ภูเก็ตพร้อมไหม เอมิเรตส์พร้อมมาก การบินไทยก็พร้อม รับแซนด์บ็อกซ์กระตุ้นท่องเที่ยว

วันนี้ (4 มิ.ย.) ในโซเชียลฯ มีการแชร์ภาพจากเฟซบุ๊ก Emirates ของสายการบินเอมิเรตส์ เป็นภาพเครื่องบินโบอิ้ง 777-300 ER ที่นักบินสองคนถือธงชาติไทย กับธงชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ พร้อมข้อความระบุว่า "We will resume flights to Phuket with four weekly services starting from 2 July 2021, with the re-opening of the popular destination to international tourists." แปลเป็นภาษาไทยว่า เราจะกลับมาทำการบินสู่ภูเก็ต 4 เที่ยวต่อสัปดาห์ เริ่มตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค. 2564 ร่วมกับการกลับมาเปิดจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั่วโลกรายงานข่าวเพิ่มเติมระบุว่า การกลับมาทำการบินของสายการบินเอมิเรตส์ครั้งนี้ เพื่อสนับสนุนอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว 2 เข็ม และมีผลตรวจโควิด-19 ภายใต้โมเดล “ภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์” (Phuket Sandbox) โดยจะเปิดรับนักท่องเที่ยวต่างชาติตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 2564 เป็นต้นไป โดยชาวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนและตรวจเชื้อเมื่อเดินทางมาถึงแล้ว ไม่ต้องกักตัว แต่ต้องอยู่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต 7 วัน ก่อนเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ โดยใช้มาตรการป้องกันควบคู่ เช่น Vaccine Certicata และ แอปพลิเคชันแจ้งเตือนโดยสายการบินเอมิเรตส์จะทำการบินในเส้นทางดูไบ-ภูเก็ต เที่ยวบินที่ EK378 จะออกเดินทางจากดูไบในวันอังคาร วันศุกร์ วันเสาร์ และวันอาทิตย์ ออกจากท่าอากาศยานดูไบ เวลา 03.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานภูเก็ตเวลา 12.30 น. ใช้เวลาเดินทาง 6 ชั่วโมง 30 นาที และเส้นทางภูเก็ต-ดูไบ เที่ยวบินที่ EK379 จะออกเดินทางจากภูเก็ตในวันพุธ วันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันจันทร์ ออกจากท่าอากาศยานภูเก็ตเวลา 00.10 น. ถึงท่าอากาศยานดูไบเวลา 03.05 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ใช้เวลาเดืนทาง 5 ชั่วโมง 55 นาที ใช้เครื่องบินโบอิ้ง 777-300 ER ทำการบินด้านบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ประกาศว่า จะทำการบิน 5 เที่ยวบินตรงสู่ภูเก็ตจาก 5 เมืองในยุโรป ได้แก่ โคเปนเฮเกน แฟรงก์เฟิร์ต ปารีส ลอนดอน และซูริก ทุกวันศุกร์และวันเสาร์ เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ด้วยการเปิดประเทศเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามายังจังหวัดภูเก็ต และช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยมีเที่ยวบินให้บริการ 5 เที่ยวบิน ได้แก่- เที่ยวบินที่ TG953 โคเปนเฮเกน-ภูเก็ต ทำการบินทุกวันศุกร์ เริ่มวันที่ 2 ก.ค. 2564 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานโคเปนเฮเกน ประเทศเดนมาร์ค เวลา 14.25 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 06.00 น. ในวันถัดไป- เที่ยวบินที่ TG923 แฟรงก์เฟิร์ต-ภูเก็ต ทำการบินทุกวันศุกร์ เริ่มวันที่ 2 ก.ค. 2564 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานแฟรงก์เฟิร์ต ประเทศเยอรมนี เวลา 14.45 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 06.25 น. ในวันถัดไป- เที่ยวบินที่ TG933 ปารีส-ภูเก็ต ทำการบินทุกวันศุกร์ เริ่มวันที่ 2 ก.ค. 2564 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานปารีส ประเทศฝรั่งเศส เวลา 15.50 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 08.00 น. ในวันถัดไป- เที่ยวบินที่ TG917 ลอนดอน-ภูเก็ต ทำการบินทุกวันเสาร์ เริ่มวันที่ 3 ก.ค. 2564 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานลอนดอน ประเทศอังกฤษ เวลา 12.30 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 06.00 น. ในวันถัดไป- เที่ยวบินที่ TG973 ซูริก-ภูเก็ต ทำการบินทุกวันเสาร์ เริ่มวันที่ 3 ก.ค. 2564 ออกเดินทางจากท่าอากาศยานซูริก ประเทศ​สวิตเซอร์แลนด์ เวลา 15.20 น. (ตามเวลาท้องถิ่น) ถึงท่าอากาศยานภูเก็ต เวลา 07.45 น. ในวันถัดไป