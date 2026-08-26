จุดพลุ‘Thailand Focus 2026’ ดึงทุนนอก คืนเรดาร์หุ้นไทย

77 บจ. เปิดแผนธุรกิจรับนักลงทุนทั่วโลก ในงาน“Thailand Focus 2026 : Reignite Thailand”
เปิดฉาก Thailand Focus 2026 เวทีระดับโลก ดึงดูดนักลงทุนสถาบันจากต่างประเทศให้เข้ามาลงทุนในตลาดทุนไทย นายอัสสเดช คงสิริ กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดทุนไทย มีพัฒนาการเชิงบวกที่โดดเด่น เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน โดย SET Index ปรับตัวสูงขึ้นจากระดับ 1,200 จุดปีที่แล้ว มาอยู่ที่ 1,600 จุดในปัจจุบัน ขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน เพิ่มขึ้นจากต่ำกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปีก่อน ขึ้นมาเฉลี่ยอยู่ที่มากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ฯ และกระแสเงินทุนต่างประเทศพลิกฟื้นจากไหลออกสุทธิ 3,000 ล้านดอลลาร์ฯในปีก่อน มาเป็นไหลเข้าสุทธิมากกว่า 2,000 ล้านดอลลาร์ฯในปีนี้
นายอัสสเดช กล่าวว่า บรรยากาศการลงทุนในตลาดหุ้นไทย กลับมามีความโดดเด่นอีกครั้ง โดย SET Index ปรับเพิ่มขึ้นเกือบ 30% นับตั้งแต่ต้นปี สูงสุดเป็นอันดับที่ 4 ของโลก สะท้อนความเชื่อมั่นของผู้ลงทุน ที่กลับมาอย่างชัดเจน ท่ามกลางปัจจัยสนับสนุน เช่น กระแสเงินลงทุนจากต่างชาติที่ไหลเข้าต่อเนื่อง, มุมมองด้านความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ที่ได้รับการปรับดีขึ้นจากสถาบันจัดอันดับชั้นนำระดับโลก ,นโยบายเศรษฐกิจของภาครัฐ ที่มีทิศทางชัดเจนและมุ่งสร้างการเติบโตในระยะยาว ขณะเดียวกัน ภาคธุรกิจไทย ยังมีพื้นฐานที่แข็งแกร่ง มีศักยภาพในการปรับตัว และสามารถเปลี่ยนความท้าทายจากบริบทเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วให้เป็นโอกาส ในการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ในมุมมองของนักลงทุนต่างชาติและในประเทศ อุตสาหกรรมที่เป็นเป้าหมายสำคัญประกอบด้วยโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล เช่น Data Center, Semiconductor และอุตสาหกรรมการประกอบยานยนต์ไฟฟ้า (EV) ซึ่งมีการยื่นขอลงทุนผ่าน BOI เป็นจำนวนมหาศาล สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นต่อเสถียรภาพของนโยบาย หลังการเลือกตั้ง ที่ทำให้นักลงทุนต่างชาติเริ่มเปลี่ยนจาก "การจับตามอง" มาเป็นการ "ลงทุนจริง" มากขึ้น
หนึ่งในกลุ่มอุตสาหกรรมที่นักลงทุนสถาบันให้ความสนใจสูงสุดคือ กลุ่มสถาบันการเงินหรือแบงก์ไทย โดยมีประเด็นที่นักลงทุนต่างชาติ ให้ความเห็นว่า "เพดานการถือหุ้นของชาวต่างชาติ" (Foreign Limit) ที่กำหนดไว้ 49% อาจเป็นข้อจำกัดในการลงทุนเพิ่ม แม้จะยังไม่มีการหารืออย่างเป็นทางการกับธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อขยายเพดานนี้ แต่ตลาดหลักทรัพย์ฯ มองว่าพื้นฐาน (Fundamental) และกำไรของบริษัทเป็นปัจจัยหลักที่ดึงดูดเม็ดเงินมากกว่าตัวเลขเพดานการถือหุ้น
สิ่งที่นักลงทุนต้องการเห็นมากที่สุด คือ การเจริญเติบโตของธุรกิจ หากนโยบายเศรษฐกิจ ตัวเลขสถิติต่างๆ และการลงทุน ยังเติบโตและได้รับการผลักดันอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการทีธรรมาภิบาล (Corporate Governance) และความยั่งยืน (Sustainability) สิ่งเหล่านี้จะเป็นจุดสำคัญที่สร้างความน่าสนใจต่อนักลงทุน และการสื่อสารอะไรออกไป ก็ต้องทำให้ได้ด้วย เพื่อรักษาความน่าเชื่อถือ
“Thailand Focus 2026: Reignite Thailand” จัดระหว่าง 26-28 สิงหาคม 2569 ที่ โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ มีบริษัทจดทะเบียน(บจ.)ไทย เข้าร่วมพบปะและให้ข้อมูลแก่นักลงทุนสถาบันแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่มย่อยมากถึง 77 บริษัท จากทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ทั้งใน SET และ mai เพื่อแสดงถึงทิศทางและศักยภาพในการเติบโต และเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปีของการจัดงาน Thailand Focus จึงได้มีการจัดเวทีประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารระดับสูงของตลาดหลักทรัพย์ในภูมิภาคเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือและการสนับสนุนซึ่งกันและกันอย่างยั่งยืนในระยะยาว