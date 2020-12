ปีติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ พระราชทาน ส.ค.ส.แก่ นสพ.ผู้จัดการ 360

วันนี้ (24 ธ.ค.) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ให้ผู้แทนพระองค์เชิญบัตรอวยพรปีใหม่ (ส.ค.ส.) 2564 ประทานให้แก่หนังสือพิมพ์ผู้จัดการ 360 สร้างความปลื้มปีติให้แก่เหล่าคณะผู้บริหาร และพนักงานในเครือ อย่างหาที่สุดมิได้สำหรับ ส.ค.ส.ดังกล่าว หน้าปกของบัตรอวยพรเป็นอักษรพระนามย่อ ส.ร. อยู่ตรงกลาง และด้านในประกอบด้วย 4 หน้า หน้าแรกเป็นอักษรพระนามย่อ ส.ร. อยู่ด้านบน ตรงกลางมีข้อความอวยพรทั้งภาษาอังกฤษและภาษาฝรั่งเศส ข้อความว่า “Wishing you happiness and a new year filled with joy. Vous souhaite pleine de bonheur et une nouvelle annee pleine de jole.” HRH Princess Sirivannavari Nariratana Rajakanya พร้อมลายพระหัตถ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และตกแต่งด้วยภาพนกยูงที่งดงาม สำหรับอีก 3 หน้า เป็นพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ในพระอิริยาบถต่างๆ