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ไทยคนจนลดเหลือ 4.3 ล้านคน สภาพัฒน์ฯ ห่วงโควิด-19 ระบาด ทำยอดพุ่ง

เผยแพร่:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ไทยคนจนลดเหลือ 4.3 ล้านคน สภาพัฒน์ฯ ห่วงโควิด-19 ระบาด ทำยอดพุ่ง


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