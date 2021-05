สถานทูตสวีเดนในไทย ชวนคนที่ฝันจะย้ายประเทศ วาดฝันความเท่าเทียม-สวัสดิการครอบคลุม

วันนี้ (3 พ.ค.) จากกรณีที่ในโซเชียลมีเดียมีการตั้งกลุ่มเฟซบุ๊กที่มีชื่อว่า “ย้ายประเทศกันเถอะ” เพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการบริหารประเทศของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยได้แลกเปลี่ยนวิธีย้ายพำนักไปอยู่ประเทศอื่น ปรากฏว่า เฟซบุ๊ก Embassy of Sweden in Bangkok ของสถานทูตสวีเดนประจำกรุงเทพฯ โพสต์ข้อความระบุว่า “ท่านกำลังฝันจะย้ายประเทศอยู่หรือเปล่า เราขอนำเสนอเหตุผลว่าเหตุใดประเทศสวีเดน อาจเป็นจุดหมายปลายทางที่ดี ดังนี้ สิทธิและการคุ้มครองแรงงานที่เข้มแข็ง ความเท่าเทียมกัน เราให้คุณค่ากับนวัตกรรม ระบบสวัสดิการของเราครอบคลุมทุกคน”ในเว็บไซต์ที่สถานทูตสวีเดนแนะนำ “WORKING IN SWEDEN” พบว่า ได้แนะนำเว็บไซต์จัดหางานในประเทศสวีเดน ในหัวข้อ “FINDING A JOB IN SWEDEN” คำแนะนำในการสมัครงานที่ประเทศสวีเดน ในห้วข้อ “”HOW TO APPLY FOR A JOB IN SWEDEN” และการขอรับใบอนุญาตทำงานในหัวข้อ “OBTAINING A WORK PERMIT” เบื้องต้นคนที่จะไปทำงานที่ประเทศสวีเดนต้องขอใบอนุญาตทำงานก่อนเข้าประเทศ โดยรับข้อเสนอการจ้างงานที่ได้รับการอนุมัติจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง โดยในข้อตกลงต้องจ่ายเงินเดือนขั้นต่ำ 13,000 โครนาสวีเดน (หรือประมาณ 47,900 บาทไทย) ก่อนหักภาษี