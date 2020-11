ฮือฮา! เบื้องหลังกองละครใช้ไอโฟนถ่ายทำ ความคมชัดมากกว่าทีวี Full HD ถึง 4 เท่า (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 4 พ.ย. เฟซบุ๊ก “Nooknik BP” ได้เผยคลิปวิดีโอเบื้องหลังการทำงานของกองละครนางฟ้าลำแคน ที่ใช้โทรศัพท์มือถือไอโฟนถ่ายทำฉากหนึ่ง ซึ่งทำให้ชาวเน็ตที่พบเห็นฮือฮาว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีก้าวหน้าจนสามารถใช้โทรศัพท์มือถือถ่ายละครทำได้แล้วโดยได้ระบุเนื้อหาว่า “Behind the Scenes #นางฟ้าลำแคน One Shot (Shot on iPhone) อีก 2 ตอนสุดท้าย ฝากติดตามกันด้วยนะคะ ShotOniPhone”ทั้งนี้ มีชาวเน็ตให้ความสนใจรับชมคลิปดังกล่าวมากมายกว่า 200,000 ครั้ง โดยบางรายเข้ามาแสดงความคิดเห็นว่ากล้องโทรศัพท์สมัยใหม่สามารถใช้ถ่ายทำละครได้เพราะต่างประเทศเขาใช้เทคนิคนี้มาแล้ว โดยคลิปมียอดกดไลก์กว่า 1,300 ครั้ง และแชร์ไปกว่า 1,400 ครั้งด้วยกันอย่างไรก็ตาม ความคมชัดของกล้องไอโฟนรุ่นที่ใช้ถ่ายทำคือ 4K โดย “คอนเทนต์” โดย K ย่อมาจาก Kilo ซึ่งเท่ากับ 1000 ดังนั้น 4K ก็หมายถึง 4,000 นั่นเอง สําหรับความละเอียดหน้าจอสําหรับทีวี 4K แบบ Widescreen หมายถึง มีความละเอียด 3840 x 2160 พิกเซล ผลรวม ออกมาก็ได้ประมาณ 8.29 ล้านพิกเซล ทั้งนี้ความละเอียดในแนวนอนเท่ากับ 3840 เพื่อให้ง่ายต่อการเรียกจึงมีการปัดเศษขึ้นให้เป็น 4,000 จึงเป็นที่มาของคําว่า 4K ! ในทางกลับกันทีวี Full HD ซึ่งเป็นมาตรฐานในตอนนี้มีความละเอียด 1920 x 1080 พิกเซล ซึ่งผลรวมออกมาได้ประมาณ 2.07 ล้านพิกเซล จะเห็นได้ว่าความละเอียดหน้าจอของทีวี 4K มากกว่าทีวีแบบ Full HD ถึง 4 เท่า โดยเจ้าความละเอียด 4K นั้นกําลังจะ เข้ามาเป็นมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ทั้งการถ่ายทําด้วย กล้องความละเอียด 4K และจอฉายแบบ 4K และตลอดจนสินค้าทีวีและโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์