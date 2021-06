“คาเฟ่ อเมซอน”ส่ง ”Cold Brew” ชิงตลาดกาแฟ

“คาเฟ่ อเมซอน” ส่งกาแฟ Cold Brew ลงตลาด รับเทรนด์สินค้า Home Use สอดรับพฤติกรรมการบริโภคกาแฟของคนไทยที่เน้นความง่าย สะดวก รวดเร็ว เพื่อตอบโจทย์คนอยู่บ้านช่วงโควิด-19นายสุชาติ ระมาศ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ธุรกิจค้าปลีก บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ทำให้ไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันใช้เวลาในการอยู่บ้านมากขึ้น และเริ่มหันมาให้ความสนใจในรายละเอียดของการดื่มกาแฟจากแหล่งผลิตต่างๆ อีกทั้งยังมุ่งหาความเป็นเอกลักษณ์ของกาแฟนั้นๆ คาเฟ่ อเมซอน มุ่งตอบโจทย์กลุ่มคอกาแฟที่มีความสนใจดังกล่าว ที่กำลังมองหาประสบการณ์การดื่มกาแฟที่มีคุณภาพเหมือนได้ลิ้มรสกาแฟจากร้านชื่อดังที่ได้มาตรฐาน จึงเกิดเป็นกาแฟสกัดเย็นทางเลือกใหม่ที่คาดว่าจะได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างดีคาเฟ่ อเมซอน จึงเปิดตัว Café Amazon Cold Brew กาแฟสกัดเย็นที่สามารถชงเองได้ที่บ้านง่ายๆ ใน 3 ขั้นตอน เพียงแค่ ฉีก-แช่-เอาเข้าตู้เย็น 8 ชั่วโมง ก็พร้อมสำหรับการดื่มด่ำลิ้มรสความสดชื่นเหมือนมีบาริสตามืออาชีพจากร้านมาชงให้นอกจากจะออกผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อเป็นทางเลือก ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในรูปแบบใหม่แล้ว คาเฟ่ อเมซอนยังให้ความสำคัญต่อการคัดสรรเมล็ดกาแฟจากแหล่งเพาะปลูกกาแฟคุณภาพโดยพี่น้องเกษตรกรท้องถิ่นที่ยึดหลักวิถียั่งยืน อีกทั้งยังส่งเสริมการเติบโตร่วมกันกับชุมชนผ่านโครงการ CCS หรือ Community Coffee Sourcing ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ และทักษะอาชีพให้แก่วิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกและผลิตกาแฟ รวมถึงเป็นช่องทางการรับซื้อเมล็ดกาแฟที่แน่นอนให้แก่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเกษตรกรสำหรับกาแฟสกัดเย็น Café Amazon Cold Brew มีวางจำหน่ายด้วยกัน 2 สูตร ได้แก่ อเมซอน วัลเลย์ ซีเครท กาแฟแท้คั่วบด สำหรับสกัดเย็น (Amazon Valley Secret Roasted Coffee For Cold Brew) กาแฟ สูตรเฉพาะจากเมล็ดกาแฟบนแหล่งปลูกในจังหวัดเชียงรายอันมีชื่อเสียงโดยเกษตรกรชาวเขาในชุมชน 3 พื้นที่ ปางขอน ผาลั้ง และแม่สลอง คั่วในระดับกลาง รสชาตินุ่มละมุนสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายของธรรมชาติอย่างแท้จริง และอเมซอน เฮาส์เบลนด์ กาแฟแท้คั่วบด สำหรับสกัดเย็น (Amazon House Blend Roasted Coffee For Cold Brew) กาแฟเฮาส์เบลนด์ที่มีส่วนผสมอันลงตัวระหว่างเมล็ดกาแฟอะราบิกากับโรบัสตาคุณภาพดี จากฝีมือการปลูกของเกษตรกรไทย ผ่านกระบวนการผลิตด้วยความพิถีพิถันจากโรงคั่วกาแฟคาเฟ่ อเมซอน คั่วในระดับกลางถึงเข้ม ออกมาเป็นเมล็ดกาแฟที่มีกลิ่นหอมอันเป็นเอกลักษณ์ รสชาติเข้มระดับพอดี นำไปสร้างสรรค์เมนูกาแฟได้หลากหลาย