ยลโปสเตอร์ BNK48 หาเสียงเลือกตั้ง AKB48 “เฌอปราง” หวังติดที่ 16

งวดเข้ามาทุกขณะสำหรับการเลือกตั้งซิงเกิ้ลที่ 53 ของวงไอดอลสาว เอเคบี 48 ที่ในครั้งนี้ได้มีสมาชิกจากประเทศไทยกับวงน้องสาว บีเอ็นเค 48 สมัครลงชิงชัยกับผู้สมัครจากวงในตระกูล 48 ทั้ง AKB48, SKE48, NMB48, HKT48, NGT48, STU48 ของญี่ปุ่น และ TPE48 จากไต้หวันด้วยนั้น วานนี้ (15 พ.ค.) ได้มีการเปิดเผยภาพโปสเตอร์ที่ใช้ในการหาเสียงของผู้สมัครทั้งหมดผ่านทางแอปพลิเคชัน โชว์รูม จำหน่ายผ่านหนังสือ AKB48 General Election Official Guide Book ราคา 100 เยน (30 บาท) ในวันนี้ (16 พ.ค.) เป็นวันแรก ทั้งนี้ ภายในหนังสือเล่มดังกล่าวได้ตีพิมพ์ข้อมูลของสมาชิกทุกคน พร้อมความคาดหวังในลำดับที่่คิดว่าตนเองจะได้รับการเลือกตั้งขณะที่สมาชิก BNK48 หลายคนก็เริ่มเผยแพร่ภาพโปสเตอร์ของตนเองแล้ว อาทิ “เฌอปราง อารีย์กุล” กัปตันของวง ได้เขียนข้อความระบุว่า “งานเลือกตั้งของ AKB48 ใกล้เข้าแล้วล่ะค่ะ!! กิจกรรมที่ยิ่งใหญ่และเป็นที่จับตาของแฟนๆ ทั่วโลก งานที่เฌอไม่เคยคิดฝันว่าจะมีโอกาสได้เข้าร่วมมาก่อน แต่โอกาสก็มาถึงแล้ว ต้องเป็นประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่มากแน่ๆ เลย การได้ขึ้นไปอยู่ตรงนั้นพร้อมกับรุ่นพี่ทุกๆ คน ได้ไปประกาศชื่อของ BNK48 ทำให้เมืองไทยเป็นที่รู้จักมากขึ้น ตื่นเต้นจัง! และเป้าหมายคืออันดับที่ 16 ค่ะ ถึงแม้อาจจะเป็นกำแพงที่สูง แต่ก็อยากจะสู้ อยากทำให้เต็มที่ที่สุดโดยไม่กลัวความผิดหวังค่ะ ไปให้สุด! ยังไงก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้พวกเรา BNK48 ด้วยนะคะ”“แถ่น แท้น!! โปสเตอร์งานเลือกตั้งของข้าพเจ้าเอง ใกล้จะได้ไปงานเลือกตั้งที่ญี่ปุ่นแล้ว ตื่นเต้น อยากไปๆๆ 5555 ตอนออกแบบโปสเตอร์คือบอกเขาแค่อยากได้แบบเท่ๆ เรียบๆ แล้วก็มีธง BNK48 อยู่ข้างหลังค่ะ ก็ได้ออกมาเรียบร้อย ตรงตามที่บอกเป๊ะๆ เลยค่ะ” เจนนิษฐ์ โอ่ประเสริฐ รองกัปตันทีม BIII“นี่ก็เป็นครั้งแรกของคุณไข่เลยค่ะที่ได้ร่วมงานเลือกตั้งแล้วก็ร่วมงานกับรุ่นพี่ AKB48 และสมาชิก 48G วงอื่นๆ เป็นอีกหนึ่งอย่างที่อยากทำในฐานะสมาชิก BNK48 ที่อยากให้วงของเราเป็นที่รู้จักมากขึ้น แล้วก็เป็นวงที่ต่างประเทศยอมรับค่ะ มาร่วมเป็นกำลังใจให้คุณไข่ และเพื่อนๆ BNK48 ในงานเลือกตั้งครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะ ตื่นเต้นมากๆแต่ว่าต้องตั้งใจทำสิ่งที่อยู่ตรงหน้าให้มากกว่า! สู้ๆ” ไข่มุก วรัทยา ดีสมเลิศ สมาชิกทีม BIII“สวัสดีค่า นิ้ง BNK48 ค่า ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ ถ้าหลังประตูนั้นมีความฝันอยู่จงทุบเข้าไปจนกว่าประตูนั้นจะเปิดออก งานเลือกตั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยที่นิ้งและเพื่อนๆ ได้มีโอกาสได้ลงเลือกตั้งร่วมกับวงพี่มากมาย เป้าหมายของนิ้งได้ก้าวไปอีกขั้นแล้ว ขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนิ้งนะคะ นิ้งจะทำให้เต็มที่ ที่สุดเลยค่า” นิ้ง