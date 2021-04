โซเชียลแห่แชร์! สาวเจอฟันคน 1 ซี่ หลังสั่งขนมร้านดังในจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (18 เม.ย.) เฟซบุ๊ก “Suwathna Chawla” ได้โพสต์ภาพฟัน 1 ซี่ ที่พบ หลังจากการสั่งกาแฟร้านสตาร์บัคส์ สาขาหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ โดยระบุข้อความว่า “มี เรื่อง อยากแชร์ เหตุ เกิดจากว่า เมื่อวันที่ 16 เมษายน ที่ผ่านมา ได้สั่ง Starbucks สาขา nimanhemin chiangmai ผ่าน grab แต่ สิ่งที่เกิด ขึ้น คือ เจอ ฟัน ใน ขนม espresso choc chip brownie ตามรูปภาพที่ ได้ โพสต์ ลงใน ig ทาง Starbucks thailand ได้ติดต่อกลับ มา กับ ว่า จะ คืน เงิน ส่วนของขนม 85 บาท ให้ บวกกับ เครื่องดื่มฟรีหนึ่งแก้ว คืออะไรลองคิดดูถ้ามีอะไร เกิดขึ้น นี่ คือ สิ่งที่จะรับผิดชอบ แค่นี้หรือ I would like to share what I experienced about Starbucks nimanhemin chiangmai well, on the 16 April I did order drink and some thing to eat. What I found was a teeth in espresso choc chip brownie ….. I did call them. They just gave me 85b return plus one free drink. #starbucksthailand #starbucknimman”ทั้งนี้ หลังโพสต์ดังกล่าวถูกเผยแพร่ ได้กลายเป็นไวรัลอย่างรวดเร็ว มีการกดไลก์มากกว่า 5,000 ครั้ง และแชร์ต่อไปเกือบ 10,000 ครั้ง เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งกระแสจากโลกโซเชียลฯนั้น หลายคนเห็นคล้อยตามกันว่าเป็นเรื่องที่รับไม่ได้ ที่มีเศษชิ้นส่วนแบบนี้ติดมาในขนม ซึ่งไม่ใช่เป็นเพียงเศษเล็กๆ อย่างขน หรือเส้นผม แต่มาเป็นฟันทั้งซี่เลยทีเดียว และที่สำคัญอีกหลายคนก็มองว่าบริษัทนั้นก็รับผิดชอบน้อยไป