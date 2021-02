คลิปว่อนทวิตเตอร์ อ้างตำรวจใช้กระสุนจริง ยิงผู้ชุมนุมในเมียนมา (ชมคลิป)

วันนี้ (9 ก.พ.) จากกรณีที่สำนักข่าวต่างประเทศ รายงานสถานการณ์ต่อต้านรัฐประหารในเมียนมา โดยพบว่า ตำรวจยิงกระสุนยางเข้าใส่กลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารในกรุงเนปิดอว์ หลังจากที่ใช้หัวฉีดน้ำแรงดันสูงฉีดไปยังกลุ่มผู้ประท้วงเพื่อสลายการชุมนุม ทำให้ผู้ชุมนุมบางคนได้รับบาดเจ็บ นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์ที่ตำรวจใช้ปืนฉีดน้ำเพื่อสลายผู้ชุมนุมระหว่างการประท้วงในเมืองมัณฑะเลย์ นับเป็นการชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐประหารในเมียนมาติดต่อกันเป็นวันที่ 4ล่าสุด ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @SoeMyatYadanar0 ซึ่งเพิ่งจะสมัครใช้งานทวิตเตอร์ในเดือนนี้ ได้โพสต์วิดีโอคลิปเหตุการณ์ที่ผู้ชุมนุมเผชิญหน้ากับตำรวจ ซึ่งฝ่ายตำรวจกำลังฉีดน้ำใส่ผู้ชุมนุม ขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมขว้างปาสิ่งของใส่ตำรวจ ปรากฏว่า มีเสียงปืนดังขึ้น และผู้ชุมนุมรายหนึ่งล้มลง โดยผู้ใช้ทวิตเตอร์รายดังกล่าวโพสต์ข้อความระบุว่า “Shooting with real bullet at Myanmar (Nay Pyi Saw Town) #Feb9Coup #WhatsHappeningInMyanmar” (แปลเป็นไทยว่า ยิงโดยใช้กระสุนจริงในเมียนมา) โดยพบว่าคลิปดังกล่าวมีคนรีทวีตเพื่อแชร์ต่อจำนวนมากขณะที่ในทวิตเตอร์มีการทวีตข้อความผ่านแฮชแท็ก #Feb9Coup และ #WhatsHappeningInMyanmar โดยพบว่า มีคนไทยส่วนหนึ่งที่เป็นผู้สนับสนุนกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า คณะราษฎร 2563 ออกมาแสดงตัววิจารณ์รัฐบาลทหารเมียนมาอีกด้วยอนึ่ง ก่อนหน้านี้ รัฐบาลทหารเมียนมาสั่งให้บริษัทผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต และเครือข่ายโทรศัพท์มือถือ ทุกแห่งในประเทศ ระงับการให้บริการของสื่อสังคมออนไลน์ ทวิตเตอร์ และอินสตาแกรม ในเมียนมาชั่วคราว เมื่อวันที่ 6 ก.พ. ที่ผ่านมา หลังจากชาวเมียนมาจำนวนมากเปลี่ยนไปใช้สื่อสังคมออนไลน์ ทวิตเตอร์ เพราะกองทัพเมียนมาสั่งระงับบริการของเฟซบุ๊กในเมียนมา