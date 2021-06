นักวิชาการอิสระ โต้ “ไช่ อิงเหวิน” ปมไต้หวันได้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าล่าช้า

จากกรณี ประธานาธิบดี ไช่ อิงเหวิน แห่งไต้หวัน ออกมากล่าวพาดพิงถึงไทยเมื่อวันนี้ (11 มิ.ย.) ที่ผ่านมา ว่า มีการจัดสรรวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่ผลิตโดยบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด ไว้สำหรับใช้งานในประเทศ จนเป็นเหตุให้การส่งมอบวัคซีนแก่ไต้หวันล่าช้ากว่าที่ตกลงกันไว้ล่าสุด วันนี้ (12 มิ.ย.) มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก “Pat Hemasuk” หรือ นายภัทร เหมสุข นักวิชาการอิสระ ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงกรณีที่เกิดขึ้น ระบุว่า “ไช่ อิงเหวิน” ประธานาธิบดีไต้หวัน ได้ออกมาพูดว่าประเทศไทยให้ความสำคัญในการใช้วัคซีนแอสตร้าเซนเนก้า ที่ผลิตในประเทศกับตัวเอง จากการรระบาดของเชื้อหลายที่ที่นั่น ทำให้ไต้หวันได้รับวัคซีนช้า TAIPEI: Thailand is prioritising AstraZeneca COVID-19 vaccines produced in the country for itself due to the severity of the pandemic there, which has delayed deliveries to Taiwan, President Tsai Ing-wen said on Friday (Jun 11).ข่าวชิ้นนี้ทำให้ต้องคิดตามไปอีกว่า แล้วไง? แปลกตรงไหนหรือที่ไทยจะใช้วัคซีนที่เราผลิตเองก่อนส่งออก อินเดียที่เป็นฐานการผลิตของแอสตร้าเซนเนก้า ก็ทำแบบนี้ และทำยาวจนไม่รู้ว่าจะส่งออกได้เมื่อไร เยอรมันก็มีปัญหาไม่ต่างกัน ทำให้ส่งออกมาช้ากว่าปกติ และอีกอย่างคือ ตามข้อตกลงเราเป็นฐานการผลิตที่จะแจกจ่ายวัคซีนในโซนอาเซียนทุกประเทศ แล้วไต้หวันอยู่ในกลุ่มอาเซียตั้งแต่เมื่อไรการตกลงซื้อวัคซีนของไต้หวันไม่ได้เกี่ยวข้องกับประเทศไทยและรัฐบาลไทย แต่ไต้หวันตกลงซื้อกับ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้าโดยตรง แม้ประเทศไทยจะผลิตเองภายในประเทศจากบริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ แต่ก็ต้องทำสัญญาซื้อจาก บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ประเทศไทย จำกัด ไม่ใช่รัฐบาลไทยจะไปกำหนดส่วนที่เกินจากการใช้ภายในประเทศแล้วให้ประเทศโน้นประเทศนี้ได้เอง ทุกอย่างมีสัญญาการซื้อขายและจำนวนซื้อระหว่างไต้หวันและบริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ไม่ใช่ประเทศไทยเรากั๊กวัคซีนจีนก็จะส่งวัคซีนซิโนแวคให้ไต้หวันเพื่อบรรเทาทุกข์ แต่ไต้หวันก็ปฏิเสธเพราะเหตุผลทางการเมือง สหรัฐฯมหามิตรของไต้หวันก็ไม่ส่งมาให้ทั้งที่สั่งซื้อไปหลายเดือนแล้ว จนญี่ปุ่นต้องแบ่งวัคซีนมาให้เอง ทั้งที่ภายในญี่ปุ่นก็มีการระบาดในระดับสูง ไต้หวันต้องการจะผลิตเอาภายในประเทศ บริษัท แอสตร้าเซนเนก้า ก็บอกต้องให้ผลิตมากกว่า 300 ล้านโดส เพื่อแผ่ประเทศอื่นด้วย ไต้หวันก็มีปัญหาว่าไม่ได้ใช้มากขนาดนั้น ทำให้ข้อตกลงล่มลงสรุปแล้ว ไช่ ที่ออกมาพูดครั้งนี้น่าจะมีแรงกดดันทางการเมืองจากฝ่ายค้านที่สนับสนุนให้ใช้วัคซีนที่ผลิตจากประเทศจีนตามที่จีนเสนอมาให้ไต้หวัน แต่ ไช่ ก็ไม่เอา ผมว่าเขาเสียศูนย์ไปไม่ใช่น้อยจากการโดนด่าสิบทิศจากประชาชนและฝ่ายค้าน เลยต้องการเหตุมาตอบว่าทำไมถึงขาดแคลนวัคซีน มองซ้ายมองขวาก็เลยมาลงที่ไทยแบบนี้แหละครับ”