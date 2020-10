“สแตนฟอร์ด” ชี้ปฏิบัติการ “ไอโอ” ทหารไทยประสิทธิภาพต่ำมาก มีแต่เชียร์รัฐบาล-โจมตีพรรคอนาคตใหม่

วันนี้ (9 ต.ค.) จากกรณีที่ ทวิตเตอร์ (Twitter) สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม ได้เปิดเผยข้อมูลและเครือข่ายที่มีความเชื่อมโยงกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร (ไอโอ) ของรัฐ 5 ประเทศ ได้แก่ อิหร่าน ซาอุดีอาระเบีย คิวบา ไทย และ รัสเซีย โดยประเทศไทย พบเครือข่ายบัญชีที่มีส่วนร่วมในการปฏิบัติการด้านข่าวสาร ที่เชื่อได้ว่า เชื่อมโยงไปยังกองทัพบก ซึ่งบัญชีเหล่านี้มีส่วนร่วมในการเผยแพร่เนื้อหาสนับสนุนกองทัพบก และสนับสนุนรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา รวมทั้งมีส่วนร่วมในพฤติกรรมที่กำหนดเป้าหมายไปยังบุคคลที่มีชื่อเสียงของฝ่ายตรงข้ามรัฐบาล ทั้งหมด 926 บัญชี และเริ่มบังคับใช้กฎกับเครือข่ายเหล่านี้ไปบ้างแล้ว ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้นล่าสุด ศูนย์สังเกตการณ์ด้านอินเทอร์เน็ต มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา หรือ เอสไอโอ (Stanford Internet Observatory, SIO) ได้ออกบทวิเคราะห์ดังกล่าวเพิ่มเติม หัวข้อ “Analysis of Twitter Takedowns Linked to Cuba, the Internet Research Agency, Saudi Arabia, and Thailand” ระบุว่า สำหรับประเทศไทย มีบัญชีทวิตเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับปฏิบัติการข้อมูลข่าวสาร 926 บัญชี ทวีตข้อความ 21,385 ครั้ง ซึ่งทวิตเตอร์ระบุว่ามีความเชื่อมโยงกับกองทัพบกไทยทั้งนี้ บัญชีทวิตเตอร์ 926 บัญชี ถูกลบโดยทวิตเตอร์ ระบุว่า เหตุผลมาจากกองทัพบกมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารภายในประเทศ สนับสนุนการทำงานของรัฐบาล เผยแพร่ความเป็นมืออาชีพทางทหาร และโจมตีพรรคการเมืองฝ่ายค้านโดยเฉพาะพรรคอนาคตใหม่ และพรรคก้าวไกล โดยมีความเข้มข้นอย่างมากในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 จากเหตุกราดยิงโคราช จ.นครราชสีมา ที่มีผู้เสียชีวิต 30 ราย และการยุบพรรคอนาคตใหม่ โดยพบว่ามีการทำงานแบบสอดประสานกัน แต่มีประสิทธิภาพต่ำ เพราะบัญชีทวิตเตอร์ส่วนใหญ่ไม่มีผู้ติดตามและไม่ได้รับการมีส่วนร่วม (engagement) อาจเป็นเพราะบัญชีส่วนใหญ่ดำเนินการในระยะเวลาที่จำกัด สร้างขึ้นในเดือนมกราคม 2563 และบัญชีทั้งหมด ยกเว้นสองบัญชี หยุดการเคลื่อนไหวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563ประเด็นสำคัญ คือ เครือข่ายที่ถูกทวิตเตอร์ระงับบัญชีมีส่วนร่วมในการส่งเสริมภาพลักษณ์ของกองทัพไทย และวิพากษ์วิจารณ์นักการเมืองจากพรรคอนาคตใหม่ และ พรรคก้าวไกล มักจะเน้นไปที่เหตุการณ์เฉพาะ เช่น กรณีที่ศาลตัดสินเรื่องการที่นายธนาธรให้กู้ยืมเงินแก่พรรคอนาคตใหม่ ที่ส่งผลให้พรรคถูกยุบในเวลาต่อมา และเหตุการณ์กราดยิงโคราช กรณีนี้เครือข่ายพยายามเปลี่ยนประเด็นการวิพากษ์วิจารณ์ ให้แยกออกจากมือกราดยิง (ซึ่งเป็นข้าราชการทหาร) และเน้นย้ำถึงการตอบสนองของกองทัพบกต่อวิกฤตที่เกิดขึ้นได้ดีเพียงใดมากกว่าบัญชีทวิตเตอร์ 926 บัญชี ส่วนใหญ่สร้างขึ้นระหว่างเดือนธันวาคม 2562 ถึงเดือนมกราคม 2563 และข้อความส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2563 มีเพียงสองบัญชีที่ยังคงเคลื่อนไหวต่อไป หลังจากวันที่ 2 มีนาคม 2563 ซึ่งเชื่อว่า ทวิตเตอร์ดำเนินการลงโทษไปในไม่ช้า และด้วยความที่การเข้ามามีอิทธิพลที่ค่อนข้างไม่ซับซ้อนและมีการเข้าถึงที่จำกัด ทำให้การมีส่วนร่วมในทวิตเตอร์ของเครือข่ายดังกล่าวโดยรวมอยู่ในระดับต่ำ โดยพบว่า 684 บัญชี ไม่มีผู้ติดตาม และการมีส่วนร่วมโดยเฉลี่ยต่อทวีตมีเพียง 0.26 ครั้งเท่านั้นบัญชีเหล่านี้มักจะอาศัยกลยุทธ์พื้นฐานบางประการ เช่น การตอบกลับเป็นจำนวนมาก พร้อมข้อความสนับสนุนไปยังทวีตจากบัญชีหน่วยประชาสัมพันธ์ทหารบก การตั้งเป้าหมายและสอดประสานการโจมตีไปยังบัญชีฝ่ายต่อต้าน โดยรวมแล้วบัญชีมีการหยุดชะงักเล็กน้อย หลายบัญชีมีการลงประวัติส่วนตัวที่ว่างเปล่า และการใช้รูปภาพโปรไฟล์ที่ขโมยมาจากคนอื่น