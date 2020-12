ปลื้มปีติ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พระราชทาน ส.ค.ส.แก่ นสพ.ผู้จัดการ 360

วันนี้ (24 ธ.ค.) สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทาน ส.ค.ส.แก่บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงบรรณาธิการบริหารหนังสือพิมพ์ผู้จัดการ เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2564โดยด้านซ้ายของ ส.ค.ส. ประกอบด้วย ตราประจำพระองค์ พภ.พร้อมข้อความเป็นอักษรภาษาอังกฤษสีทอง ระบุว่า "Season’s Greetings And Best Wishes for A Very Happy New Year" ทรงลงพระนาม และอักษรสีทอง "From Her Royal Highness Princess Bajrakitiyabha"ทั้งนี้ ด้านขวาเป็นพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา