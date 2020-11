อัดคลิป-เสียบประจาน! ภาคีนักเรียนขอนแก่นแนะ 10 วิธีสู้ครูไดโนเสาร์ ห้ามแต่งชุดไปรเวทเข้าเรียน

วันนี้ (1 ธ.ค.) จากกรณีที่กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า "นักเรียนเลว" นำโดย นายลภนพัฒน์ หวังไพสิฐ หรือ มิน, น.ส.เบญจมาภรณ์ นิวาส หรือ พลอย และนายคณพศ เเย้มสงวนศักดิ์ ร่วมกับภาคีนักเรียน KKC จังหวัดขอนแก่น นำโดย นายขวัญข้าว ตั้งประเสริฐ ที่ประกอบด้วยโรงเรียน 4 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนกัลยาณวัตร โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ประกาศแคมเปญ "1 ธันวา บอกลาเครื่องแบบ" เชิญชวนนักเรียนใส่ชุดไปรเวทไปโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียน และมีเครือข่ายนักเรียนอย่างน้อย 23 โรงเรียนแสดงอารยะขัดขืนดังกล่าวปรากฏว่า เฟซบุ๊กเพจ "ภาคีนักเรียนKKC" ได้โพสต์อินโฟกราฟฟิกหัวข้อ "10 ขั้นตอนสู้ครูไดโนเสาร์" ประกอบด้วย 1. เตรียมใจให้พร้อม คุยกับพ่อแม่ให้เข้าใจ หากพ่อแม่ไม่เข้าใจ ให้ติดต่อพ่อแม่ของเพื่อนที่เข้าใจ หรือหน่วยงานหรือบุคคลที่ช่วยคุณได้ หากมีการคุกคาม ให้เขาสแตนด์บายอยู่บริเวณใกล้เคียงถ้าเป็นไปได้ 2. เมื่อไปโรงเรียน เราหรือเพื่อนก็ได้เตรียมพร้อมถ่ายวีดีโออยู่เสมอ ถ่ายหน้าผู้กระทำความผิดให้ชัด ปกป้องรักษามือถือไว้ อย่าให้ถูกยึดได้ หากจำเป็นในกรณีมือถือโดนยึด ต้องมีเพื่อนพร้อมรับช่วงถ่ายวีดีโอต่อทันที3. แคปหลักฐานทุกอย่างไว้ หากมีการคุกคามทางไลน์ หรือแอปพลิเคชันส่งข้อความอื่นๆ เช่น เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ SMS ฯลฯ ถ้าให้ดีเก็บหลักฐานไว้บนคลาวด์ (Cloud) ด้วย 4. เพื่อนเดินตามไปด้วยและถ่ายวีดีโอ ถ้าครูเรียกไปห้องปกครอง ยืนกราบจนกว่าครูจะยอมให้เพื่อนไปถ่ายวีดีโอด้วย หรือยอมถอดใจไปเอง 5. หาก ผอ. หรือครูคนอื่นอยู่ใกล้ๆ แล้วเข้ามาผสมโรง ให้เปิดโปงคนเหล่านั้นที่สนับสนุนครูที่ละเมิดคุกคามนักเรียนด้วยถ้าเป็นไปได้ ทั้งวีดีโอ ภาพ เสียง และหลักฐาน 6. หากครูสั่งให้วิดพื้น ซิทอัพ หรือเรียกไปตี อาจนั่งอยู่เฉยๆ แล้วหายใจลึกๆ ถ้าคุณมีความกล้ามากพอ เขาอาจจะเสียงดังขึ้นเรื่อยๆ และเริ่มขว้างข้าวของ เหมือนจะดิ้นตายเพราะกระหายอำนาจ จงนั่งต่อไป หรือแจ้งระเบียบศึกษาธิการให้เขาทราบ (ถ้ามี)7. หากสถานการณ์เริ่มไม่ดี ให้เดินออกจากห้องเรียนเดินไปหาครูที่ไว้ใจได้ (ที่ไม่สลิ่ม) หรือสถานที่ปลอดภัยในโรงเรียน พยายามไปเป็นกลุ่มเสมอ โทร.เรียกพ่อแม่ตัวเอง หรือพ่อแม่เพื่อน (ที่ไม่สลิ่ม) หรือหน่วยงานหรือผู้ใหญ่ที่ไว้ใจได้มารับกลับบ้านหรือพาไปยังที่ปลอดภัย 8. ถ่ายภาพบาดแผลแยกไว้ หากครูทำร้ายร่างกาย 9. เก็บหลักฐานที่เกี่ยวกับบริบทของเหตุการณ์ อย่าให้เขาบิดเบือนได้ 10. แชร์ข้อมูลนี้ออกไปเพื่อเตรียมตัวเองให้พร้อมและป้องปราม ให้ครูไดโนเสาร์หลงยุคเห็นว่าจะต้องเจออะไร ถ้าจะคุกคามอนาคตของชาติ YOU F...CK WITH THE WRONG GENERATIONอีกด้านหนึ่้งมีรายงานว่า แกนนำภาคีนักเรียน KKC ประกอบด้วยนายขวัญข้าว และนายอ๋า (นามสมมติ) ได้พบกับนายอรรถพล บัวพัฒน์ หรือครูใหญ่ แกนนำกลุ่มขอนแก่นพอกันที หนึ่งในภาคีกลุ่มที่เรียกตัวเองว่า คณะราษฎร 2563 ที่บ้านดาวดิน จังหวัดขอนแก่น และได้เฟซบุ๊กไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊กเพจ "ครูใหญ่ อรรถพล บัวพัฒน์ - Attapon Buapat" แกนนำกลุ่มภาคีนักเรียน KKC อ้างว่า ที่ไม่ใส่ชุดนักเรียนเพราะต้องการตั้งคำถามว่าการแต่งชุดนักเรียนดีจริงไหม พร้อมนำเสนอปัญหาการใส่ชุดนักเรียนด้วย ที่ผ่านมามีปัญหาในช่วงฤดูฝน เวลาโดนน้ำสามารถเห็นเรือนร่างอาจจะดูไม่ดี และอ้างว่าชุดนักเรียนเป็นสินค้าฟุ่มเฟือยสำหรับคนที่ไม่มีทุนทรัพย์ในการซื้อ เป็นภาระให้ผู้ปกครอง และการใส่ชุดไปรเวทเป็นเรื่องปกติ เราแค่ไปเรียนเฉยๆ ยุคสมัยเปลี่ยนไป ความห่วงสวยห่วงหล่อก็เป็นสิทธิมาตั้งแต่แรก แต่การใส่ชุดนักเรียนเราไม่มีสิทธิเลือก เราต้องการเปิดโอกาสสิทธิเสรีภาพ