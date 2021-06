เผยบริษัทสิงคโปร์ “เทลลัส อะโกรเทค” จดทะเบียนทำเกษตร ปมอ้างขายวัคซีนซิโนฟาร์ม 20 ล้านโดส

วันนี้ (31 พ.ค.) จากกรณีที่ในโลกโซเชียลฯ เผยแพร่จดหมายจาก บริษัท แอคแคป แอสเซ็ทส์ จำกัด ที่อ้างว่าเป็นพันธมิตรของบริษัท TELLUS AGROTECH PTE. LTD. ผู้จัดจำหน่ายวัคซีนซิโนฟาร์มในภูมิภาคเอเชีย ส่งถึง ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ระบุว่า ได้จัดสรรวัคซีนซิโนฟาร์มจากบริษัท Tellus Agrotech Private Limited จำนวน 20 ล้านโดส ให้แก่รัฐบาลไทยโดยไม่ผ่านตัวแทน หรือบริษัทผู้จัดจำหน่ายอื่นใด โดยสามารถส่งถึงมือประเทศไทยให้ได้ภายใน 2 สัปดาห์ แต่ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาบริษัทไม่สามารถเข้าถึงหรือเข้าพบ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข เพื่อนำเอกสารดังกล่าวไปนำเสนอวัคซีนได้ ภายหลังพบว่าบริษัทดังกล่าวจดทะเบียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มี นายกรกฤษณ์ กิติสิน และ นายศวิษฐ์ อุทัยเฉลิม เป็นกรรมการบริษัท อีกทั้ง นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่าบริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และไม่เคยมีประวัติการนำเข้ายา หรือขอรับการขึ้นทะเบียนต่อ อย.มาก่อนแต่อย่างใดสำนักข่าวอิศรา รายงานว่า ข้อมูลจากเว็บไซต์ https://www.sgpbusiness.com/ เว็บไซต์ตรวจสอบสถานะทางธุรกิจที่จดทะเบียนในสิงคโปร์ พบว่า Tellus Agrotech PTE.LTD. จดทะเบียนเมื่อวันที่ 28 ม.ค. 2019 (พ.ศ. 2562) เลขทะเบียน 201903366K แจ้งประกอบธุรกิจหลักบริการให้คำปรึกษาด้านเกษตรกร (Agrotechnology Consultancy Services) มีธุรกิจรองเป็นการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับสื่อดิจิทัลแบบโต้ตอบยกเว้นเกม (Development of Software for Interactive Digital Media Except Games) ตั้งอยู่ที่ 36 KAKI BUKIT CRESCENT #02-00 KAKI BUKIT TECHPARK I SINGAPORE (416264)สำนักข่าวอิศราตรวจสอบข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 2564 พบว่า Tellus Agrotech PTE.LTD. มีชื่อบริษัทที่จดทะเบียนในไทยด้วยอย่างน้อย 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เทลลัส อะโกรเทค จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 ทุนปัจจุบัน 2 ล้านบาท แจ้งวัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ประกอบกิจการผลิต จำหน่าย และส่งออก สินค้าทางการเกษตร ตั้งอยู่ที่ 79/271 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ปรากฏชื่อ นายเบเนดิก พัว เกียท ลิง (สัญชาติสิงคโปร์) นางสาวพิศณุพร แก้วพิภพ เป็นกรรมการ รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 12 พ.ย. 2563 นางสาวพิศณุพร ถือหุ้นใหญ่สุด 50% นายเบเนดิก ถือ 49% และนายภานุรัฐ ปทีปวณิช ถือ 1% ยังมิได้แจ้งงบการเงินขณะที่ นางสาวพิศณุพร แก้วพิภพ ปรากฏชื่อเป็นกรรมการบริษัทอีกอย่างน้อย 2 แห่ง (เท่าที่ตรวจสอบพบ) ได้แก่ บริษัท บีบีอาร์ เวลท์ (ไทยแลนด์) จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2560 ทุนปัจจุบัน 1 ล้านบาท แจ้งวัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียน ประกอบกิจการจำหน่ายสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภคทุกชนิด ตั้งอยู่ที่ 361/19 ซอยพหลโยธิน 53 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปรากฏชื่อ นางสาวพิศณุพร แก้วพิภพ เป็นกรรมการรายเดียว รายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 4 มี.ค. 2560 นางสาวพิศณุพร ถือหุ้นใหญ่สุด 98% นายสะท้าน แก้วพิภพ 1% และนางสาวเสาวคนธ์ สังวรานุสัก์ 1% ยังมิได้แจ้งงบการเงินอีกแห่ง บริษัท สกายเวลธ์ เมเนจเม้นท์ จำกัด จดทะเบียนเมื่อวันที่ 31 ม.ค. 2561 ทุนปัจจุบัน 2 ล้านบาท แจ้งวัตถุประสงค์ตอนจดทะเบียนประกอบกิจการ จำหน่ายเสื้อผ้า สิ่งทอ ทุกชนิด ทุกประเภท ตั้งอยู่ที่ 361/19 ซอยพหลโยธิน 53 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ปรากฏชื่อ นางสาวพิศณุพร แก้วพิภพ นายสกายซี ชิล์ว (สัญชาติสิงคโปร์) เป็นกรรมการ แจ้งรายชื่อผู้ถือหุ้นล่าสุดเมื่อวันที่ 25 ก.ย. 2562 นางสาวพิศณุพร ถือหุ้นใหญ่สุด 70% นายสกายซี 25% และนางสาวเสาวคนธ์ สังวรานุสัก์ ถือ 5% ยังมิได้แจ้งงบการเงินเช่นกัน