข้าใจความกังวลของทุกคนเลยนะครับผม เมื่อกี้เพิ่งคุยโทรศัพท์เสร็จกับทีมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (Members of the U.S. Congress) ของสหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วนะครับผม โควตา Pfizer 1.5 ล้านโดสที่บริจาคนี้นั้น ทาง Members of the U.S. Congress/White House จะระบุวัตถุประสงค์ของผู้บริจาค คือ สหรัฐอเมริกาประสงค์จะให้กลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ก่อนนะครับผม วัตถุประสงค์จะได้ชัดเจนครับ แล้วเดี๋ยวถ้ามีเอกสารไหนเปิดเผยได้ ผมจะนำมาถ่ายให้ดูนะครับผม ขอขอบคุณกลุ่มคนไทยในสหรัฐอเมริกาที่ช่วยประสานให้ด้วยนะครับ นี่แหละครับ คนไทยไม่ทิ้งกันครับผม ซึ้งใจน้ำใจคนไทยทุกคนเลยครับ”