มนัญญา เกาะจู สมาชิกฝึกหัด“สวัสดีค่ะ ชอบโปสเตอร์ไหมคะ จ๋าอยากใส่ชุดนี้เพราะอยากแสดงออกถึงวิถีไทยที่มีคุณค่า และสนุกสนาน การเลือกตั้งครั้งนี้ก็เช่นกันอยากให้ทุกคนมาสนุกสนานกับจ๋าค่ะ อันดับที่ 65 คืออันดับที่จ๋าหวัง ถึงโอกาสมันจะน้อย แต่ก็ขอให้จ๋าได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่า จ๋ามีความตั้งใจ และอยากให้ทุกคนมีความสุข อาจจะสมหวังหรือผิดหวัง ชีวิตก็เหมือนอาหาร มีหลายรสชาติ ถ้าเราไม่ลอง เราก็จะไม่รู้รส ถือว่าเราโชคดีที่ได้ลองทุกรสชาติ เพราะเรารักเราจึงทำมันอย่างมีความสุขค่ะ มาร่วมสร้างฝันไปพร้อมกับจ๋านะคะ ขอให้จ๋าได้สู้ค่ะ” จ๋า ณปภัช วรพฤทธานนท์ สมาชิกทีม BIIIนอกจากนี้ สมาชิกทวิตเตอร์ mitsutaso ก็ได้โพสต์ภาพข้อมูลในหนังสือไกด์บุ๊ก โดยพบว่า “เฌอปราง” คาดหวังว่าอยากจะติดในลำดับที่ 16 เช่นเดียวกับ “ซัทจัง สวิชญา ขจรรุ่งศิลป์” สมาชิกลูกครึ่งไทยญี่ปุ่นที่มีอายุน้อยที่สุดในรุ่นที่ 1 ขณะที่ “มิวสิค แพรวา สุธรรมพงษ์” สมาชิกทีม BIII ที่เริ่มได้รับความนิยมในญี่ปุ่น ก็ตั้งเป้าหมายจะติดในลำดับที่ 24 ส่วนคนอื่นๆ ได้แก่ “อิสึตะ รินะ” อดีตสมาชิก AKB48 ที่ย้ายมาอยู่เมืองไทยก็คาดหวังในลำดับที่ 30 “จ๋า” ตั้งเป้าไว้ลำดับที่ 65 “เคท กรภัทร์ นิลประภา” สมาชิกทีม BIII ตั้งเป้าไว้ลำดับที่ 96 “เจนนิษฐ์” ตั้งเป้าไว้ลำดับที่ 97 “นิ้ง” ตั้งเป้าไว้ลำดับที่ 99 “ไข่มุก” ตั้งเป้าไว้ลำดับที่ 100 และ “มิโอริ โอคุโบะ” สมาชิกชาวญี่ปุ่น ที่เพิ่งได้ร่วมแสดงละครเรื่องโรมิโอ แอนด์ จูเลียต ที่ญี่ปุ่น ร่วมกับสมาชิกในตระกูล 48 ที่ผ่านการคัดเลือก เรนัจจิโซเซ็งเคียว โดยตั้งเป้าไว้ที่ติด 1 ใน 100อย่างไรก็ตาม การเลือกตั้ง AKB48 ในปีนี้ถือเป็นครั้งที่ 10 และเป็นครั้งแรกที่เปิดโอกาสให้สมาชิกจากนอกญี่ปุ่นสามารถลงสมัครได้ด้วย โดยมีสมาชิก BNK48 จำนวน 10 คน ที่เข้าร่วมชิงชัยกับผู้สมัครทั้งหมด 339 ชีวิต ซึ่งการประกาศผลเลือกตั้งจะเกิดขึ้นที่เมืองนาโกย่า จ.ไอจิ ในวันที่ 16 มิถุนายนนี้ ซึ่งสมาชิกที่ได้รับการเลือกตั้งลำดับที่ 1-16 จะได้เป็นเซมบัทสึ ในซิงเกิ้ลที่ 53 ของ AKB48 ส่วนลำดับที่ 17-32 จะได้มีผลงานซิงเกิ้ลรองหน้า บี ในฐานะ Under Girls, ลำดับที่ 33-48 จะได้เป็น Next Girls ลำดับที่ 49-64 จะได้เป็น Future Girls ลำดับที่ 65-80 จะได้เป็น Upcoming Girls และลำดับที่ 81-100 จะได้เป็น The 10th AKB48 Sekai Senbatsu Sousenkyo Kinen Waku ซึ่งหากสมาชิก BNK48 ได้รับการคัดเลือก ก็จะต้องมาทำกิจกรรมร่วมกับสมาชิกในตระกูล 48 คนอื่นๆ ที่ประเทศญี่ปุ่นส่วนผลการเลือกตั้งนั้นนับจากคะแนนโหวตที่ให้แฟนคลับโหวตผ่านรหัสที่แถมมากับการซื้อซีดีในซิงเกิลที่ 52 ของ AKB48 และช่องทางอื่นๆ โดยในปีที่ผ่านมา “ริโนะ ซาชิฮาระ” สมาชิกจากวง HKT48 ผู้ชนะการเลือกตั้ง 3 สมัยซ้อน ได้รับคะแนนโหวตสูงสุดถึง 246,376 คะแนน ขณะที่ในประเทศไทยแฟนคลับกลุ่มต่างๆ ได้เริ่มมีการระดมทุนเพื่อซื้อซีดีนำรหัสมาใช้ในการโหวตกันแล้ว