กรมทางหลวงแจง “สี่แยกเวียงสระ” ทางขนานสวนเลนตามความต้องการท้องถิ่น เตรียมติดตั้งปุ่มแบ่งเลน

จากกรณีที่เฟซบุ๊กเพจ SATUN LIVE โพสต์ภาพมุมสูงทางหลวงหมายเลข 41 (ถนนสายเอเชีย) บริเวณก่อนถึงโรงเรียนเวียงสระ ตำบลเวียงสระ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า มีการแบ่งช่องทางออกไปยังทางขนานในลักษณะที่เป็นทางบริการชุมชน (Service Road) ซึ่งเป็นเลนรถสวน โดยระบุข้อความว่า “ระวังอุบัติเหตุ ใครผ่านสี่แยกเวียงสระ ระวังถนนด้านในเป็นเลนสวนนะครับ” ท่ามกลางชาวเน็ตที่เคยใช้เส้นทางนี้แห่คอมเมนต์จำนวนมาก เสนอว่า ควรจะมีป้ายเตือนและประจุดบนถนนด้วย เพื่อป้องกันอุบัติเหตุ

เมื่อวันที่ 17 พ.ย. กรมทางหลวง ชี้แจงกรณีดังกล่าว โดยระบุว่า ทางหลวงสายดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินโครงการก่อสร้างทางแยกต่างระดับเวียงสระ โดยลักษณะเป็นโครงการก่อสร้างสะพานบนทางหลวงหมายเลข 41 ยกระดับข้ามทางหลวงหมายเลข 4009 ซึ่งทางหลวงหมายเลข 41 เป็นทางหลวงสายหลักในพื้นที่ภาคใต้มีปริมาณจราจรหนาแน่นและใช้ความเร็วสูง แต่จากสภาพพื้นที่โครงการสองข้างทางเป็นย่านชุมชนและการค้า จึงจำเป็นต้องก่อสร้างทางขนาน (Frontage Road) เพื่อแยกรถท้องถิ่นออกจากรถทางหลัก (Main Road) ซึ่งเป็นเลนรถสวน ทำให้เกิดความปลอดภัย



โดยทั่วไปการออกแบบทางขนานบนทางหลวงสายหลักที่มีปริมาณจราจรสูง จะเป็นแบบเดินรถทางเดียว (One way) แต่จากการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่า ชุมชนสองข้างทาง ได้รับผลกระทบจากทางขนานแบบเดินรถทางเดียว ดังนั้น จึงออกแบบทางขนานเป็นแบบเดินรถสวนทาง (Two way) พร้อมทั้งก่อสร้างทางเข้า-ออก และจุดกลับรถระหว่างทางหลักกับทางขนาน เพื่อรองรับการจราจรในท้องถิ่น สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนในพื้นที่ ซึ่งรูปแบบดังกล่าวเป็นรูปแบบทั่วไป มีความปลอดภัยตามหลักวิศวกรรม สามารถลดจุดตัดและลดจุดอับสายตาบริเวณทางเข้า-ออก อันเป็นสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ โดยรูปแบบการก่อสร้างที่คล้ายคลึงกันนี้ ได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดใช้งานแล้วหลายแห่ง อาทิ บนทางหลวงหมายเลข 3701 และ 3702 บริเวณสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง, บนทางหลวงหมายเลข 340 บริเวณสะพานบางยี่หน เป็นต้น



โครงการก่อสร้างดังกล่าวมีระยะทาง 11.83 กิโลเมตร ก่อสร้างเป็นมาตรฐานทางชั้นพิเศษ โดยเริ่มสัญญาวันที่ 19 เม.ย. 2562 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 ส.ค. 2564 ขณะนี้มีความคืบหน้าประมาณร้อยละ 80.22 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะมีการติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย เช่น ป้ายจราจร เส้นจราจร อุปกรณ์สะท้อนแสง ไฟฟ้าแสงสว่าง และอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยอื่นๆ เพื่อให้ผู้ใช้ทางได้รับอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย อีกทั้งยังสามารถลดผลกระทบของชุมชนในพื้นที่ได้อีกด้วย





ด้าน บริษัท พีระมิด คอนกรีต จำกัด ผู้รับจ้างก่อสร้าง โครงการสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) ชี้แจงว่า ก่อนมีการปรับปรุงวงเวียน มีอุบัติเหตุบ่อยครั้งจาก รถวิ่งสวนทางย้อนศร มาโรงเรียนเวียงสระ, โรงเรียนหัวสะพาน และห้างเทสโก้ โลตัส เวียงสระ กรมทางหลวงจึงมาออกแบบแก้ไขปัญหา โดยแนะนำทางวิ่งสวนเลนแบบถูกกฎจราจรเต็มรูปแบบ เพราะชุมชนมีความต้องการ จากการประชุมมีส่วนร่วม ออกแบบ เพิ่มเติมจุดไขว้ เฉพาะจุดทางออก (exit) เพื่อชะลอรถสวนทาง (ทางรอง) ให้รถจากถนนหลัก (ทางเอก) ไปก่อน



ปัจจุบันทางยังไม่เปิดเป็นทางสาธารณะ 100% ทางบริษัทฯ กำลังเร่งดำเนินการติดตั้ง ปุ่มแบ่งเลน (Road stud) ไฟกะพริบ ตีเส้นในวงเวียน และป้ายจราจร สร้างความไม่สับสนในการใช้ทาง ช่วงก่อสร้างแนะนำวิ่งชิดซ้ายตลอดก่อน ขออภัยในความไม่สะดวก หลังเปิดเต็มรูปแบบ อาจมีผู้ใช้ทางกลับรถ หรือขับไปในช่องที่ห้ามไปบ้าง แต่โดยรวมระยะยาว จะปลอดภัย และสะดวกขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ จึงอยากให้เปิดใจยอมรับ ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรมวิ่งเปิดสะพานแห่งความภาคภูมิใจของชาวเวียงสระ ในวันที่ 24 ม.ค. 2564





อนึ่ง สำหรับโครงการสะพานข้ามทางแยกจุดตัดทางหลวงหมายเลข 41 กับทางหลวงหมายเลข 4009 (แยกเวียงสระ) กิโลเมตรที่ 225+800 ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง 616,267,000 บาท