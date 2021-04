สาวออฟฟิศโวย! บริษัทให้ Work From Home ติดตั้งแอปฯ เช็กอินทุก 90 นาที อ้างละเมิดความเป็นส่วนตัว

วันนี้ (27 เม.ย.) ในเว็บไซต์พันทิปได้มีสมาชิกรายหนึ่ง ตั้งกระทู้หัวข้อ "WFH แต่บริษัทละเมิดความเป็นส่วนตัว บังคับต้องเช็คอินแอพทุก 90 นาทีเลยค่ะ" แสดงความไม่เห็นด้วยต่อนโยบายเช็กอินบนแอปพลิเคชันของบริษัทฯ ทุก 90 นาที ระหว่างทำงานที่บ้าน (Work From Home) ระบุว่า "ที่ทำงานเรา WFH มาตลอด ก่อน WFH ก็มี Happy Friday อยู่แล้ว ซึ่งทำให้รู้ว่างานจะเยอะแค่ไหนค่ะ ปกติงานจะเยอะช่วงวันพฤหัสบดี แล้ววันศุกร์ก็ทำงานที่บ้าน จากนั้นก็เยอะอีกทีวันจันทร์บ่ายเพราะรอ Supplier ตอบกลับตอนเช้า ส่วนใหญ่เราก็จะว่างวันศุกร์ช่วงสายๆ ไปจนถึงวันจันทร์ช่วงเช้า ถ้าปกติก็เข้าออฟฟิศจันทร์ถึงพฤหัสบดี วันศุกร์ไม่ต้องเข้าแต่ต้องทำงานช่วงโควิดระบาดล่าสุด บริษัทเราหยุดตั้งแต่ 18 ธันวาและยังไม่ได้เข้าออฟฟิศอีก ก็ WFH ตามปกติ ตอนเรา WFH เราก็ทำงานทุกวัน วันเสาร์-อาทิตย์ถ้ามีอีเมลเข้าเราก็ตอบ มีข้อความในทีมเราก็ตอบค่ะ แต่วันนี้ทางบริษัทฯ ต้องการให้ลงแอปฯ ของบริษัท มือถือต้องเอาไปให้ IT Support ที่ออฟฟิศลง โดยให้นัดวันกับ IT Support และให้ทุกคนใช้ภายในอาทิตย์หน้า ในแอปฯ ที่ลงต้องลงพิกัดบ้านตัวเอง และในช่วงเวลาทำงาน (08.30-17.30 น.) พัก 12.00-13.00 น. แอปฯ จะเด้งให้เช็คอินทุก 90 นาที กดได้ช้าสุด 10 นาที ถ้ากดช้ากว่านั้น 8 ครั้ง นับเป็นขาดงาน 1 วัน (ไม่ได้ค่าจ้าง)ปัญหาคือ 1. เราอยู่ต่างจังหวัด ถ้าจะเอามือถือไปให้ IT Support ลงมันเสียเวลา แต่บริษัทฯ ขอให้นำอุปกรณ์ของบริษัทฯ ทั้งมือถือและ Notebook ให้ IT Support ตรวจสอบเรื่องความปลอดภัยไปด้วย เหตุผลนี้จึงให้เข้าออฟฟิศ แต่ถ้าเราเข้ากรุงเทพฯ ต้องเสียค่าเดินทาง ตอนนี้เครื่องบินจะบินหรือเปล่าไม่รู้ มีความเสี่ยงเยอะมาก และกลับมาหมู่บ้านเราจะให้กักตัว2. ข้อมูลส่วนตัวไม่เป็นข้อมูลส่วนตัวอีกต่อไปแล้ว เหมือนถูกขังคุกใส่กำไล EM เหมือนนักโทษให้อยู่กับบ้าน เพราะต้องกดเช็คอินในแอปฯ ตลอด ถึงแม้ WFH เราก็อยู่บ้าน แต่ในบางทีเบื่อ เราก็ไปนั่งทำงานร้านกาแฟ เข้ามืองไปเดินห้าง บางทีเราก็ไปเที่ยวทะเล แต่ก็พกมือถือและ Notebook ทำงานไปด้วย แบบนี้หาความเป็นส่วนตัวได้ยังไง3. วันศุกร์ที่ทำงานเรามีนโบาย Happy Friday มาหลายปีแล้ว โดยให้ทำงานอยู่กับบ้านแค่เคลียร์งานของสัปดาห์นั้น จากนั้นก็ตามสบาย แต่ตอนนี้วันศุกร์ก็ต้องเช็คอินกรณีแบบนี้เราจะร้องเรียนได้ที่ไหนบ้าง กรมแรงงานที่จังหวัดที่เราอยู่ร้องเรียนได้ไหมค่ะ เพราะนโยบายละเมิดความเป็นส่วนตัวมากค่ะ"อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ตั้งกระทู้ออกไป พบว่าแสดงความไม่เห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้อย่างกว้างขวาง ความเห็นยอดนิยม เช่น "อย่างแรก​ เขาให้ทำในเวลาทำงาน​ มีที่ทำงานเป็นที่​ ไม่ได้เช็คอินนอกเวลางาน​ ผมว่าไม่ละเมิดอะไร​ เพราะถ้าคุณเข้าทำงาน​ ที่บ้านหรือที่ทำงาน​ ก็ต้องตามตัวได้​ปกติ ป.