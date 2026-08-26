โค้งสุดท้าย ยื่นทบทวนสิทธิบัตรคนจน ถึง 31 ส.ค.นี้

31 สิงหาคม 2569 เป็นวันสุดท้าย ที่เปิดให้ผู้ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ สวัสดิการแห่งรัฐปี69 ยื่นขอทบทวนสิทธิได้ ล่าสุดมีผู้ยื่นทบทวนสิทธิแล้วกว่า 4.7 ล้านราย
นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 โดยข้อมูล ณ 26 สิงหาคม 2569 มีผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) 3,139,886 ราย ขณะนี้มีผู้ดำเนินการยืนยันตัวตน(e-KYC) สำเร็จแล้ว 2,510,504 ราย คิดเป็นร้อยละ 80
ในส่วนของผู้ที่ไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ 9,314,253 ราย มีผู้ยื่นทบทวนสิทธิแล้ว 4,767,301 ราย ซึ่งผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เห็นว่า ผลการตรวจสอบอาจมีความคลาดเคลื่อนหรือข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน สามารถรักษาสิทธิของตนและยื่นขอทบทวนสิทธิได้จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2569 ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ, แอปพลิเคชั่นเป๋าตัง ,แอปพลิเคชั่นทางรัฐ ,หรือ สาขาของ 5 ธนาคาร ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
หากมีข้อมูล ที่ต้องปรับปรุงเพื่อให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน สามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของข้อมูลหรือศูนย์ประสานงาน One Stop Service (OSS) ระดับอำเภอ ซึ่งพร้อมให้บริการอำนวยความสะดวก โดยสามารถดำเนินการได้ภายในวันที่ 20 กันยายน 2569
ประชาชน สามารถติดตามสถานะการยื่นขอทบทวนสิทธิได้ผ่านเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ https://welfare.mof.go.th หรือ https://บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th โดยกระทรวงการคลัง จะประกาศผลการทบทวนสิทธิในวันที่ 30 กันยายน 2569 ซึ่งผู้ที่ผ่านคุณสมบัติที่ต้องยืนยันตัวตน (e-KYC) ต้องดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจะสามารถเริ่มใช้สิทธิได้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 เป็นต้นไป