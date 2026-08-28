เปิดพื้นที่เสี่ยง น้ำหลาก-ดินถล่ม 29 ส.ค.–2 ก.ย.69

29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2569 มีหลายพื้นที่ ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจากภัยน้ำหลากและดินโคลนถล่ม ควรเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์
สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) ออกประกาศฉบับที่ 1/2569 เรื่อง “เฝ้าระวังน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่ง” หลังจากได้ติดตามการคาดการณ์สภาพอากาศ พบหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกี๋ย ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย มีกำลังค่อนข้างแรง ทำให้ประเทศไทย จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง โดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาค
สทนช. ได้ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์น้ำตามฝนคาดการณ์ จากกรมอุตุนิยมวิทยา และสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) และการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงน้ำหลากและพื้นที่เสี่ยงดินโคลนถล่มบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ จาก กรมทรัพยากรน้ำและกรมทรัพยากรธรณี พบว่า มีพื้นที่เสี่ยงต้องเฝ้าระวังในช่วงวันที่ 29 สิงหาคม – 2 กันยายน 2569 ดังนี้
1. พื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขัง น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม
1.1 ภาคเหนือ จังหวัดแม่ฮ่องสอน (อำเภอขุนยวม ปาย และสบเมย) จังหวัดเชียงราย (อำเภอเชียงแสน แม่สาย พญาเม็งราย แม่ฟ้าหลวง แม่จัน ดอยหลวง เวียงป่าเป้า และเชียงของ) จังหวัดเชียงใหม่ (อำเภอพร้าว เชียงดาว ฝาง แม่อาย เวียงแหง ไชยปราการ และอมก๋อย) จังหวัดน่าน (อำเภอนาน้อย ทุ่งช้าง สองแคว เวียงสา บ่อเกลือ และปัว) จังหวัดแพร่ (อำเภอร้องกวาง และสอง) จังหวัดพะเยา (อำเภอแม่ใจ จุน เชียงคำ และปง) จังหวัดเพชรบูรณ์ (อำเภอหล่มสัก และเขาค้อ) จังหวัดตาก (อำเภอแม่สอด อุ้มผาง และท่าสองยาง) และจังหวัดพิษณุโลก (อำเภอวังทอง และนครไทย)
1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดหนองคาย (อำเภอศรีเชียงใหม่ ท่าบ่อ รัตนวาปี และสระใคร) จังหวัดบึงกาฬ (อำเภอเซกา บึงโขงหลง และบุ่งคล้า) จังหวัดนครพนม (อำเภอเมืองนครพนม นาแก ศรีสงคราม และปลาปาก) จังหวัดสกลนคร (อำเภอคำตากล้า เมืองสกลนคร วานรนิวาส วาริชภูมิ อากาศอำนวย และพังโคน) และจังหวัดร้อยเอ็ด (อำเภอพนมไพร และเสลภูมิ)
1.3 ภาคตะวันตก จังหวัดกาญจนบุรี (อำเภอสังขละบุรี ไทรโยค และทองผาภูมิ)
1.4 ภาคตะวันออก จังหวัดจันทบุรี(อำเภอเมืองจันทบุรีขลุง โป่งน้ำร้อน เขาคิชฌกูฏ และมะขาม) และจังหวัดตราด (อำเภอเมืองตราด บ่อไร่ เขาสมิง และคลองใหญ่)
2. เฝ้าระวังระดับน้ำเพิ่มขึ้นอย่างฉับพลันและระดับน้ำล้นตลิ่งและท่วมขัง ในพื้นที่ลุ่มต่ำบริเวณแม่น้ำสายหลักและลำน้ำสาขาของน้ำยวม บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม่น้ำกก บริเวณจังหวัดเชียงราย แม่น้ำน่าน บริเวณจังหวัดน่าน แม่น้ำเมย บริเวณจังหวัดตาก แม่น้ำยม บริเวณจังหวัดแพร่ สุโขทัย และพิจิตร แม่น้ำแควน้อยและลำน้ำเฟี้ย บริเวณจังหวัดพิษณุโลก และลำน้ำยัง บริเวณจังหวัดร้อยเอ็ด
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับมือ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโปรดดำเนินการ
1. ติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีฝนตกสะสมมากกว่า 90 มิลลิเมตร ในช่วงเวลา 24 ชั่วโมง และพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมอยู่เป็นประจำ
2. ตรวจสอบ ซ่อมแซม แนวคันบริเวณริมแม่น้ำ และเร่งกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ พร้อมวางแผนการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสม ปรับการบริหารจัดการน้ำในแหล่งเก็บกักน้ำขนาดใหญ่ ขนาดกลาง ขนาดเล็ก น้ำในลำน้ำ รวมถึงเขื่อนระบายน้ำและประตูระบายน้ำ ให้สอดคล้องกันตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและ อิทธิพลของการขึ้น – ลง ของน้ำทะเล โดยการเร่งระบายและพร่องน้ำรองรับสถานการณ์ฝนที่คาดว่าจะตกหนัก
3. เตรียมแผนรับสถานการณ์น้ำหลาก เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องจักรเครื่องมือ กำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ ลอกท่อระบายน้ำ และบูรณาการความพร้อมให้ความช่วยเหลือได้ทันที
4. ประชาสัมพันธ์สถานการณ์น้ำ และแจ้งเตือนล่วงหน้า ให้ประชาชน ที่คาดว่า จะได้รับผลกระทบเตรียมพร้อมในการอพยพได้ทันท่วงที หากเกิดสถานการณ์