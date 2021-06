"นักเรียนเลว" นำธงสีรุ้งคลุมอนุสาวรีย์ ร.6 เรียกร้องสิทธิความหลากหลายทางเพศ

วันที่ 18 มิ.ย. 2564 เวลา 16.30 น. ที่กระทรวงศึกษาธิการ กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "นักเรียนเลว" ได้จัดกิจกรรมม็อบออนไลน์ ภายใต้ชื่อ "#กูจะเป็นเพศอะไรก็เรื่องของกู” เพื่อทวงสิทธิของความหลากหลายทางเพศในรั้วโรงเรียนโดยไลฟ์สดผ่านทางเฟซบุ๊ก กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงละครสะท้อนปัญหาการกดขี่ทางเพศในโรงเรียน มีการร้องเพลง "This is Me" ซึ่งได้รับการกล่าวขานว่าเป็น "เพลงชาติใหม่" ของกลุ่มเพศหลากหลาย และยังมีการสาดสีต่าง ๆ ใส่ป้ายกระทรวงฯนอกจากนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรายหนึ่งปีนขึ้นไปบนฐานอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 ซึ่งตั้งอยู่ด้านหน้ากระทรวง แล้วนำธงไพรด์ (ธงสีรุ้ง) ขึ้นไปคลุมรอบอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 6 เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมตัวผู้ปฏิบัติการดังกล่าว โดยมีมวลชนกดดันเจ้าหน้าที่ให้แจ้งข้อกล่าวหาก่อน มิเช่นนั้นจะถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบ เมื่อตำรวจไม่สามารถแจ้งได้จึงได้ปล่อยตัว