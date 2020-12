สองบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังชวนแต่งหน้าสไตล์ Color of Siam “สวยใส-ไปปาร์ตี้” แต่งตามได้ครบหมด

แต่งเติมสีสันความเป็น Color of Siamให้สดใสคึกคักเมื่อสองบิวตี้บล็อกเกอร์คนดังอย่าง “นัท นิศามณี” จากเพจสะบัดแปรง และ “เอแคลร์” จากเพจจือปาก บุกมาแนะนำการแต่งหน้าแบบใกล้ชิดกลางสยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ในธีม “Color of Siam” ให้ทุกคนสามารถแต่งตามได้ง่ายๆโดย Color of Siam ในสไตล์ของนัท สะบัดแปรง จะมาในแบบ everyday look สีสันธรรมชาติอ่อนโยนไม่เข้มสามารถแต่งไปทำงานหรือไปสังสรรค์กับเพื่อนได้ต่อหลังเลิกงาน ขณะที่ Color of Siam สไตล์เอแคลร์ จือปาก จะมาในแบบสีสันคมเข้มจัดจ้านเล็กๆ เพื่อให้วงหน้ามีสีสันเหมาะกับไปปาร์ตี้ยามค่ำคืนเป็นพิเศษซึ่งการแต่งหน้าทั้งสองสไตล์ไม่ยุ่งยากโดยเฉพาะผลิตภัณฑ์บิวตี้ต่างๆที่สามารถหาซื้อได้ทั้งหมดที่สยามเซ็นเตอร์ แหล่งรวมบิวตี้แบรนด์ชั้นนำ และแฟล็กชิป สโตร์ที่ครบครันในที่เดียวเริ่มต้นกันที่การแต่งหน้าให้สวยใส Color of Siam ในแบบฉบับeveryday look ของ “นัท สะบัดแปรง”ที่ให้เริ่มต้นการบำรุงผิวด้วย Shiseido Ultimune Power Infusing Concentrateเหมือนเป็นเฟิร์สเซรั่มช่วยบำรุงผิวให้ผิวแข็งแรง บางเบา ซึมเข้าสู่ผิวรวดเร็ว ไม่ถึง 1 นาทีต่อด้วย Estee Lauder Advanced Night Repair Serumเซรั่มที่ถึงชื่อจะบอกว่ากลางคืน แต่ความจริงใช้ได้ทั้งกลางวันและกลางคืน ตามด้วยเมคอัพเบส@cosme - Chacott Enriching Baseเพื่อเตรียมผิวให้ดี ก่อนลงJUNG SAEM MOOL Masterclass Radiant Cushionเป็นคุชชั่นที่ใช้ดีมากเหมาะกับวันง่ายๆ แต่ถ้าต้องเผชิญกับวันที่ยาวนานแนะนำให้ใช้เป็นรองพื้นจะดีกว่า แท็บเบาๆไปให้ทั่วใบหน้า เมื่อทาแล้วให้ทิ้งไว้สักครู่เพื่อรอเซ็ตตัวแล้วค่อยเริ่มขั้นตอนถัดไปแต่สำหรับสาวๆที่รู้สึกว่าหน้ามันไปให้ใช้แป้งฝุ่น @cosme - Chacott Finishing powder ทับเบาๆจะช่วยให้ผิวดูเนียนขึ้น โดยก่อนลงแปรงให้เคาะแปรงเบาๆก่อนเพื่อกำจัดแป้งส่วนเกิน อย่าไปเสียดายแล้วค่อยๆแท็บไปบนใบหน้าจากนั้นเปิด SEPHORA Collection Wild Wishes Blockbuster Makeup Palette (Limited Edition Holiday 2020)ออกมาเชื่อว่าสาวๆต้องกรี้ด เพราะครบครันไปหมดจบในพาเล็ตต์เดียวมีทั้งแป้ง, บลัชออน, ไฮไลต์, คอนทัวร์, อายไลเนอร์, ลิปสติก ทั้งเนื้อชิมเมอร์และกลิตเตอร์โดยการลงสีตาสีแรกที่ทุกควรจิ้มควรเป็นโทนสีเนื้อครีมๆเพื่อเป็นเบสให้กับดวงตาก่อน ทาจากหางตาไล่ไปที่กระบอกตา ทำให้ตาโตขึ้นแต่ไม่เวอร์ไป จากนั้นเปลี่ยนเป็นหัวแปรงเล็กจิ้มสีที่เข้มขึ้นมานิดมาคัดเบ้าซึ่งวันนี้ใช้เบสเป็นครีมตาเป็นสีชมพูเป็นลุค everyday รอดตาย จากนั้นกรีดอายไลน์เนอร์ ปัดมาสคาร่าโดยวางกระจกไว้ด้านล่างเหลือบตามองแล้วปัดจะช่วยให้ได้ดวงตาแบบfoxy eyes ดูเฉี่ยวขึ้น เทคนิคนี้จะดีกว่าที่ปัดกันแบบปกติที่เหลือบตามองบน สำหรับการติดขนตาปลอมนั้นเป็นความเข้าใจผิดที่จะต้องใช้กาวเยอะๆ ความจริงคือทาแค่นิดเดียวพอเปียกลงชิมเมอร์ตาล่างจากกลางตาไปหางตาทำให้ตาโตขึ้นต่อด้วยบลัชออนปาดแล้วเคาะแปรงเอาผงส่วนเกินออก และปัดตรงระดับเหนือปีกจมูก