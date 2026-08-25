เตือน 7 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา เตรียมรับมวลน้ำเหนือ!

ยกของขึ้นที่สูง! กรมชลประทาน เตือน 7 จังหวัดลุ่มเจ้าพระยา รับมือระดับน้ำท้ายเขื่อนทยอยเพิ่มสูงขึ้น ย้ำยังต่ำกว่าตลิ่ง
นายวิทยา แก้วมี อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า จากการติดตามสถานการณ์น้ำและการบริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยาอย่างใกล้ชิด พบว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ำหลากจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา เริ่มทยอยไหลลงสู่พื้นที่เหนือเขื่อนเจ้าพระยา โดยคาดว่าปริมาณน้ำไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยา มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 500 - 700 ลบ.ม./วินาที ซึ่งจะทำให้ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา บริเวณตั้งแต่ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท ไปจนถึงบริเวณ ต.บ้านกระทุ่ม ต.หัวเวียง อ.เสนา และ ต.ท่าดินแดง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา เพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันประมาณ 1 - 1.5 เมตร แต่ยังอยู่ต่ำกว่าตลิ่ง
กรมชลประทาน จึงออกประกาศแจ้งเตือนสถานการณ์น้ำลุ่มเจ้าพระยา ฉบับที่ 7 ส่งถึงผู้ว่าราชการจังหวัดในพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยา 7 จังหวัด ได้แก่ อุทัยธานี ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา และลพบุรี ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้ประชาชนริม 2 ฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำ ติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิด โดยกรมชลประทาน จะบริหารจัดการน้ำด้วยการควบคุมระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยา ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำเหนือ เพื่อให้สามารถรองรับมวลน้ำที่จะไหลลงมา และลดผลกระทบต่อพื้นที่ด้านท้ายเขื่อน ให้มากที่สุด ,มีการรับน้ำเข้าระบบชลประทานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตก
กำชับสำนักงานชลประทานที่ 12 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะปริมาณน้ำจากพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำเจ้าพระยา และเน้นย้ำในเรื่องของการเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือ บุคลากร ให้สามารถรองรับสถานการณ์น้ำหลากที่อาจจะเกิดขึ้น รวมทั้งการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงที