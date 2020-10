ร้านปิ้งย่างดังระยอง ไม่หวั่นขาดทุน หลังโพสต์ประณามสลายการชุมนุม ลั่น “สลิ่มห้ามเข้าร้าน”

จากเหตุการณ์เมื่อช่วงเย็นวานนี้ (16 ต.ค.) บริเวณสี่แยกปทุมวัน เจ้าหน้าที่ตำรวจนำกำลังเข้าสลายการชุมนุมของ กลุ่มคณะราษฎร โดยประกาศให้กลุ่มผู้ชุมนุมถอยออกไป หลังจากนั้น เจ้าหน้าที่ได้ฉีดน้ำ ก่อนจะเปลี่ยนเป็นน้ำแรงดันสูง และผสมน้ำสีฟ้าที่มีการผสมสารเคมีลงไปด้วย เพื่อให้ผู้ชุมนุมมีอาการแสบตา และเริ่มล่าถอย นอกจากนี้ ยังมีดารานักแสดงจำนวนมากโพสต์ไม่เห็นด้วยกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสลายการชุมนุมด้วยการฉีดน้ำที่ผสมสารเคมี ซึ่งส่วนใหญ่มองว่าเป็นความรุนแรงต่อมา เพจ “BEEF MORE MORE buffet โคขุน บุฟเฟ่ต์ ปิ้งย่าง บ้านฉาง ระยอง” ได้โพสต์ประณามการกระทำของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สลายการชุมนุมด้วยความรุนแรง พร้อมโพสต์ภาพข้อความประกาศจากทางร้าน ระบุว่า “ประกาศจาก ร้าน BEEF MORE MORE ห้ามนำอาหาร เครื่องดื่ม สัตว์เลี้ยง และสลิ่ม เข้ามาภายในร้านเด็ดขาด”โดยมีแคปชันระบุว่า “เมื่อก่อนไม่กล้า กลัวลูกค้าไม่เข้าร้าน กลัวขายของไม่ได้ กลัวลูกค้าบางกลุ่มไม่พอใจ วันนี้เห็นความกล้าหาญของเด็กๆ รุ่นลูก แล้วละอายใจค่ะ ไม่เห็นด้วยกับความรุนแรงครั้งนี้ และไม่อาจคบค้าสมาคมกับผู้ที่สะใจกับภาพวันนี้ได้ #จิตป่วยเกินไป ใครไม่พอใจจะไม่มาทานอีก เชิญได้เลยนะคะ ขายเอามันส์ค่ะ เรากล้า เราไม่กลัวอีกแล้ว! #เราพร้อมสูญเสียให้มันจบที่รุ่นเรา #รุ่นลูกหลานเราจะต้องมีอนาคตที่ดี”นอกจากนี้ ทางร้านได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมใต้โพสต์ ระบุว่า “ขอบคุณทุกท่านค่ะ ใช้เวลาคิดเสี่ยงโพสต์นานมาก กล้าๆกลัวๆ แต่ภาพวันนี้ทำให้กล้าหาญค่ะ ขออภัยที่ไม่ถูกใจสลิ่มแล้วจะไม่เข้าร้านอีก ยินดีค่ะ คุณเกลียดเรา เราก็ไม่ได้ชอบวิสัยทัศน์พวกคุณเท่าไหร่ วินๆ นะคะ พรุ่งนี้ถ้าร้านพี่จะโล่งไร้ลูกค้าพี่ก็จะเปิดค่ะ พี่ยอมสูญเสียรายได้ เพื่อไม่สูญเสียประชาธิปไตย”