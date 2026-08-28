ดีเดย์วิ่งฟรีตลอดสาย ‘M82 บางขุนเทียน-บ้านแพ้ว’ ทุกวัน ทั้งวัน

เริ่มแล้ว มอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียน–บ้านแพ้ว 25 กม. ตลอด 24 ชั่วโมง เชื่อมกรุงเทพฯ สู่ภาคใต้ เร่งรัดงานส่วนที่เหลือ คาดเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทาง ปี 2572
(28 ส.ค.69) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เป็นประธานเปิดทดลองให้บริการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์)หมายเลข 82 (M82) เพิ่มเติมช่วงเอกชัย–บ้านแพ้วส่งผลให้ประชาชนสามารถใช้ทางยกระดับบนถนนพระราม 2 ได้ต่อเนื่อง ตั้งแต่ต่างระดับบางขุนเทียน ผ่านเอกชัย ถึงบ้านแพ้ว รวมระยะทางประมาณ 25 กิโลเมตร ฟรีทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เป็นหมุดหมายสำคัญของการแก้ไขปัญหาการเดินทางบนถนนพระราม 2 ซึ่งเป็นเส้นทางหลัก เชื่อมกรุงเทพมหานครสู่ภาคใต้ โดย M82 จะช่วยแยกการจราจรระยะไกล ออกจากการจราจรในพื้นที่ แบ่งเบาปริมาณรถบนถนนด้านล่าง และเพิ่มความคล่องตัว ในการเดินทางโดยเฉพาะช่วงวันหยุดและช่วงเทศกาล
ประชาชน ใช้ทางขึ้น–ลง M82 ได้ 4 แห่ง ได้แก่ ด่านพันท้ายนรสิงห์ ด่านมหาชัย 1 ด่านมหาชัย 2 และด่านบ้านแพ้ว ก่อนเชื่อมต่อกับถนนพระราม 2 มุ่งหน้าสู่จังหวัดสมุทรสงคราม ทางแยกต่างระดับวังมะนาว จังหวัดราชบุรี และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคใต้ ส่วนด่านสมุทรสาคร 1 และด่านสมุทรสาคร 2 ยังไม่เปิดให้ใช้งาน เนื่องจากอยู่ระหว่างก่อสร้าง
การเปิด M82 ฟรีตลอดสาย เป็นการนำโครงสร้างพื้นฐานส่วนที่มีความพร้อมมาเปิดให้ประชาชนใช้ประโยชน์ โดยช่วงบางขุนเทียน–เอกชัย ระยะทาง 8.3 กิโลเมตร เปิดทดลองให้บริการตั้งแต่ 22 ตุลาคม 2568 และวันนี้(28ส.ค.69) เปิดเพิ่มเติมช่วงเอกชัย–บ้านแพ้วอีก 16.4 กิโลเมตร ทำให้สามารถใช้เส้นทางได้ต่อเนื่องรวมประมาณ 25 กิโลเมตร
มอเตอร์เวย์ M82 ยังเชื่อมต่อกับมอเตอร์เวย์หมายเลข 9 (M9) หรือถนนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้และด้านตะวันตก รวมถึงโครงการทางพิเศษสายพระราม 3–ดาวคะนอง–วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯด้านตะวันตก ทำให้เกิดโครงข่ายคมนาคมต่อเนื่องจากกรุงเทพฯ ผ่าน จ.สมุทรสาคร สู่ภาคตะวันตกและภาคใต้ ช่วยลดเวลา,ต้นทุนการเดินทางและต้นทุนขนส่ง,เชื่อมพื้นที่เศรษฐกิจ ฐานการผลิต ศูนย์กลางอุตสาหกรรม แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สนับสนุนการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และระบบโลจิสติกส์ของประเทศ
ด้านนายปิยพงษ์ จิวัฒนกุลไพศาล อธิบดีกรมทางหลวง กล่าวว่า ได้ตรวจสอบความพร้อมด้านโครงสร้างทางยกระดับ ป้าย เครื่องหมายจราจร อุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย พร้อมจัดเตรียมเจ้าหน้าที่และหน่วยปฏิบัติการดูแลประชาชน โดยเมื่อ 26 สิงหาคม 2569 วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) ร่วมกับคณะอนุกรรมาธิการการคมนาคม วุฒิสภา และกรมทางหลวง ลงพื้นที่ตรวจสอบความปลอดภัยทางถนน (Road Safety Audit: RSA) เพื่อประเมินความพร้อมก่อนเปิดทดลองให้บริการ พร้อมประสานตำรวจทางหลวง ตำรวจภูธร หน่วยกู้ภัย และหน่วยงานในพื้นที่ บริหารจราจรและช่วยเหลือกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง
โดยในระหว่างการเปิดทดลองใช้เส้นทาง กรมทางหลวง กำหนดให้รถยนต์ 4 ล้อใช้ความเร็วไม่เกิน 80 กิโลเมตรต่อชั่วโมง, ส่วนรถบรรทุกและรถโดยสารใช้ความเร็วไม่เกิน 65 กิโลเมตรต่อชั่วโมง และไม่อนุญาตให้คนเดินเท้า รถจักรยาน รถจักรยานยนต์ทุกขนาด รถสามล้อ และรถล้อเลื่อนทุกประเภทใช้ทางยกระดับ M82 โดยยังสามารถใช้ถนนพระราม 2 ด้านล่างได้ตามปกติ โดยขอความร่วมมือประชาชน ปฏิบัติตามป้าย เครื่องหมายจราจร และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่จอดรถบนทางยกระดับหรือบริเวณที่ไม่ได้จัดไว้
ปัจจุบันงานโยธาของ M82 มีความก้าวหน้า 98 %โดยจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้แล้วเสร็จตามแผนภายในปี 2569 ส่วนการติดตั้งระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางและระบบควบคุมจราจรคาดว่า จะเริ่มปี 2570 และมีเป้าหมายเปิดให้บริการเต็มรูปแบบ พร้อมจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี 2572