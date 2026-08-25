ใครจะกล้าช่วย! พลเมืองดีช่วยชายชราเป็นลม ญาติกลับเรียกเงินคนช่วย 5 แสน

กลายเป็นดรามาร้อนในจีน หลังเจ้าของร้านหมากรุกและไพ่ในเมืองฉีตง มณฑลหูหนาน เข้าไปช่วยชายชราที่มีอาการไม่สบายและหมดสติ โดยช่วยประสานเรียกรถพยาบาล ก่อนชายชราจะเสียชีวิตภายหลังที่โรงพยาบาล
ลูกชายเจ้าของร้านเปิดเผยว่า ชายชราเดินเข้ามาพักในร้านเอง ก่อนมีอาการผิดปกติภายในเวลาไม่นาน เจ้าของร้านจึงช่วยเหลือและมีผู้โทรเรียกรถพยาบาล ซึ่งมาถึงประมาณ 5 นาทีต่อมา ขณะนั้นชายชรายังมีสัญญาณชีพอยู่ แต่ภายหลังเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
อย่างไรก็ตาม ครอบครัวของชายชรากลับเรียกร้องค่าชดเชยจากเจ้าของร้านถึง 100,000 หยวน หรือประมาณ 5 แสนบาท โดยให้เหตุผลว่าเหตุเกิดขึ้นบริเวณร้าน จนต้องมีการเจรจากันที่สถานีตำรวจถึง 2 ครั้ง ก่อนตกลงกันที่ 19,000 หยวน หรือราว 9.5 หมื่นบาท ซึ่งเจ้าของร้านยอมจ่ายเพื่อให้เรื่องจบ
เรื่องดังกล่าวสร้างเสียงวิจารณ์อย่างหนักในสังคมจีน เพราะเจ้าของร้านไม่ได้เป็นคู่กรณีตั้งแต่ต้น แต่กลับต้องเสียเงินหลังเข้าไปช่วยเหลือ จนเกิดคำถามว่า หากพลเมืองดีต้องเสี่ยงถูกเรียกค่าเสียหายเช่นนี้ ต่อไปใครจะกล้ายื่นมือช่วยคนที่กำลังเดือดร้อน
ล่าสุด สำนักงานยุติธรรมเมืองฉีตง เข้ามาตรวจสอบเรื่องดังกล่าวแล้ว ขณะที่หน่วยงานท้องถิ่นเสนอแนวทางช่วยชดเชยเงินที่เจ้าของร้านจ่ายไป โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการประสานรายละเอียด
ทั้งนี้ กรณีนี้ ไม่ใช่กฎหมายจีนที่กำหนดว่าผู้เข้าไปช่วยต้องจ่ายเงิน แต่เป็นการตกลงชดเชยกันระหว่างคู่กรณีหลังการเจรจาที่สถานีตำรวจ ซึ่งกำลังถูกตั้งคำถามอย่างหนักถึงความเหมาะสมและผลกระทบต่อคนที่อยากทำความดีในอนาคต
#NEWS1 รายงาน