จากกึ่งกลางลูกส้ม(โหนกแก้ม) เฉียงขึ้น ทำให้ดูหน้าเด็กลง หากต่ำกว่าปีกจมูกจะทำให้ดูแก่ เติมริมฝีปากด้วย ETUDE Snow Powder Veil Lips-Talk สีชมพูนมๆ ทาแล้วดูใสๆ ไม่ต้องให้ขอบปากชัด ทาเบลอๆแล้วเอานิ้วเกลี่ยวนๆ หรือจะเลือกใช้ M.A.C Frosted Firework Lipstick ซึ่งเทรนด์ 2021 จะมาแนวผสมลิปสติก 2-3 สี อ่อน กลาง เข้ม เอาสีเข้มทาข้างในปาก แล้วเกลี่ยเบาๆ เพียงเท่านี้ก็ได้ลุคสวยใสเรียบร้อยแต่งหน้าสวยเพียงอย่างเดียวไม่ได้ การทำความสะอาดก็ต้องดีด้วย Three Balancing Cleansing Oil Rเป็นตัวช่วยที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับคนที่ขี้เกียจ เพราะจะใช้สำลี หรือเทลงฝ่ามือเลยก็ได้ วนๆทำความสะอาดทั่วใบหน้าแล้วล้างออก เพียงเท่านี้ก็จะได้ใบหน้าที่สะอาดพร้อมสำหรับการบำรุงต่อไปในส่วนของ “เอแคลร์ จือปาก” ขอแนะนำการแต่งหน้าแบบมีสีสันคมเข้มจัดจ้านเล็กๆ สไตล์จือปากให้สาวๆได้สวยแบบง่ายๆ ก่อนอื่นเริ่มต้นด้วยการเช็ดผิวเตรียมผิวด้วย Kiehl’s Calendula Toner ต่อด้วย Estee Lauder Advanced Night Repair Serum ทาให้ทั่วผิวหน้า ไม่ต้องใช้เยอะมากเพราะเข้มข้นมาก ทิ้งไว้สักครู่แล้วต่อด้วยเบส ETUDE Blossom Satin Finish Base Pink บริเวณหน้าแก้มเพื่อเตรียมผิว ตามด้วยคุชชั่นสุดปังแห่งปีอย่าง JUNG SAEM MOOL Essential Nuder Cushion ค่อยๆแท็บเบาๆให้ทั่วใบหน้าให้ผิวกระจ่างใส ปกปิดริ้วรอยช่วยให้เมคอัพติดทนนานผิวเรียบเนียนดูฉ่ำวาว เมื่อเตรียมหน้าพร้อมแล้วได้เวลาเปิดพาเล็ตต์ต์มหัศจรรย์ SEPHORA Collection Wild Days Eyes and Face Palette พาเล็ตต์สำหรับแต่งหน้าที่มีครบครันทั้งอายแชโดว์ บลัชออน ในเฉดสีกุหลาบ เบจ และคอปเปอร์ เพื่อให้สนุกสนานกับการเบลนด์สีได้ตามใจจนกลายเป็นลุคเฉพาะของตัวเอง เลือกลงสีธรรมชาติที่เราชอบลงที่เปลือกตาก่อนค่อยๆเบลนด์เปลือกตาให้กลมกลืนเป็นสีเบสหรือถ้านึกสีอะไรไม่ออกให้เลือกพวกชิมเมอร์สีเดียวจบต่อด้วย @cosme – Eyeshadow Excel Illumi Couture Shadow สีรัมอ่อนๆทาจากกลางตาไปหางตาทำให้ดวงตามีสีสัน ลงไฮไลท์ที่หัวตาสีแชมเปญให้ตาดูสว่าง หรือที่เราเรียกกันว่าหัวตาดูตื่น จิกหางตาด้วยอายแชโดว์สีเข้มให้ดูยาวรีขึ้นด้วย @cosme– Excel Skinny Rich Shadowจากหน้ามาลงบลัชออนที่หน้าแก้มด้วย NARS กับเซ็ต Instant Orgasm Mini Blush And Balm Cracker ปัดแก้มในเฉดสีorgasm ให้เป็นประกายระเรื่ออย่างดูเป็นธรรมชาติ เติมเรียวปากให้สดใสด้วย M.A.C Fireworked Like A Charm Mini Lipstick Kitลิปสติกเนื้อแมทช์ติดทนนานไม่เป็นขุย มีให้เลือก 3 เฉดสี เพียงเท่านี้ก็ได้ลุค Color of Siam สวยแบบง่ายๆไม่ยุ่งยากแล้ว ปิดท้ายด้วยการทำความสะอาดผิวที่เน้นย้ำว่าต้องสะอาด เพราะต่อให้มีสกินแคร์ที่ดีแค่ไหน ก็ไม่เท่ามีผิวหน้าที่สะอาดมาสนุกไปกับการแต่งหน้าสีสัน Color of Siam สไตล์สองบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดัง กับหลากไอเท็มเครื่องสำอางแบรนด์ดังที่ยกทัพมาให้คุณได้เสริมความงามกันแล้ววันนี้ที่ สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ เดสติเนชั่นที่รวมสุดยอดแบรนด์เครื่องสำอางไว้ครบครันมากที่สุดที่บิวตี้บล็อกเกอร์ชั้นนำต่างยอมรับ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.0-2658 – 1000 ต่อ 3500