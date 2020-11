เลอะเทอะ! “ภิญโญ ไตรสุริยธรรมา” ทำเวทีเสวนา สกสว.เละ คุมอารมณ์ไม่ได้-เหวี่ยงใส่ผู้จัด

วันนี้ (16 พ.ย.) ในโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อคลิปและวิพากษ์วิจารณ์นายภิญโญ ไตรสุริยธรรมา พิธีกรและนักเขียนชื่อดัง ดำเนินรายการในเวทีสนทนาถกคิด “เมื่อโลกพลิกผัน มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ กับคุณค่า โลกดิจิทัล สื่อโซเชียล” ช่วง 'คุณค่าผลิกผัน' ซึ่งจัดโดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 พ.ย. โดยพบว่าการดำเนินรายการเริ่มจากนายภิญโญเล่นตลกกับการจัดงานเสวนา เรื่องจำนวนผู้เข้าร่วมงาน ก่อนจะกล่าวพาดพิงไปถึงตำแหน่งปัญญาชนสยามหมายเลข 10 ของนายสุลักษณ์ ศิวรักษ์ ว่าเป็นพระบิดาแห่งการไทอินขายหนังสือ พร้อมกับพูดถึงหนังสือของตนเอง เปรียบตนเป็นนักสุนัขวิทยาเพราะเกิดปีจอ เล่านิทานเรื่องหมาให้ฟังขณะเดียวกัน ยังพยายามชวน รศ.ดร.สุวรรณา สถาอานันท์ ที่เป็นผู้ฟังเสวนามานั่งคุยบนพื้นเวที พยายามถามว่า มีขวานหิน ขวานเหล็ก บ้านทรายทอง เชลล์ชวนชิม คลื่นประชากรศาสตร์ นักประชากรศาสตร์ และขงจื๊อ ตนหาจุดเชื่อมโยงไม่ได้ อยากฟัง รศ.ดร.สุวรรณาอธิบาย แต่ได้ตอบกลับไปว่าเป็นปัญหาของนายภิญโญเอง ไม่ใช่ปัญหาของเวทีนี้ ตนไม่อยากพูด และรู้ว่านายภิญโญตื่นสาย อุตส่าห์เกรงใจนายภิญโญพยายามโวยวายไปยังผู้จัดอย่าง สกสว.ว่าไม่เคยมีใครส่งอะไรมาให้เลย อนุมานว่าตนจะรู้ทุกเรื่อง ตอนเช้าจะมา บัตรเชิญก็ไม่ได้ คิวกำหนดการก็ไม่ได้ ไม่เคยเตี๊ยม สคริปต์ก็ไม่ให้ แผ่นประชาสัมพันธ์ก็สะกดนามสกุลผิด ไม่เคยได้บอกอะไรผู้ดำเนินรายการ บอกให้มากินข้าวตอนเที่ยง แล้วบอกถามอะไรก็ได้ที่อยากถาม พอเวลาถาม อาจารย์ไม่ตอบ ขณะที่ รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล ผู้อำนวยการ สกสว.พยายามอธิบายถึงบทบาทของ สกสว.ซึ่งนายภิญโญก็กล่าวขอบคุณ แต่ที่ผ่านมาไม่ได้แจ้งอะไรให้ตนทราบ และไม่รู้เรื่องอะไรด้วยกันทั้งสิ้น อยู่ดีๆ บอกให้ดำเนินรายการแล้วจะรู้คิว ตนงอนแล้วไม่ต่อ เลิกเลย กลับบ้าน ขอบพระคุณ ก่อนที่จะเดินออกไปจากห้องประชุมคลิปดังกล่าวเป็นที่วิจารณ์ในโลกโซเชียลฯ ถึงพฤติกรรมของนายภิญโญในการเป็นผู้ดำเนินการเสวนาบนเวที เช่น“ดูถูกแขกที่มา-ผู้รับเชิญ ไม่มีความเป็นมืออาชีพในฐานะวิทยากร”“แย่มาก เสียดายเคยซื้อหนังสือ”“เคยชอบงานพิธีกร ดูคลิปนี้แล้ว ไม่น่าเลย”“ทำไมไร้มารยาท​จังครับ”“แกโดนอีกร่างเข้าสิงหรือไงเนี่ย ทำไมถึงขาดสติเช่นนี้”“รู้จักอาจารย์สุวรรณาน้อยไป และยังไม่พอ”“เป็นบ้าอะไร ไร้แก่นสาร เหมือนคนไม่เตรียมตัวน่ะ โอ้ย อายแทน”“ผู้ดำเนินรายการควบคุมอารมณ์ไม่ได้ ไม่มีความเป็นมืออาชีพในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเลยครับ ครั้งหน้าผู้ดำเนินรายการควรปรับปรุงในจุดนี้นะครับ”“ดู 3 คลิป จับประด็น คือ ไม่พอใจที่ทางคนเชิญเขาไม่ได้ให้รายละเอียดงาน และพิมพ์ชื่อนามสกุลผิด แต่ภาพรวมทำแบบนี้แย่มากครับ ระรานเขาไปทั่ว อะไรพร้อมไม่พร้อม มันคนละเรื่อง พูดจาแทรกอาจารย์อีก ไปพูดให้อาจารย์แต่ละท่านว่าเล่านิทาน คุณกลับบ้านไปน่ะดีแล้ว งอแง ไร้สาระ”“เป็นพิธีกรมาตั้งนานรู้จักคำว่า the show must go on รึเปล่า ไปบ่นๆ เหวี่ยงๆ ใส่คนอื่นมันก็ไม่ได้อะไร ใช้ทักษะที่มีแก้ปัญหาไป แล้วจบงานมีปัญหาอะไรค่อยบ่น”“ตอนแรกกะว่าจะซื้อหนังสือ crisis wisdom แต่ดูๆ แล้วคนเขียนยังทำไม่ได้เลย”“อุตส่าห์วางตัวเป็นผู้ทรงภูมิ มาหมดภูมิเอาวันนี้”“พิธีกรควรจะใช้วิชายืดหยุ่น ต้องมีอีลาสติก มากกว่านี้นะครับ”“ผลลัพธ์ของการมีอีโก้สูงเกินความรู้ที่ตัวเองมี คิดเอาเองว่าตัวเองสูงส่งใครพูดอะไรก็ไม่เข้าหูตัวเอง ไม่พอยังไม่มีความเป็นมืออาชีพ ไม่มีวุฒิภาวะ ไร้มารยาทในการเป็นผู้ดำเนินรายการ เห็นภิญโญในเวทีสนทนานี้นึกถึงโคลงโลกนิติตอนหนึ่ง กลกบเกิดอยู่ใน สระจ้อย ไป่เห็นชเลไกล กลางสมุทร ชมว่าน้ำบ่อน้อย มากล้ำลึกเหลือ”