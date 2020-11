ชมภาพยนตร์พลังบุญ “อีกา จะกู่ร้องปองรักให้ก้องฟ้า” ไม่เสียค่าใช้จ่าย พร้อมร่วมทำบุญทอดผ้าป่า “หลวงพ่ออลงกต” รายได้ช่วยเหลือผู้ป่วยเอดส์วัดพระบาทน้ำพุ

มูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุ ขอเชิญประชาชนและพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ร่วมชมภาพยนตร์พลังบุญสุดยิ่งใหญ่สะท้านหัวใจคนดู เรื่อง “อีกา จะกู่ร้องปองรักให้ก้องฟ้า E-KA UP TO THE SKY” ภาพยนตร์แนวดรามาครบทุกอารมณ์ที่อาจจะทำให้คุณน้ำตาซึมอย่างไม่รู้ตัว สร้างจากเค้าโครงเรื่องจริงของ “วงอีกา” กลุ่มดนตรีจิตอาสาที่เป็นโรคเอดส์ของวัดพระบาทน้ำพุ เข้าชมฟรี โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น !! นำแสดงโดย ภคพล ศัตรูพินาศ, วสุ แสงสิงแก้ว, อ๊อด ซีอุย, นิก โอโรโน่, ปาร์ค ทันเดช, โดม วันภพม, ตวง สาวิกา และ นักแสดงสมทบอีกมากมาย เรื่องราวเข้มข้นที่จะสร้างพลังใจ แรงบันดาลใจ และความประทับใจให้ผู้ชมอย่างไม่มีวันเลือนภายในงานยังมีกิจกรรมสนุกและน่าสนใจต่างๆ มากมาย และยังมีพิธีทอดผ้าป่ากับพระราชวิสุทธิประชานาถ หรือ หลวงพ่ออลงกต เจ้าอาวาสวัดพระบาทน้ำพุ เพื่อนำรายได้มอบให้กับมูลนิธิวัดพระบาทน้ำพุ ไปรักษาดูแลผู้ที่ติดเชื้อ HIV ที่อยู่ในความอุปการะอีกด้วย จะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563 นี้ ณ โรงภาพยนตร์ SF Cinema Central World เวลา 14.00-18.30 น.สำหรับสมาชิกวงอีกา เป็นเด็กที่บางคนถูกพ่อ แม่นำมาทิ้งไว้ที่วัดพระบาทน้ำพุ ตั้งแต่ยังเล็ก บางคน ติดเชื้อ HIV จากแม่สู่ลูกแล้วแม่เสียชีวิต และทิ้งลูกไว้ที่วัดพระบาทน้ำพุ สมาชิกของวงอีกาทุกคนจึงเป็น เด็กกำพร้าที่ พ่อ-แม่ เสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ โดยปัจจุบันสมาชิกในวงอีกา ยังคงมีชีวิตอยู่ แต่เปลี่ยนรุ่นไปเรื่อยๆ เพราะทยอยเสียชีวิตเพราะโรคเอดส์ แต่ก็จะมีสมาชิกรุ่นใหม่มาแทนที่เสมอ โดยทุกคนจะเล่นดนตรีจิตอาสา เพื่อช่วยหารายได้มาดูแลผู้คนที่รักษาตัวในวัดพระบาทน้ำพุต่อไป โดยสมาชิกของวงอีกาทุกคนได้กล่าวกับหลวงพ่อไว้ว่า จะร้องเพลงและเล่นดนตรีจนกว่าจะตายจากโลกนี้ไป!