บุคลากร สวทช.ติดโควิด - "อ.ปริญญา" แจงผู้ติดเชื้อไม่ได้เข้าพื้นที่ มธ.รังสิต

กรณีที่เพจ "Thammasat TODAY" ได้โพสต์แจ้งว่า ... ด่วน!!! ธรรมศาสตร์มีคนติดโควิด อยู่หอ hisoplace เนื่องด้วยในวันนี้ (21 ธันวาคม 2563) คณะกรรมการอำนวยการ COVID-19 สวทช. ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี ว่ามีผู้ที่ปฏิบัติงานที่สวทช. 1 ท่าน ติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งเป็นผู้ช่วยปฏิบัติงานวิจัย นาโนเทค โดยบุคลากรท่านนี้ไม่ได้เข้าปฏิบัติงานในพื้นที่ อวท. ระหว่างวันที่ 10-15 ธันวาคม 2563 และกลับเข้ามาทำงานที่สำนักงานฯ ในวันที่ 16-17 ธันวาคม 2563 เริ่มมีอาการป่วยในตอนเย็นของวันที่ 17 ธันวาคม จึงลางานตั้งแต่วันที่ 18 ธันวาคม 2563 พักรักษาตัว ณ ที่พักส่วนตัวภายนอกอุทยานฯ และไปพบแพทย์ในวันที่ 19 ธันวาคม 2563 โดยพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลต่อมาในวันที่ 20 ธันวาคม 2563 ได้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 และได้รับการยืนยันผลการติดเชื้อ COVID-19 ในวันนี้ (21 ธันวาคม 2563) ช่วงบ่าย หลังจากทราบข้อมูลดังกล่าว คณะกรรมการฯ ได้ดำเนินการตามมาตรการและขั้นตอนปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน COVID-19 ที่ได้ตรียมการไว้ ดังต่อไปนี้1. ให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาสอบทานข้อมูลผู้เกี่ยวข้องและตรวจพื้นที่เพื่อพิจารณาข้อเท็จจริงและบ่งชี้ระดับความเสี่ยง2. บ่งชี้รายชื่อผู้สัมผัสที่ใกล้ชิดและมีปฏิสัมพันธ์กับบุคลากรคนดังกล่าวที่เข้าข่ายเสี่ยงสูง ซึ่งมีจำนวน 8 คน เพื่อมารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ณ โรงพยาบาลที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขประสานงานไว้3. บ่งชี้รายชื่อผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ และทางนาโนเทค ได้ให้ปฏิบัติงาน Work from Home และเฝ้าสังเกตอาการตนเอง4. เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจสอบพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการทำความสะอาดตามแนวทางมาตรฐานทางสาธารณสุขและปิดพื้นที่ห้องปฏิบัติการด้านเคมีสังเคราะห์ นาโนเทค ห้อง 302-306 ชั้น 3 อาคาร INC 2 TOWER B และห้องปฏิบัติการกล้องจุลทรรศน์อิเลคตรอนแบบส่องผ่าน (TEM) NCTC ห้อง G 05 ชั้นใต้ดินอาคาร INC2 TOWER C เป็นระยะเวลา 7 วัน และทำความสะอาดเพิ่มเติมในพื้นที่ต่าง ๆ โดยรอบด้วยทางด้านรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้โพสต์ชี้แจงเรื่องดังกล่าว ว่า ...เพื่อที่จะไม่ตื่นตระหนกกันเกินไป ผมขอแจ้งข้อเท็จจริงในเบื้องต้นให้ทราบว่า #เจ้าหน้าที่สวทช.ที่ติดเชื้อโควิด-19 #ไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเลยครับ ที่พาดหัวว่า ‘ธรรมศาสตร์มีคนติดโควิด’ อาจจะคลาดเคลื่อนไปบ้างนะครับ#ข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ที่ผมได้สอบทานมาครับ:1.บุคลากรของ สวทช.ที่ติดเชื้อคนนี้ #ไม่ได้เข้ามาในโรงอาหารหรือเข้ามาในพื้นที่ใดของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตเลยครับ และในไทม์ไลน์ก็ไม่ปรากฏวันเวลาใดที่ได้เข้ามาในศูนย์รังสิตเลย2.ขณะนี้กำลังตรวจสอบว่ากลุ่มเสี่ยง 8 คน ได้เข้ามาในพื้นที่ศูนย์รังสิตหรือไม่ ถ้าเคยเข้ามา ระดับความเสี่ยงก็จะลดลงไปชั้นหนึ่งคือเป็นสัมผัสเสี่ยงต่ำ อย่างไรก็ตามต้องรอยืนยันข้อเท็จจริงวันพรุ่งนี้อีกครั้งครับ3.สำหรับเรื่องหอพักนั้น กำลังตรวจสอบข้อเท็จจริงครับ อย่างไรก็ดีเนื่องจากบุคลากรที่ติดเชื้อคนนี้เพิ่งกลับเข้ามาทำงานเพียง 2 วัน และ #ไม่ได้ออกไปสัมผัสกับใครนอกจากที่ทำงานที่สวทช. จึงขอให้อย่าเพิ่งตื่นตระหนกครับวันพรุ่งนี้มีความคืบหน้าประการใดจะรีบแจ้งให้ทราบโดยเร็วครับ