เช็กตลาดก่อนสารทจีน ‘หมู ไก่ ผักผลไม้ ราคาปกติ’ คุมเข้มเครื่องชั่ง

ปูพรม ตรวจตลาดก่อนสารทจีน ดูแลราคา เครื่องชั่ง คนเริ่มออกมาจับจ่าย พบภาพรวมราคา หมู ไก่ ผัก ผลไม้ ปกติ
ก่อนถึงวันสารทจีนซึ่งตรงกับวันที่ 27 สิงหาคม 2569 / วันนี้ ( 25ส.ค.) กรมการค้าภายใน ส่งเจ้าหน้าที่ติดตามสถานการณ์ราคา ปริมาณสินค้า การปิดป้ายแสดงราคา และความถูกต้องของเครื่องชั่ง เพื่อดูแลความเป็นธรรมทางการค้าในช่วงที่ประชาชนออกมาจับจ่ายเลือกซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารและเครื่องเซ่นไหว้บรรพบุรุษ โดยครอบคลุมทั้งอาหารสด อาหารแห้ง อาหารสำเร็จรูป ผัก ผลไม้ และเครื่องเซ่นไหว้
นายจิรวุฒิ สุวรรณอาจ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยหลังลงพื้นที่ ตลาดเวิลด์มาร์เก็ต เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ พบบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนมากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่สินค้ามีเพียงพอต่อความต้องการและผู้ค้าสามารถสั่งซื้อสินค้าได้ตามปกติ โดยภาพรวมราคาสินค้าส่วนใหญ่อยู่ในภาวะปกติเมื่อเทียบกับปีก่อน โดยเฉพาะเนื้อหมู ไก่เนื้อ ผักและผลไม้ ขณะที่อาหารสดหลายรายการมีราคาลดลง เช่น เป็ดสดทั้งตัวขนาด XL ราคา 300–350 บาท/ตัว ไก่บ้าน 105–180 บาท/กิโลกรัม เนื้อสุกรส่วนเนื้อแดง 130–150 บาท/กิโลกรัม หมูสามชั้น 175–200 บาท/กิโลกรัม และไข่ไก่เบอร์ 2 ราคา 48–50 บาท/10 ฟอง
สำหรับไข่ไก่ ผู้ขายบางราย ให้ข้อมูลว่า ปริมาณสินค้าที่ได้รับเข้ามาจำหน่ายลดลง กรมการค้าภายในจึงได้ประสานกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้เพิ่มปริมาณไข่ไก่เข้าสู่ตลาด โดยขอความร่วมมือให้ขยายระยะเวลาการเลี้ยงแม่ไก่ยืนกรงออกไปอีกระยะหนึ่ง เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตและรักษาปริมาณไข่ไก่ในตลาดให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค
ส่วนอาหารแห้งหลายรายการ มีราคาลดลงจากปีก่อน อาทิ หมี่ซั่วขนาด 400 กรัม ราคา 30–35 บาท/ถุง เห็ดหอมจีนขนาดกลาง 300–600 บาท/กิโลกรัม และหน่อไม้จีน 280–420 บาท/กิโลกรัม ขณะที่บางรายการปรับสูงขึ้น เช่น ฟองเต้าหู้สด 260–350 บาท/กิโลกรัม และปลาหมึกแห้งขนาดกลาง 2,400–2,700 บาท/กิโลกรัม ส่วนอาหารสำเร็จรูป เช่น เป็ดพะโล้ทั้งตัวและไก่ต้มทั้งตัวประเภทไก่บ้าน อยู่ที่ 380–550 บาท/ตัว
ด้านเครื่องเซ่นไหว้ บางรายการปรับสูงขึ้นเล็กน้อยตามต้นทุนวัตถุดิบ แต่หลายรายการยังทรงตัวใกล้เคียงเดิม โดยสินค้าที่มีการปรับราคา เช่น เทียนขาไม้และกระดาษเงินกระดาษทอง ซึ่งราคาแตกต่างกันตามขนาดสินค้า ส่วนผักและผลไม้มีการปรับขึ้นลงตามคุณภาพและปริมาณผลผลิต แต่ภาพรวมยังอยู่ในสถานการณ์ปกติและมีสินค้าเพียงพอต่อความต้องการ
ในด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย จากการตรวจสอบผู้ประกอบการส่วนใหญ่ ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าไว้ที่ตัวสินค้า ชั้นวาง หรือบริเวณใกล้เคียงที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน จำหน่ายตามราคาที่แสดง และใช้เครื่องชั่งที่เป็นไปตามมาตรฐาน ซึ่งกรมฯ ได้กำชับให้ผู้ค้าปิดป้ายราคาให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ประชาชนเปรียบเทียบราคาก่อนตัดสินใจซื้อ และได้รับสินค้าครบถ้วนตามน้ำหนัก
รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวด้วยว่า เรื่องร้องเรียนในช่วงนี้มีไม่มาก ส่วนใหญ่เป็นเรื่องการไม่ปิดป้ายแสดงราคา ซึ่งกรมการค้าภายใน ได้ส่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจออกตรวจสอบตามข้อร้องเรียนอย่างต่อเนื่อง หากพบการกระทำผิด จะดำเนินการตามกฎหมาย โดยผู้ประกอบการ ที่ไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าและค่าบริการ มีโทษปรับไม่เกิน 10,000 บาท
หากประชาชนพบการไม่แสดงราคา จำหน่ายสินค้าไม่ตรงกับราคาที่แสดง หรือถูกเอารัดเอาเปรียบ สามารถแจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