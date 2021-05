ชาวเน็ตเริ่มระอาเจ้าของ “จูลี่” แมวป่าเซอร์วัล หายออกจากบ้านเป็นครั้งที่ 3

เมื่อวันที่ 26 พ.ค. เพจ “หาดสุรินทร์รักษ์สัตว์ Surin Beach Vet Clinic” โพสต์ภาพพร้อมข้อความประกาศตามหาแมวสายพันธุ์ “เซอร์วัล” ชื่อ “จูลี่” ลักษณะคล้ายแมวป่าหรือเสือ ซึ่งก่อนหน้านี้แมวตัวดังกล่าวเคยหายออกจากบ้านแล้ว 2 ครั้ง ซึ่งครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 3โดยผู้โพสต์ระบุข้อความว่า “เจ้าของฝากประกาศ​ตามหาจูลี่​ น้องหายจากบ้านตั้งแต่วันจันทร์ที่​ 24​ พ.ค. ที่ผ่านมา​ ใครเจอช่วยโทร.ติดต่อตามเบอร์ที่ให้ไว้เลยนะคะ​ ขอบคุณค่ะThis cat "Julie" has lost at Surin beach area. She is a female Serval cat quite shy and afraid of people If anyone see her please contact tel number 0620172410. Thank you."อย่างไรก็ตาม โพสต์ดังกล่าวมียอดแชร์ 3,100 ครั้ง มีชาวเน็ตจำนวนมากเข้ามาแสดงความคิดเห็น ต่างตั้งคำถามว่าเจ้าของควรพิจารณาตนเองได้แล้วหรือไม่ว่าทำไมถึงปล่อยให้เกิดเรื่องแบบนี้ซ้ำได้อีก