ดร.เสรี วอนสื่อต้องมีศีลธรรม อย่า “ด่า” นายก “ไอ่หัวกล้วย-ไอ่หน้า"กี” ไม่รู้ 4 รู้ 8

ดร.เสรี วงษ์มณฑา ออกมาสะกิดวงการสื่อถึงการใช้เสรีภาพในการวิพากษ์วิจารณ์บุคคลสาธารณะ โดยมองว่า การมีเสรีภาพไม่ได้หมายความว่าจะสามารถใช้ถ้อยคำดูหมิ่น ด้อยค่า หรือด่าทอบุคคลอื่นได้โดยไม่มีขอบเขต
ดร.เสรี ยกตัวอย่างถ้อยคำรุนแรงที่มีการใช้วิจารณ์นายกรัฐมนตรี เช่น “ไอ่หัวกล้วย” ไอ่หน้า"กี” หรือกล่าวหาว่า “ทำอะไรไม่รู้ 4 รู้ 8” รวมถึงการเปรียบเปรยด้วยถ้อยคำหยาบต่าง ๆ ซึ่งมองว่าเกินขอบเขตของการวิพากษ์วิจารณ์การทำงานตามปกติ
พร้อมตั้งข้อสังเกตว่า สื่อไทยมีเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นค่อนข้างมาก แต่สิ่งที่ต้องเดินควบคู่กันคือ จริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม โดยเฉพาะเมื่อต้องวิพากษ์วิจารณ์ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ
“การใช้เสรีภาพ เราก็ต้องมีหลักจริยธรรม คุณธรรม ศีลธรรม อย่าไปดูหมิ่นเขา อย่าไปดูแคลนเขา อย่าไปด้อยค่าเขา” ดร.เสรีกล่าว
เจ้าตัวย้ำว่า การตรวจสอบหรือวิจารณ์นายกรัฐมนตรีและนักการเมืองสามารถทำได้เต็มที่ แต่ควรวิจารณ์จากข้อเท็จจริง นโยบาย และผลงาน มากกว่าการใช้คำหยาบหรือโจมตีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
#NEWS1 รายงาน