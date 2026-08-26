เคลียร์ปมร้อนอายัดบัญชี! ธปท.แจงเกณฑ์ปราบบัญชีม้า - คู่คืนสิทธิผู้สุจริต

ธปท.ชี้แจงแนวทางแก้ปัญหาอายัดบัญชี ย้ำยังเดินหน้ามาตรการสกัดบัญชีม้าเข้มข้น ควบคู่เร่งปลดล็อกให้ "ผู้สุจริต" กลับมาใช้บริการได้โดยเร็ว ส่วนกรณีที่ยังไม่สามารถปลดระงับได้ ต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) รับทราบและเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนบางส่วนจากการถูกระงับบัญชีภายใต้มาตรการจัดการบัญชีม้า โดยเฉพาะผู้ที่ไม่ได้มีเจตนาเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด แต่ต้องเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบก่อนกลับมาใช้บริการทางการเงินได้ตามปกติ
นายสักกะภพ พันธ์ยานุกูล ผู้ช่วยผู้ว่าการ สายกำกับระบบการชำระเงินและผู้ใช้บริการทางการเงิน ธปท. ชี้แจงว่า ที่ผ่านมา ธปท. ให้ความสำคัญกับการดำเนินการ 2 ด้านควบคู่กัน คือ การสกัดบัญชีที่มีความเสี่ยงให้รวดเร็ว เพื่อป้องกันเงินของผู้เสียหายถูกโอนต่อ และการเร่งตรวจสอบและปลดระงับให้ผู้สุจริตสามารถกลับมาใช้บริการทางการเงินได้โดยเร็วด้วย
สำหรับการขอปลดระงับบัญชี การยื่นคำขอกับธนาคารใดธนาคารหนึ่ง อาจไม่สามารถปลดระงับทุกบัญชีได้โดยอัตโนมัติ เพราะช่องทางและผู้รับผิดชอบในการพิจารณาจะแตกต่างกัน ตามระดับความเสี่ยงและเหตุที่บัญชีถูกระงับ ดังนี้
- บัญชีม้าดำและม้าเทาเข้ม เป็นบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากผู้เสียหายได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พิสูจน์แล้วว่าบัญชีดังกล่าวมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด เจ้าของบัญชีจึงต้องยื่นขอปลดระงับกับสำนักงาน ปปง. และ สอท. ตามลำดับ
- บัญชีม้าเทาอ่อน เป็นบัญชีที่มีผู้เสียหายจากการหลอกลวง แต่ผู้เสียหายยังไม่ได้ไปแจ้งความ ดังนั้น เจ้าของบัญชีต้องขอปลดระงับเป็นรายบัญชีกับธนาคารที่มีบัญชีเกี่ยวข้องโดยตรงกับความเสียหาย และเมื่อดำเนินการปลดระงับครบทุกบัญชีที่เกี่ยวข้องแล้ว จึงจะสามารถปลดรายชื่อได้
- บัญชีม้าน้ำตาลเข้ม เป็นบัญชีที่ธนาคารตรวจพบพฤติกรรมผิดปกติ และมั่นใจเพียงพอที่จะแจ้งธนาคารอื่นรวมถึงเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการต่อแม้ยังไม่มีผู้เสียหาย ดังนั้น เจ้าของบัญชี ต้องขอปลดระงับกับธนาคารที่ตรวจพบพฤติกรรมน่าสงสัยในบัญชีดังกล่าว
การระงับบัญชีเพื่อตรวจสอบไม่ได้หมายความว่า เจ้าของบัญชี ถูกตัดสินว่า เป็นผู้กระทำความผิด แต่เป็นมาตรการเพื่อป้องกันไม่ให้เงินที่อาจเกี่ยวข้องกับการทุจริตถูกโอนหรือเคลื่อนย้ายออกไปในระหว่างการตรวจสอบ โดยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องสามารถชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงหลักฐานเพื่อเข้าสู่กระบวนการพิจารณาปลดระงับได้
บางกรณี ที่ยังไม่สามารถปลดระงับได้ อาจอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเพิ่มเติม หรือข้อมูลและหลักฐานยังไม่เพียงพอที่จะยืนยันที่มาของธุรกรรมและแหล่งที่มาของเงิน จึงจำเป็นต้องมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเชิงลึก (Enhanced Due Diligence: EDD) เพื่อให้มั่นใจว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะไม่กลับเข้าสู่ระบบการเงิน ขณะเดียวกันต้องไม่ทำให้ผู้สุจริตได้รับผลกระทบนานเกินความจำเป็น
นายสักกะภพ กล่าวด้วยว่า มาตรการจัดการบัญชีม้า เป็นความร่วมมือระหว่าง ธปท. สถาบันการเงิน ปปง. สอท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อป้องกันและสกัดกั้นเส้นทางการเงินของมิจฉาชีพ โดยในช่วงที่มีการดำเนินมาตรการร่วมกัน ความเสียหายจากการหลอกลวงให้ผู้เสียหายโอนเงินเอง มีแนวโน้มลดลง จากระดับสูงสุด 8,590 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2567 เหลือประมาณ 1,810 ล้านบาทในไตรมาส 2 ปี 2569
ธปท. ตระหนักว่าประสิทธิผลของมาตรการต้องดำเนินควบคู่กับการลดผลกระทบต่อประชาชนผู้สุจริต จึงได้กำชับสถาบันการเงินให้สื่อสารกับลูกค้าที่ได้รับผลกระทบอย่างชัดเจน โดยเฉพาะเหตุของการระงับบัญชี หน่วยงานหรือธนาคารที่ต้องติดต่อ เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ และขั้นตอนในการขอทบทวนหรือปลดระงับ เพื่อให้ประชาชนไม่ต้องเสียเวลาไปติดต่อผิดช่องทาง และสามารถเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบได้รวดเร็วขึ้น