“ฉาย บุนนาค” ยกวลี “Winston Churchill” เราไม่มีทางถึงเป้าหมาย หากเราต้องหยุดเพื่อเอาหินปาสุนัขทุกตัวที่เห่า ยัน เนชั่นเป็นองค์กรอุดมการณ์เพื่อชาติ-ปชช.

จากกรณีมีกระแสข่าวระบุว่า “เจ๊ปอง” หรือ อัญชะลี ไพรีรัก และ นายสันติสุข มะโรงศรี สองผู้ดำเนินรายการข่าวชื่อดังทางช่องเนชั่นทีวี ได้ตัดสินใจที่จะยุติการทำรายการข่าวกับทางเนชั่นทีวี และเตรียมยกทีมงานและพิธีกรรวมประมาณ 6-7 คน ไปทำรายการข่าวใหม่เพื่อออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์นิวทีวี ช่อง 18จากนั้น “เจ้ปอง อัญชะลี” โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กว่า หยุดปล่อยข่าว พวกเราออกจากเนชั่นด้วยข้อเสนอที่ดีกว่า มาพูดต่อหน้าจะตบให้เลือดกลบปากนะคะ เอาจริง ตอนนี้ตกงาน และยังไม่รู้อนาคตวันพรุ่งนี้เลย แม้แต่ช่องที่กำลังพูดถึง ทางนี้เอาที่สบายใจ ไม่มีสมาธิทำงานก็โบกมือลา แค่นี้ หยุดมโนล่าสุด นายฉาย บุนนาค ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ NMG โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว Shine Shine ระบุว่า Sir Winston Churchill คือ รัฐบุรุษชาวอังกฤษผู้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีสหราชอาณาจักรสองสมัย ระหว่างปี 1940 ถึง 1945 และปี 1951 ถึง 1955 ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่าเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคสงครามของศตวรรษที่ 20 นอกจากนี้ วินสตันยังเป็นทหารในกองทัพอังกฤษ, นักประวัติศาสตร์, นักเขียน, ตลอดจนศิลปิน เขาได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรม และยังเป็นบุคคลแรกที่ได้เป็นพลเมืองเกียรติยศแห่งสหรัฐอเมริกาหนึ่งวาทกรรมสุดคลาสสิกของท่านคือ You will NEVER reach your destination if you stop and throw stones at every dog that barks!! เราไม่มีทางถึงเป้าหมาย หากเราหยุดเพื่อเอาหินปาสุนัขทุกตัวที่เห่า“องค์กรเนชั่นก็เช่นกัน อุดมการณ์ เพื่อชาติ เพื่อประชาชน เพื่อสถาบันหลัก รวมถึงความรับผิดชอบต่อสังคม เราจะไม่เสียเวลาไปสนใจกับเสียงนกเสียงกา และข่าวลืออุบาทว์จากพวกคิดคด พวกไม่หวังดีต่อเรา” นายฉาย ระบุก่อนหน้านี้ นายฉาย เคยให้สัมภาษณ์ว่า การลาออกไปของทั้งเจ้ปอง อัญชลี และ นายสันติสุข ไม่กระทบต่อยอดผู้รับชม เพราะเนชั่นเป็นสถาบัน เปรียบเหมือนต้นไม้ใหญ่ มีนกมาเกาะ ทำรังอยู่ได้ยาวนานบ้าง หรือบินออกไปบ้าง เป็นเรื่องธรรมดา