“ช้าง” ตอกย้ำความสำเร็จ เครื่องดื่มพรีเมียมสัญชาติไทย ส่ง 2 น้องใหม่คว้ารางวัลระดับสากล จาก AIBA Awards 2021 ประเทศออสเตรเลีย

วันนี้ (15 มิ.ย.) ถือเป็นอีกก้าวแห่งความสำเร็จ เมื่อเครื่องดื่มตราช้าง ส่ง 2 ผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ช้างที่วางจำหน่ายได้ไม่นาน สามารถเข้าตีตลาดเครื่องดื่มจนได้รับเสียงตอบรับจากผู้บริโภคอย่างดีเยี่ยม กับ “ช้าง โคลด์ บรูว์” และ “ช้าง เอสเปรสโซ่ ลาเกอร์” ซึ่งล่าสุดยังไปคว้ารางวัลระดับสากลไกลถึงประเทศออสเตรเลียใน Australian International Beer Awards 2021 หรือ AIBA 2021 หนึ่งในการประกวดเบียร์ที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 2,500 แบรนด์ โดยทั้ง “ช้าง โคลด์ บรูว์” และ “ช้าง เอสเปรสโซ่ ลาเกอร์” สามารถคว้า 2 รางวัลที่ดีที่สุดของเบียร์ที่ส่งเข้าประกวดจากประเทศไทย เป็นเครื่องการันตีคุณภาพ และสร้างชื่อเสียงให้ประเทศด้วยมาตรฐานระดับสากลหลัง “ช้าง โคลด์ บรูว์” สร้างชื่อในตำแหน่งเบียร์ไทยระดับพรีเมียมที่เติบโตเร็วที่สุดในประเทศ ด้วยความโดดเด่นของวัตถุดิบจากมอลต์ 100% ผ่านกระบวนการผลิตพิเศษ กรองที่อุณหภูมิต่ำกว่า 0 องศา (Sub-Zero Filtration Process) ทำให้ได้รสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ หอมกลิ่นมอลต์ นุ่ม สดชื่น ดื่มง่าย ถูกใจกลุ่มนักดื่มที่นิยมเบียร์รสนุ่ม หรือผู้ที่ต้องการดื่มในช่วงเวลาที่ต้องการผ่อนคลาย ครั้งนี้ไม่เพียงแต่ถูกใจนักดื่มไทย “ช้าง โคลด์ บรูว์” ยังสามารถเอาชนะใจผู้ตัดสินจาก AIBA ด้วยการคว้ารางวัลในประเภท Dortmunder (Best European-Style Lager) Category ซึ่งคำชื่นชมจากคณะผู้ตัดสินถือเป็นการตอกย้ำจุดขายของผลิตภัณฑ์ได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรสชาติและบอดี้ (Flavor & Body) ที่มีเอกลักษณ์ จากรสของมอลต์ 100% ที่ชัดเจน น้ำเบียร์กลมกล่อมตรงตามแบบฉบับลาเกอร์เบียร์ ดื่มง่ายและให้ความสดชื่น (“Malt sweetness present in flavour and finish. Body is true to style with well-constructed balance.” AIBA Judges)ในขณะที่ “ช้าง เอสเปรสโซ่ ลาเกอร์” เครื่องดื่มน้องใหม่ที่เปิดตัวไปได้ไม่นาน แต่สามารถสร้างความฮือฮาในโลกโซเชียล จนเกิดกระแสการตามไปลองของใหม่ได้ตั้งแต่เริ่มวางจำหน่าย ด้วยรสชาติที่ไม่เหมือนใคร กับครั้งแรกของเครื่องดื่มลาเกอร์ผสมกาแฟสกัดเจ้าแรกและเจ้าเดียวของไทย รวมถึงรูปลักษณ์ของ บรรจุภัณฑ์ / กระป๋องที่สวยงามโดนใจสายคราฟท์ ทำให้ “ช้าง เอสเปรสโซ่ ลาเกอร์” สามารถเติบโตได้ดีสวนทางกับตลาดเบียร์ทางเลือกโดยรวม (Specialty Beer Market) กลายมาเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่น่าจับตามองของแบรนด์ช้าง ซึ่งจากการประกวด AIBA ครั้งนี้ก็ไม่ทำให้ผิดหวัง คว้ารางวัลเหรียญเงินมาให้คนไทยด้วยเช่นเดียวกัน ในประเภท Other Flavoured Specialty Beer (Best Flavoured Specialty Beer) ซึ่งได้รับคำชมและระดับคะแนนสูงทั้งในเรื่องความหอม (Aroma) รสชาติและบอดี้ (Flavor & Body) และสไตล์ (Style) โดยเฉพาะคุณภาพเชิงเทคนิค (Technical Quality) ยิ่งตอกย้ำว่า “ช้าง เอสเปรสโซ่ ลาเกอร์” เป็น Innovative Product ที่มีความโดดเด่นเรื่องกลิ่นหอมของเมล็ดกาแฟคั่ว รสชาติที่แปลกใหม่แต่กลมกล่อมของลาเกอร์ ดื่มง่าย ถูกปากผู้ที่มองหาเครื่องดื่มทางเลือกใหม่ (“Coffee coming through well in aroma. Clean body, true to style. Roast coffee dominant.” AIBA Judges)การก้าวขึ้นไปคว้า 2 เหรียญรางวัลจากเวทีระดับสากลในครั้งนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวแห่งความสำเร็จของเครื่องดื่มตราช้าง ที่ตั้งใจเดินหน้าสร้างสรรค์เบียร์มาตรฐานเยี่ยมภายใต้แนวคิด “ละเมียด” บ่งบอกถึงความประณีตในทุกขั้นตอน เพื่อส่งต่อผลิตภัณฑ์คุณภาพจากแบรนด์ช้างสู่ผู้บริโภค การันตีด้วยรางวัลที่ดีที่สุดในบรรดาเบียร์ที่ส่งเข้าประกวดจากประเทศไทย ในเวทีการแข่งขันระดับสากลอย่าง Australian International Beer Awards 2021 หรือ AIBA 2021 ภายใต้เกณฑ์การตัดสินที่เข้มข้นหลายขั้นตอน นับเป็นบทพิสูจน์ให้คำว่า “ละเมียด” ของแบรนด์ช้างได้อย่างชัดเจนร่วมพิสูจน์มาตรฐานระดับสากลของ “ช้าง โคลด์ บรูว์” และ “ช้าง เอสเปรสโซ่ ลาเกอร์” ได้ที่ร้านสะดวกซื้อชั้นนำทั่วประเทศ