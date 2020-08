“หมอบุ๋ม” โชว์ลีลาเต้นเพียงเบาๆ โซเชียลแห่ชม ทำใจละลายกันทั้งประเทศ (ชมคลิป)

เมื่อวันที่ 8 ส.ค. เฟซบุ๊ก “Panprapa Yongtrakul” หรือ หมอบุ๋ม น.ส.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. นอกจากมีรอยยิ้มใบหน้าที่สวยกระชากใจ ล่าสุด ได้โพสต์คลิปขณะตนเองโชว์สเต็ปเต้นภายในงาน ซึ่งจัดโดย กระทรวงสาธารณสุข ในงานสัมมนา สสจ. “รู้รักสามัคคี All for one 2020” ที่เขาใหญ่ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาโดยมีเนื้อหาโพสต์ว่า “สัมมนา สสจ. กระทรวงสาธารณสุข All for one 2020 หมอบุ๋มรายงานตัว”ทั้งนี้ โพสต์ดังกล่าวมีชาวเน็ตให้ความสนใจมากมาย โดยเฉพาะหนุ่มๆ ต่างแห่แสดงความคิดเห็นชื่นชมว่าเป็นภาพที่น่ารักมาก โดยโพสต์นี้มียอดกดไลก์ถึง 1,100 ครั้งด้วยกันอย่างไรก็ตาม แพทย์หญิง พรรณประภา ยงค์ตระกูล หรือ หมอบุ๋ม ผู้ช่วยโฆษก ศบค. มีดีกรีเคยดำรงตำแหน่งนางสาวไทย คนที่ 44 ของไทย ปัจจุบัน หมอบุ๋ม อายุ 32 ปี เข้าพิธีวิวาห์แล้วเมื่อปี 2560 และเคยเป็นอดีตผู้ประกาศข่าวราชสำนักของสำนักข่าวไทย ช่อง 9 MCOT HD30 รวมถึงเป็นเจ้าของ Panprapa Clinic คลินิกเวชกรรมความงามแบบครบวงจรอีกด้วย