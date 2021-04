“คุณชายอดัม” เผยไทม์ไลน์ไปงานประกาศรางวัล-ค่ายหนัง-ค่ายเพลง หลังติดโควิด-19 จากน้องที่ไปทองหล่อ

หลังจากที่ คุณชายอดัม “ม.ร.ว.เฉลิมชาตรี ยุคล” ได้เผยว่าเป็นผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่คาดว่ารับเชื้อจากน้องที่รู้จักกันไปเที่ยวทองหล่อไปแล้วนั้น ล่าสุด เจ้าตัวก็ได้เผยไทม์ไลน์การเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม จนถึงปัจจุบัน ผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัว ไว้ดังนี้ผมติดโควิดนะครับ แจ้ง Timeline กันไว้ให้ก่อนนะครับทุกท่านไล่ไว้ก่อนครับ27 มีนาคม- ฝึกการแสดงน้องๆ ที่บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา28 มีนาคม- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา- รพ.จุฬาฯ ตึกว่องวานิช ชั้น 829 มีนาคม- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา- Central World ร้าน AKA- รพ.จุฬาฯ ตึกว่องวานิช ชั้น 8- สกายวอล์ก แยกสาทร30 มีนาคม- ยามาโกย่า ราเม็ง สาขาสยามแควร์- บาร์ Philtration- พิชิต บังทอง หมูปิ้ง 9 อย่าง31 มีนาคม- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา- รพ.จุฬาฯ ตึกว่องวานิช ชั้น 8- ร้านหลงโถ สามย่านมิตรทาวน์- บาร์ Philtration1 เมษา- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา- Whitelight Studio- Banana Studio (คาบเกี่ยวคุณแสตมป์ วันที่ 30 ไปที่เดียวกัน แต่ทุกคนใน Studio เช็กแล้วไม่มีอาการ)2 เมษา- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา- รพ.จุฬาฯ ตึกว่องวานิช ชั้น 8- ร้าน POEM เกษร พลาซ่า- รพ.จุฬาฯ ตึกว่องวานิช ชั้น 8- ร้านอาหาร Bella Napoli- The Key Room No.72 อารีย์ โรงแรม Josh Hotel3 เมษา- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา- รพ.จุฬาฯ ตึกว่องวานิช ชั้น 8- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา (ได้ฝึกการแสดงกับผู้ติดเชื้อที่ไปเที่ยวทองหล่อมา ในวันที่ 2 มีการสัมผัสตัวระหว่างออกกำลังกาย สันนิษฐานว่าติดเชื้อในวันนี้ครับ)4 เมษา- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา- Jewelry Trade Center- โรงแรมศุโกศล ร่วมงานประกาศรางวัลสมาคมผู้กำกับ (น้องที่ติดเชื้อได้ไปร่วมงานด้วย)5 เมษา- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา- รพ.จุฬาฯ ตึกว่องวานิช ชั้น 8- ค่ายเพลง Love is ซอยอารีย์6 เมษา- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา- ซูเปอร์ชั้นบน ห้าง Central World- รพ.จุฬาฯ ตึกว่องวานิช ชั้น 8- U Smile Kids สุขุมวิท 617 เมษา- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา8 เมษา- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา- ออฟฟิศ สหมงคลฟิล์ม- ร้านก๋วยเตี๋ยวฉงชิ่ง ตึกเบลล์ พระราม 9- ออฟฟิศ Five Star- ออฟฟิศ M Picture อเวนิว รัชโยธิน- โรงพยาบาลกรุงเทพ (ไปตรวจโควิด-19 ตามกระบวนการของบริษัท และหลังรับทราบว่ามีหลายคนรอบตัวที่อาจจะมีความเสี่ยง)* หลังกลับมาถึงบ้านตอนกลางคืน รู้สึกเมื่อยตัวเล็กน้อย9 เมษา- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา เริ่มกักตัวรอผล (มีอาการเมื่อยตัวเล็กน้อย)* ได้รับแจ้งจากน้องที่ไปทองหล่อว่าติดเชื้อโควิดในวันนี้ครับ10 เมษา- บ้าน ถ.กรุงเทพกรีฑา ได้รับแจ้งผลจากทางโรงพยาบาลว่าติดเชื้อประมาณนี้ครับ คนส่วนใหญ่ที่ได้พบในช่วงนี้ได้รับทราบและทำการตรวจแล้วนะครับกราบขออภัยที่ทำให้ทุกท่านเดือดร้อนในช่วงสงกรานต์นี้ด้วยครับ