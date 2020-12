ปิดฉาก 2 ไอดอล "Melt Mellow" และ "Love Letter" วงเก่า "มิวสิค BNK48"

เสร็จสิ้นภารกิจสุดท้ายในนามไอดอล สำหรับ 6 สาว "เม้ลท์ มัลโล่​ว์" (Melt Mellow) วงดนตรีสไตล์ไอดอลญี่ปุ่น หลังขึ้นแสดงอำลาแฟนคลับบนเวที Melt Mallow Goodbye Stage เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 ธ.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งก่อนหน้านี้ได้มีการประกาศยุติบทบาทวงด้วยเหตุสมาชิกหมดสัญญาในช่วงสิ้นปี 2563 และ สมาชิกทุกคนเติบโตขึ้น มีเส้นทางที่ต้องการเดินไปต่างกันทั้งนี้วง Melt Mellow เปิดตัวเมื่อ พ.ค.2562 ด้วยคอนเซปท์ “ความไม่สมบูรณ์ คือ ความสวยงามของโลก” เป็นวงดนตรีเพื่อสื่อสารเรื่องโรคซึมเศร้าและให้กำลังใจผู้ท้อแท้ผ่านบทเพลง โดยแรกเริ่มมีสมาชิก 6 คน (ซึ่งไม่เปิดเผยชื่อนามสกุล) คือ "ข้าวเจ้า" ร้องนำ , "ปิ่น" มือกีต้าร์ , "มุก" มือคีย์บอร์ด , "แจม" มือกลอง , "แพร" มือเบส และ "ยูกิ" เป็นดีเจ ต่อมาได้ "บี" ร่วมวงในตำแหน่งเล่นเครื่องสังเคราะห์เสียง (Synthesizer) แต่หลังจากนั้น "ยุกิ" ก็ได้ออกจากวงไปเมื่อ 30 ส.ค. ทำให้สมาชิกเหลือ 6 คน ในสังกัด REN Entertainment ซึ่งต่อมาต้นปี 63 วงได้แยกออกจากค่ายเดิม ไปสังกัด Sea Lestrail Entertainment จนหมดสัญญาโดยวงนี้นอกจากโชว์เล่นดนตรีสดแล้ว ยังทำการแสดงร้องและเต้นได้อีกด้วย มีสมาชิกที่ได้รับความนิยมสูงอย่าง "ปิ่น-ธัญชนก ปการัตน์" บัณฑิตสาวคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เธอและเพื่อนร่วมวงได้ผลิตผลงาน 3 เพลง คือ มิร์เรอร์ (Mirror) , เป็ด (Duck’s Dream) และ แม่มด (Which Witch) และ 2 เพลงพิเศษ คือ ฟิโลโฟเบีย (Philophobia) ที่ร้องโดย "ปิ่น" และ "มุก" และเพลง มาย มูน (My Moon) ที่ร้องโดย "ข้าวเจ้า" และได้ "แจม" มาเล่นกลองส่วนอีกวงที่ประกาศยุติบทบาทเช่นกันคือ "เลิฟ เลทเธอร์" (Love Letter) วงคัฟเวอร์แดนซ์เพลงญี่ปุ่น ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี 2555 มีสมาชิกทั้งหมด 8 รุ่น โดยทั้งหมดใช้นามแฝงเป็นภาษาญี่ปุ่น (ไม่เปิดเผยชื่อนามสกุล) และมีคำลงท้ายว่า "ริน" มีกิจกรรมเด่นๆ อย่างการส่งจดหมายถึงแฟนคลับ โดยเพิ่งผันตัวมาเป็นวงไอดอลสไตล์ญี่ปุ่นเมื่อปี 62 ภายใต้ในเครือสยามดอล (Siam Doll) ปัจจุบันมีสมาชิก 6 คน มีผลงานรวม 3 เพลง คือ หยาดฝนและความทรงจำ , เทนชิ คา โยะ! (Tenshi Ka yo!) และ วอนนา บี ซอมบี้ (Wanna be Zombie)ซึ่ง Love Letter มีสมาชิกคนสำคัญอย่าง "ฮิคาริน" สมาชิกรุ่นที่ 1 และเคยถูกดึงไปเป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกของวงสยามดรีม (Siam Dream) ก่อนกลับมาอยู่วงเดิมจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้ยังเคยเป็นวงเก่าของ "มิวสิค-แพรวา สุธรรมพงษ์" สมาชิกวงบีเอ็นเคโฟร์ตี้เอจ (BNK48) ซึ่งเธอได้เข้ามาร่วมวงในนาม "ฮาคุริน" สมาชิกรุ่นที่ 4 เป็นเวลาสั้นๆ เมื่อปี 2557ทั้งนี้วง Love Letter จะทำการแสดงครั้งสุดท้ายในงานมารุยะ ที่ ม.สวนดุสิต 24 ม.ค.64