ล. ​ในเวลาที่เข้า​ออฟฟิศ คุณสามารถนำงานไปทำที่ร้านกาแฟได้ไหมครับ​, สอง​ การที่คุณกลับมาทำงานที่บ้านต่างจังหวัด​ ไม่เป็นสาเหตุ​ที่จะละเว้นการทำตามนโยบายของ​บริษัทฯ, สาม​ WFH​ ไม่ใช่การไปทำงานที่ทะเล​ บริษัทฯ ต้องการลดความแออัด​ และให้เกิดความปลอดภัยแก่ตัวพนักงาน​ Home​ ไม่ได้แปลว่าทะเล, สี่​ ร้องเรียนกับกรมแรงงานได้ครับ​ แต่เขาจะดู​ JD (Job Description) และระเบียบ​บริษัท​ฯ ที่เขียนไว้ในการ WFH., ห้า​ เพื่อความสบายใจ​ หางานใหม่ดีกว่าครับ​ จะอยู่ให้​บริษัทฯ​ เอาเปรียบทำไม​"อีกความเห็นหนึ่ง ระบุว่า "เราคิดว่าบริษัทฯ ไม่ได้ละเมิดอะไรคุณเลย เพราะโน้ตบุ๊กก็ของบริษัทฯ มือถือก็ของบริษัทฯ คุณควรมองว่าอุปกรณ์พวกนี้เป็นของบริษัทฯ ไม่ใช่ยึดถือเอามาใช้เหมือนเป็นของส่วนตัว ส่วนปัญหาอื่นๆ ที่ว่ามานั้น มันเป็นปัญหาแค่กับคุณคนเดียว เพราะคุณมองแต่เรื่องความสะดวกสบายของตัวเอง คือรักสบายจนเคยตัว พอเจอแบบนี้เลยไม่ยอมปรับตัว และพูดตรงๆ นะคะ เราว่าบริษัทฯ ออกกฎมาเพื่อจัดการกับคนแบบคุณนี่แหละ ถึงขนาดที่ว่าจะลงโปรแกรมในมือถือทั้งสองเครื่องแล้วทิ้งไว้ให้คนที่บ้านกดให้นี่ พูดออกมาได้แบบไม่รู้สึกตะขิดตะขวงใจเลยเหรอคะ การที่คุณต้องเดินทางกลับไปลงโปรแกรมที่บริษัทฯ แล้วกลับมากักตัวเนี่ย มันก็เป็นปัญหาของคุณ​ ไม่ใช่ปัญหาของบริษัท คุณก็เดินทางไปลงโปรแกรมที่บริษัทฯ แล้วไม่ต้องกลับมาก็ได้นี่คะ ทำไมจะต้องยืนยันที่จะอยู่ต่างจังหวัด ทำไมจะต้องหาเรื่องออกไปนั่งทำงานข้างนอก ทั้งๆ ที่ในสถานการณ์แบบนี้ควรจะออกไปข้างนอกให้น้อยที่สุด แต่คุณจะร้องเรียนเพื่ออ้างสิทธิ์ของตัวเองในการเดินทางไปนั่นไปนี่ตามใจตัวเองในเวลางาน เราว่ามันไม่ค่อยสมเหตุสมผลเท่าไหร่นะคะ ยิ่งถ้ามีแค่คุณคนเดียวที่มีปัญหานี่ฟังไม่ขึ้นเลยค่ะ ถ้ารู้สึกอึดอัดใจกับการทำงานแบบนี้ ลาออกง่ายกว่าค่ะ"ความเห็นยอดนิยมต่อมาระบุว่า "อ่านแล้วไม่รู้สึกว่าบริษัทฯ ละเมิดหรือเอาเปรียบอะไร ถ้าบริษัทฯ เรามีแบบนี้บ้าง เราก็ยินดีปฏิบัติตาม เช็คอินทุก 1 ชั่วโมงครึ่ง ให้โอกาสเลทได้อีก 10 นาที ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะไรเลย เพิ่งรู้ว่าคนอื่น WFH มีออกไปเดินห้าง ออกไปซื้อกาแฟด้วย ... เราไม่ออกไปไหนเลย เค้าให้ทำงานที่บ้านก็คืออยู่บ้านจริงๆ ในเวลางาน ไปไกลสุดคือเดินไปรั้วบ้านไปรับแกร็บหรือไลน์แมนที่สั่งอาหารเครื่องดื่มมา เราว่างานเราก็งานใช้สมองนะ ไม่ใช่งานใช้แรงงาน"อีกความเห็นหนึ่งระบุว่า "เรื่องละเมิดส่วนตัวไหม เราว่าไม่ค่ะ ถ้าอยู่ในเวลา Office Hours (เวลาทำการ) อยู่แค่ว่ายุ่งยากเกินไปที่ถี่ทุก 90 นาที เกิดเข้าห้องน้ำ คนเอาของมาส่ง นี่ต้องเช็คเวลาดีๆ เรื่องต้องเดินทางกลับมาลง IT เป็นเรื่องความยุ่งยากของคุณ แต่ถ้าเป็นนโยบายบริษัทฯ และไม่มีหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องทำค่ะ เราไม่คิดว่าเรียกร้องอะไรจะได้ผล ยกเว้นตกลงกับบริษัทตัวเองนั่นแหล่ะค่ะ นโยบาย WFH แต่ละบริษัทฯ ไม่เหมือนกัน บางที่ก็กำหนดให้คุณต้องทำที่บ้านเท่านั้นค่ะ ไปต่างจังหวัดก็เท่ากับว่าผิด ลองเช็คกับกฎบริษัทฯ ดีๆ ค่ะ ในขณะที่ WFH บางบริษัท เขาให้ทำงานที่ไหนก็ได้ มือถือเราก็มีลงแอปฯ บริษัทฯ เยอะมากนะ หลายที่ก็ทำมากขึ้นช่วงโควิด บางทีมันสะดวกกับพนักงานมากกว่าเข้าจากคอม ของเรา ทั้ง blacberry app training app security app internal commu ส่วน Happy friday ถ้าไม่ได้เป็นข้อบังคับหรืออะไร ก็เป็นการให้ชั่วคราว"